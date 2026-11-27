Nesta declaração LIFE para o alívio e o desenvolvimento, Tasneem Elridi fala com Mabrouk Shubail sobre as necessidades das famílias deslocadas no Iémen, particularmente em Taez e Lahj.

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Tasneem Elridi

369 000 pessoas deslocadas precisa de ajuda humanitária essencial para sobreviver.

precisa de ajuda humanitária essencial para sobreviver. Taëz e Lahj estão entre as principais províncias de origem para pessoas deslocadas internamente e requerem maior mobilização de esforços humanitários.

estão entre as principais províncias de origem para pessoas deslocadas internamente e requerem maior mobilização de esforços humanitários. Mulheres e criançasestão entre as populações mais afetadas pelo conflito.

A deslocação interna continua no Iémen, num contexto de agravamento das consequências do conflito e de crescente pressão humanitária sobre as famílias afectadas. De acordo com o relatório divulgado este mês pela Organização Internacional para a Migração (OIM) no Iêmen, 369.012 pessoas, representando 61.502 famílias, foram deslocadas desde o início do ano.

O relatório indica que Taez Governorate é a principal governadora de origem de pessoas deslocadas internamente durante o período de acompanhamento, com 48% do total. É seguido pelo governo de Lahj, com 45 por cento, e Al-Hodeida, com 3 por cento. Os restantes 4% provêm de várias outras províncias, incluindo Marib, Al-Dhale, Ibb, Aden, Abyan, Sanaa, Hajjah, Shabwa, Al-Bayda, Al-Jawf, Al-Mahwit, Dhamar e Hadramaout.

Mulheres e crianças nas populações mais afetadas

Diante desta crescente crise humanitária, várias organizações humanitárias começaram a implementar iniciativas para ajudar as pessoas necessitadas. Para entender melhor a situação no terreno, nos reunimos com o engenheiro Mabrouk Shubail, diretor do escritório de LIFE para alívio e desenvolvimento no Iêmen. Referiu-se à realidade humanitária, às dificuldades enfrentadas pelas famílias deslocadas e aos desafios enfrentados pelos agentes humanitários.

Aqui está a entrevista que ele nos deu:

Em primeiro lugar, poderia explicar-nos qual é a realidade da situação humanitária no Iémen na sequência da escalada das tensões políticas na região?

Certamente. De acordo com o Plano de Resposta e Necessidades Humanitárias das Nações Unidas para 2026 e dados da UNICEF, aproximadamente 22,3 milhões de pessoas no Iêmen precisam de ajuda humanitária, das quais 10,95 milhões de mulheres e meninas necessitam de assistência e proteção.

Além disso, cerca de 2,2 milhões de crianças menores de cinco anos sofrem de desnutrição aguda, enquanto 1,3 milhão de gestantes e lactantes estão em risco de desnutrição. Mais de 7 milhões de crianças também enfrentam riscos acrescidos de protecção, ao passo que cerca de 4,5 milhões de crianças não têm acesso à educação.

Estes números ilustram a magnitude das consequências humanitárias do conflito, que afectam particularmente as mulheres e as crianças.

As avaliações de protecção revelam claramente os riscos para as mulheres e as crianças. Porque é que estes grupos são particularmente vulneráveis?

Em geral, mulheres e crianças que vivem em áreas de conflito e deslocamento enfrentam riscos humanitários, de saúde, psicológicos e sociais cumulativos. Seu sofrimento não se limita à perda de suas casas ou à fuga de zonas de combate. Também incluem ameaças à sua integridade física, privação de serviços essenciais e exposição a várias formas de violência, exploração e assédio em alojamentos precários e inseguros.

À medida que a situação no Iémen se deteriorou, cada vez mais famílias eram chefiadas por mulheres. Os movimentos repetidos agravam ainda mais as suas dificuldades, nomeadamente devido à falta de estruturas de alojamento adequadas, à superlotação das zonas disponíveis e à insuficiência do espaço de vida.

Isso é agravado pelos riscos à saúde associados às doenças crônicas que acometem alguns membros da família, pelo surgimento e disseminação de doenças e pela falta de vacinas. Faltam também os primeiros socorros psicológicos e os serviços de apoio à crise, enquanto são intervenções essenciais para garantir a proteção imediata das populações vulneráveis.

Como avalia as necessidades humanitárias das pessoas deslocadas?

Perante a deterioração da situação humanitária causada pelo conflito renovado no Iémen, muitas famílias perderam as suas casas e propriedades. Consequentemente, a necessidade de uma resposta humanitária de emergência aumentou consideravelmente, nomeadamente para proporcionar alojamento às famílias deslocadas e afectadas, melhorar as suas condições de vida, aliviar o seu sofrimento e reforçar a sua capacidade de lidar com as consequências da deslocação.

A Unidade Executiva para a gestão de campos de pessoas deslocadas internamente, informando o Gabinete do Primeiro-Ministro do Iémen, salientou que as famílias deslocadas enfrentam várias necessidades humanitárias básicas que requerem intervenção urgente. As principais prioridades incluem:

Ajuda alimentar: fornecer alimentos e necessidades básicas às famílias afectadas.

fornecer alimentos e necessidades básicas às famílias afectadas. Água, saneamento e higiene (EAH/WASH): assegurar o acesso a água potável segura, produtos de higiene e instalações sanitárias adequadas.

assegurar o acesso a água potável segura, produtos de higiene e instalações sanitárias adequadas. Saúde: assegurar o acesso aos serviços de saúde necessários e a assistência às pessoas deslocadas.

assegurar o acesso aos serviços de saúde necessários e a assistência às pessoas deslocadas. Abrigo e alojamento: fornecer materiais de habitação e alojamento adequados para proteger as famílias de condições de vida precárias.

fornecer materiais de habitação e alojamento adequados para proteger as famílias de condições de vida precárias. Protecção: reforçar as medidas de proteção para as pessoas deslocadas internamente, especialmente os grupos mais vulneráveis.

reforçar as medidas de proteção para as pessoas deslocadas internamente, especialmente os grupos mais vulneráveis. Vidas e assistência financeira:apoiar as famílias para que possam recuperar a sua capacidade de satisfazer as suas necessidades básicas.

À luz destes indicadores, o relatório apela urgentemente à mobilização de fundos e recursos, bem como ao reforço das capacidades operacionais, ao alargamento do âmbito da resposta humanitária coordenada e ao apoio necessário às famílias deslocadas.

Como podem os agentes humanitários determinar as prioridades de acção face a tantas pessoas necessitadas?

A missão fundamental dos agentes humanitários é assegurar que cada ser humano tenha acesso aos meios essenciais necessários à sua sobrevivência. A crescente escala de deslocamento, bem como a dispersão das famílias afetadas em 10 províncias e 59 distritos, tornam essencial fortalecer a coordenação entre as organizações humanitárias e intensificar os esforços conjuntos para atender às crescentes necessidades e garantir que a assistência chegue às famílias mais necessitadas.

Fizemos esforços consideráveis para identificar áreas que ainda não receberam assistência humanitária, identificar as situações mais urgentes e avaliar as necessidades das famílias mais vulneráveis.

As intervenções que estamos a preparar nas províncias de Taez e Lahj preocupam os campos de refugiados internos e incluem a distribuição de equipamento doméstico essencial. Estes incluem colchões de espuma e travesseiros, colchões de dormir grandes, esteiras, fogões a gás de dois queimadores com utensílios de cozinha, pratos, recipientes de água de dois litros, baldes de água de 20 litros e garrafas de gás de 25 litros.

Na primeira fase, trabalhamos para cuidar de cerca de 600 famílias. Continuamos o censo dos domicílios mais pobres para ampliar nossa intervenção e alcançar um número ainda maior de beneficiários.

Na sua qualidade de Director do LIFE para o alívio eDesenvolvimentoquais são os principais desafios que você enfrenta no Iêmen?

Alguns desafios vão além das capacidades de uma única organização humanitária e exigem mobilização coletiva e cooperação entre todos os atores relevantes. A necessidade é considerável devido ao número crescente de pessoas afectadas pelo alargamento do conflito.

Por conseguinte, é essencial combinar esforços para chegar às famílias mais pobres e vulneráveis, verificar e actualizar as listas de beneficiários, a fim de excluir as pessoas não directamente afectadas pela crise e assegurar a prestação directa de assistência aos beneficiários no terreno.

No entanto, acreditamos que esses desafios podem ser superados.

A LIFE trabalha no Iémen há 34 anos. Esta longa experiência permitiu-nos adquirir um conhecimento profundo do país, das suas realidades e da natureza das necessidades humanitárias do seu povo.

É por isso que operamos em paralelo em diferentes regiões, graças às nossas equipas em várias províncias. Estas equipas trabalham em estreita coordenação para acelerar a avaliação das necessidades e assegurar a implementação atempada de intervenções humanitárias.

Para mais informações:

https://lifeussa.org/#social-media

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