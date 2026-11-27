Tasneem Elridi
- 369 000 pessoas deslocadasprecisa de ajuda humanitária essencial para sobreviver.
- TaëzeLahjestão entre as principais províncias de origem para pessoas deslocadas internamente e requerem maior mobilização de esforços humanitários.
- Mulheres e criançasestão entre as populações mais afetadas pelo conflito.
A deslocação interna continua no Iémen, num contexto de agravamento das consequências do conflito e de crescente pressão humanitária sobre as famílias afectadas. De acordo com o relatório divulgado este mês pela Organização Internacional para a Migração (OIM) no Iêmen, 369.012 pessoas, representando 61.502 famílias, foram deslocadas desde o início do ano.
O relatório indica que Taez Governorate é a principal governadora de origem de pessoas deslocadas internamente durante o período de acompanhamento, com 48% do total. É seguido pelo governo de Lahj, com 45 por cento, e Al-Hodeida, com 3 por cento. Os restantes 4% provêm de várias outras províncias, incluindo Marib, Al-Dhale, Ibb, Aden, Abyan, Sanaa, Hajjah, Shabwa, Al-Bayda, Al-Jawf, Al-Mahwit, Dhamar e Hadramaout.
Mulheres e crianças nas populações mais afetadas
Diante desta crescente crise humanitária, várias organizações humanitárias começaram a implementar iniciativas para ajudar as pessoas necessitadas. Para entender melhor a situação no terreno, nos reunimos com o engenheiro Mabrouk Shubail, diretor do escritório de LIFE para alívio e desenvolvimento no Iêmen. Referiu-se à realidade humanitária, às dificuldades enfrentadas pelas famílias deslocadas e aos desafios enfrentados pelos agentes humanitários.
Aqui está a entrevista que ele nos deu:
Em primeiro lugar, poderia explicar-nos qual é a realidade da situação humanitária no Iémen na sequência da escalada das tensões políticas na região?
Certamente. De acordo com o Plano de Resposta e Necessidades Humanitárias das Nações Unidas para 2026 e dados da UNICEF, aproximadamente 22,3 milhões de pessoas no Iêmen precisam de ajuda humanitária, das quais 10,95 milhões de mulheres e meninas necessitam de assistência e proteção.
Além disso, cerca de 2,2 milhões de crianças menores de cinco anos sofrem de desnutrição aguda, enquanto 1,3 milhão de gestantes e lactantes estão em risco de desnutrição. Mais de 7 milhões de crianças também enfrentam riscos acrescidos de protecção, ao passo que cerca de 4,5 milhões de crianças não têm acesso à educação.
Estes números ilustram a magnitude das consequências humanitárias do conflito, que afectam particularmente as mulheres e as crianças.
As avaliações de protecção revelam claramente os riscos para as mulheres e as crianças. Porque é que estes grupos são particularmente vulneráveis?
Em geral, mulheres e crianças que vivem em áreas de conflito e deslocamento enfrentam riscos humanitários, de saúde, psicológicos e sociais cumulativos. Seu sofrimento não se limita à perda de suas casas ou à fuga de zonas de combate. Também incluem ameaças à sua integridade física, privação de serviços essenciais e exposição a várias formas de violência, exploração e assédio em alojamentos precários e inseguros.
À medida que a situação no Iémen se deteriorou, cada vez mais famílias eram chefiadas por mulheres. Os movimentos repetidos agravam ainda mais as suas dificuldades, nomeadamente devido à falta de estruturas de alojamento adequadas, à superlotação das zonas disponíveis e à insuficiência do espaço de vida.
Isso é agravado pelos riscos à saúde associados às doenças crônicas que acometem alguns membros da família, pelo surgimento e disseminação de doenças e pela falta de vacinas. Faltam também os primeiros socorros psicológicos e os serviços de apoio à crise, enquanto são intervenções essenciais para garantir a proteção imediata das populações vulneráveis.
Como avalia as necessidades humanitárias das pessoas deslocadas?
Perante a deterioração da situação humanitária causada pelo conflito renovado no Iémen, muitas famílias perderam as suas casas e propriedades. Consequentemente, a necessidade de uma resposta humanitária de emergência aumentou consideravelmente, nomeadamente para proporcionar alojamento às famílias deslocadas e afectadas, melhorar as suas condições de vida, aliviar o seu sofrimento e reforçar a sua capacidade de lidar com as consequências da deslocação.
A Unidade Executiva para a gestão de campos de pessoas deslocadas internamente, informando o Gabinete do Primeiro-Ministro do Iémen, salientou que as famílias deslocadas enfrentam várias necessidades humanitárias básicas que requerem intervenção urgente. As principais prioridades incluem:
- Ajuda alimentar:fornecer alimentos e necessidades básicas às famílias afectadas.
- Água, saneamento e higiene (EAH/WASH):assegurar o acesso a água potável segura, produtos de higiene e instalações sanitárias adequadas.
- Saúde:assegurar o acesso aos serviços de saúde necessários e a assistência às pessoas deslocadas.
- Abrigo e alojamento:fornecer materiais de habitação e alojamento adequados para proteger as famílias de condições de vida precárias.
- Protecção:reforçar as medidas de proteção para as pessoas deslocadas internamente, especialmente os grupos mais vulneráveis.
- Vidas e assistência financeira:apoiar as famílias para que possam recuperar a sua capacidade de satisfazer as suas necessidades básicas.
À luz destes indicadores, o relatório apela urgentemente à mobilização de fundos e recursos, bem como ao reforço das capacidades operacionais, ao alargamento do âmbito da resposta humanitária coordenada e ao apoio necessário às famílias deslocadas.
Como podem os agentes humanitários determinar as prioridades de acção face a tantas pessoas necessitadas?
A missão fundamental dos agentes humanitários é assegurar que cada ser humano tenha acesso aos meios essenciais necessários à sua sobrevivência. A crescente escala de deslocamento, bem como a dispersão das famílias afetadas em 10 províncias e 59 distritos, tornam essencial fortalecer a coordenação entre as organizações humanitárias e intensificar os esforços conjuntos para atender às crescentes necessidades e garantir que a assistência chegue às famílias mais necessitadas.
Fizemos esforços consideráveis para identificar áreas que ainda não receberam assistência humanitária, identificar as situações mais urgentes e avaliar as necessidades das famílias mais vulneráveis.
As intervenções que estamos a preparar nas províncias de Taez e Lahj preocupam os campos de refugiados internos e incluem a distribuição de equipamento doméstico essencial. Estes incluem colchões de espuma e travesseiros, colchões de dormir grandes, esteiras, fogões a gás de dois queimadores com utensílios de cozinha, pratos, recipientes de água de dois litros, baldes de água de 20 litros e garrafas de gás de 25 litros.
Na primeira fase, trabalhamos para cuidar de cerca de 600 famílias. Continuamos o censo dos domicílios mais pobres para ampliar nossa intervenção e alcançar um número ainda maior de beneficiários.
Na sua qualidade de Director do LIFE para o alívio eDesenvolvimentoquais são os principais desafios que você enfrenta no Iêmen?
Alguns desafios vão além das capacidades de uma única organização humanitária e exigem mobilização coletiva e cooperação entre todos os atores relevantes. A necessidade é considerável devido ao número crescente de pessoas afectadas pelo alargamento do conflito.
Por conseguinte, é essencial combinar esforços para chegar às famílias mais pobres e vulneráveis, verificar e actualizar as listas de beneficiários, a fim de excluir as pessoas não directamente afectadas pela crise e assegurar a prestação directa de assistência aos beneficiários no terreno.
No entanto, acreditamos que esses desafios podem ser superados.
A LIFE trabalha no Iémen há 34 anos. Esta longa experiência permitiu-nos adquirir um conhecimento profundo do país, das suas realidades e da natureza das necessidades humanitárias do seu povo.
É por isso que operamos em paralelo em diferentes regiões, graças às nossas equipas em várias províncias. Estas equipas trabalham em estreita coordenação para acelerar a avaliação das necessidades e assegurar a implementação atempada de intervenções humanitárias.
Para mais informações:
https://lifeussa.org/#social-media
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