Trabalhadores humanitários ucranianos completaram sua busca no sábado em Nijyn. No dia anterior, a greve de uma empresa resultou em sete mortes e sete ferimentos, segundo as autoridades regionais.

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Sete pessoas foram mortas e sete feridas na sexta-feira, 27 de novembro, em uma greve russa contra uma empresa em Nijyn, norte da Ucrânia, de acordo com a administração da região de Chernihiv. O resgate completou sua busca no sábado de manhã e indicou que uma pessoa havia sido extraída viva dos escombros.

A greve atingiu a empresa na sexta-feira. A prefeitura havia anunciado três mortos e sete feridos enquanto os trabalhadores de resgate ainda trabalhavam lá. A nova avaliação foi comunicada após a investigação pelos serviços de emergência ucranianos e confirmada pelo chefe da administração regional, Viacheslav Chaous. A equipe de resgate relatou que havia mobilizado 55 respondedores, incluindo duas equipes cinófilos.

Um dia de luto em Nijyn

O município declarou no sábado 28 de novembro o dia do luto em memória das vítimas. Os dois balanços sucessivos cobrem a mesma greve. As autoridades regionais distinguem-no de toda a região de Chernihiv, que corresponde a oito mortes e dez lesões durante o período de 24 horas que examinaram.

Outra onda de ataques à noite

A Força Aérea Ucraniana anuncia separadamente que a Rússia lançou 162 drones durante a noite de 27-28 de novembro. Em seu inquérito interino, que foi parado às 0800 horas de Kiev, relatou 141 aeronaves derrubadas ou neutralizadas e reportadas impactos em 13 locais. Este registro militar não constitui uma avaliação humana e não cobre a greve que atingiu a empresa de Nijyn na sexta-feira.

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