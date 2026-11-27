Na quinta-feira, 26 de Novembro, o Comité das Finanças examinou uma declaração sobre facturas não pagas e isenções de electricidade no Líbano. Seu presidente, Ibrahim Kanaan, citou um total de $421 milhões, incluindo aproximadamente $110 milhões para isenções relacionadas à guerra. O ministro da Energia, Joseph Saddi, forneceu listas de deputados dos organismos em causa; o registo público não dá o montante devido por cada pessoa nem os pagamentos já efectuados.
Três números que não designam a mesma coisa
Os 421 milhões de dólares apresentados à Comissão somam as facturas e isenções acumuladas. Os 110 milhões citados por Ibrahim Kanaan referem-se a isenções de guerra; Em sua opinião, o fardo deve ser sobre o Tesouro e não sobre o eletricista. Os 100 milhões aprovados em Novembro enquadram-se numa terceira categoria: trata-se do montante de uma dotação suplementar destinada a pagar uma parte do atraso público, não o montante já pago à EDL.
Em 9 de Novembro, Kanaan tinha apresentado uma estimativa de 248 milhões de créditos sobre organismos públicos e mencionado um montante de 428 milhões, acrescentando isenções. O relatório de 26 de Novembro não prevê a reconciliação pós-post entre estes números e o novo total. Por conseguinte, o aumento de 428 milhões para 421 milhões não permite afirmar que sete milhões foram liquidados.
As listas foram apresentadas, os seus pormenores não são publicados
O debate de 26 de Novembro diz respeito ao projecto de orçamento para 2027. O comitê aprovou o orçamento operacional do Ministério da Energia e Água e suas agências, mas deixou as dívidas em discussão. Seu presidente perguntou o que acontece com as quantias que as administrações registram todos os anos para pagar a eletricidade, enquanto as contas permanecem não pagas. Ele planeja apresentar uma análise das responsabilidades e controles do Departamento de Finanças na próxima sessão.
Para conciliar as contas, cada organização deve ter o montante faturado, as isenções, o crédito inscrito, os pagamentos recebidos pela EDL e o saldo restante. A acta do Parlamento não publica estas colunas. Em particular, não permite atribuir a um hospital, a um município ou a uma administração qualquer parte numérica do total anunciado.
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