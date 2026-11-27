A exposição de pintura de Shereen Kouwatly está aberta ao público de 2 a 20 de dezembro de 2026, das 15h às 19h, em NoCK, no bairro Saifi de Beirute.

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Shereen Kouwatly apresenta « O que permanece enterrado » em No Chef na cozinha (NoCK), no distrito de Saifi de Beirute. A exposição, apresentada por NoCK e Menart Fair sob a delegacia de polícia em Laured-Hauteville, está aberta ao público de 2 a 20 de dezembro de 2026, das 15h às 19h.

Memória como ponto de partida

Nas telas de Shereen Kouwatly, formas orgânicas emergem de camadas de cores translúcidas. A exposição aproxima este trabalho da memória e do sentimento de pertença: o que resta da ideia de « casa » quando se desprende de um lugar específico? Esta pergunta estende em Beirute o tema « Onde está o Lar? », escolhido pela Menart Fair para sua edição de Paris em outubro.

Informações práticas

Visita pública: quarta-feira 2 a domingo 20 dezembro 2026, das 15h às 19h, de acordo com o cronograma anunciado pelos organizadores.

quarta-feira 2 a domingo 20 dezembro 2026, das 15h às 19h, de acordo com o cronograma anunciado pelos organizadores. Local:NoCK (Nenhum Chef na Cozinha), Edifício Émile Rayes, Youssef Hani Street, Saifi, Beirute.

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