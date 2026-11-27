O exército libanês anuncia quatro prisões após um tiroteio em Laylaki, distrito de Baabda. Refere-se a uma disputa pessoal e não especifica o número de vítimas.

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O Exército Libanês anunciou quatro detenções após os tiroteios na quinta-feira 26 de novembro em Laylaki, distrito de Baabda. O comando do exército coloca a origem do caso em uma disputa pessoal. Ele confirmou que as pessoas tinham sido afetadas, sem dar quaisquer números ou especificar o seguimento.

Quatro detenções confirmadas pelo exército

O comando indica que uma unidade interveio para acabar com o confronto e que quatro pessoas foram posteriormente presas. A pesquisa continuou, de acordo com o comunicado de imprensa de 26 de novembro. O exército não especifica o papel que atribui a cada uma das pessoas presas ou que abriram fogo. Uma prisão não equivale a uma acusação ou condenação.

O balanço e a origem precisa do litígio continuam por estabelecer

As primeiras críticas variaram. Alguns relataram lesões, outros também relataram mortes. A declaração militar não confirma o número de vítimas nem permite a separação desses números. Também não confirma a causa precisa do litígio para além da qualificação do litígio pessoal.

Nenhuma decisão do Ministério Público ou criminalização é indicada neste comunicado. Não há nada na prova oficial disponível para atribuir os tiros a uma festa. As responsabilidades individuais e a avaliação humana continuam a ser estabelecidas pela investigação e pelas autoridades competentes.

Ilustração: O Exército Libanês, uma fotografia de arquivo publicada em fevereiro de 2025 pela Direção de Orientação. Esta imagem não mostra a intervenção de Laylaki.

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