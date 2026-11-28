Dois anos após o acordo de cessar-fogo, os jornais libaneses voltam às greves e discussões em torno da retirada da UNIFIL. Eles também monitoram reservas de fim de ano, projetos de financiamento de negócios e recrutamento na Universidade Libanesa. Fora do Líbano, as tensões entre os Estados Unidos e o Irã, os ataques entre Riade e os Houthis e as eleições espanholas dominam várias edições.

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Primeira página: dois anos de cessar-fogo no Sul do Líbano

Ad Diyar de 28 de novembro de 2026 faz do segundo aniversário do acordo de 27 de novembro de 2024 o ponto de partida de seu arquivo. O jornal considera que as condições para um retorno à vida normal ainda não são cumpridas nas aldeias mais expostas. Al Quds Al Arabi, em sua edição de 28 de novembro, aproxima as novas greves do setor Sul e Oeste de Bekaa desta data de aniversário. Al Sharq relatou no mesmo dia ataques e destruição em várias localidades do sul. Estas edições não fornecem uma avaliação comum e nem todas descrevem os mesmos locais.

Al Sharq Al Awsat e Al Sharq, de 28 de Novembro, relatam que Beirute apoia a continuação de certas missões da UNIFIL durante a retirada da força. Al Sharq Al Awsat apresenta uma fórmula francesa de seis meses. O jornal distingue a duração desta transição da natureza das missões que poderiam continuar. Al Binaa do mesmo dia também discute este calendário. O número de seis meses é um horizonte mencionado nas negociações, não a duração de um novo mandato votado.

Nidaa Al Watan, de 28 de novembro, afirma que Washington quer um canal militar entre os exércitos libanês e israelense. Al Sharq relata a hipótese de uma reunião de negociação remota. As duas informações não descrevem o mesmo mecanismo: uma diz respeito a um canal militar sustentável, a outra ao formato de uma troca. Nenhum jornal publica uma decisão conjunta que estabelece este canal.

Política libanesa: o Baabda-Hizbullah fala

Al Joumhouriya, de 28 de novembro de 2026, refere-se aos contactos entre Baabda e Haret Hreik para restabelecer o diálogo entre a Presidência e o Hezbollah. O jornal relata alertas contra a mobilização de ruas e descreve uma discordância substancial sobre as condições de desarmamento. Em seu relato das posições de Joseph Aoun, ele distinguiu o monopólio estatal de armas da perspectiva de acabar com o estado de hostilidade com Israel. Não existe um calendário comum nem um acordo sobre as medidas a tomar.

Al Akhbar de 28 de novembro cobre a eleição do conselho político da Corrente Patriótica Livre. Descreve um concurso para os lugares de uma instância em que as orientações do partido são definidas. A mesma questão contesta, num caso de opinião, a abordagem israelita ao reconhecimento do Hezbollah como uma organização terrorista. Este dossiê apresenta as opiniões do jornal sobre o papel das autoridades libanesas; as suas qualificações não são conclusões da ONU.

Al Liwaa, de 28 de Novembro, referiu-se a duas reuniões do Conselho de Ministros na semana seguinte. Al Akhbar, em suas páginas dedicadas à Universidade Libanesa, detalha as expectativas dos professores contratados sobre suas visitas em tempo integral, bem como as controvérsias sobre os critérios e ordem de exame dos arquivos. O facto de esta questão ser discutida não prejudica a lista final nem a entrada em vigor de uma decisão.

Declarações políticas: soberania, diálogo e implementação de Taëf

Al Liwaa, de 28 de novembro de 2026, relata que Nawaf Salam se recusou a ceder à intimidação que atribuiu ao Hezbollah, enquanto dizia que não procurava confronto com o movimento. Al Quds Al Arabi do mesmo dia destaca outro aspecto de suas declarações: o primeiro-ministro recebeu uma delegação de deputados mobilizados para manter uma presença internacional no Sul. Al Sharq relatou sobre a posição de Joseph Aoun sobre a soberania e seu apoio para a prossecução de certas tarefas da força das Nações Unidas durante sua retirada.

Al Binaa, de 28 de Novembro, informa o apelo do xeque Ahmad Kabalan para que aplique plenamente o acordo de Taif e reforme o sistema político. Al Quds Al Arabi, por sua vez, observa a crítica expressa pelo Sheikh Ali al-Khatib sobre a forma como a Presidência se dirige à comunidade xiita sobre armas. Al Sharq apresenta uma posição separada, a do deputado Michel Moawad, que também apela à implementação do acordo de Taif, mas levanta a questão da autoridade estatal em termos opostos aos do Hezbollah.

Diplomacia: contactos militares e visita do rei belga

Ad Diyar, Al Binaa e Al Liwaa, de 28 de novembro de 2026, sobre reuniões com funcionários alemães e asiáticos. Al Liwaa relata que o comandante do exército, Rodolphe Haykal, recebeu o Secretário de Estado alemão no Ministério da Defesa Jens Plötner, bem como oficiais militares da Malásia e Brunei. Al Binaa observou que Joseph Aoun se referiu à continuidade das atividades da UNIFIL com a delegação alemã e as demandas dos habitantes de Zawtar West. Estas reuniões não determinam a composição de nenhuma missão pós-aposentadoria.

Al Liwaa em 28 de novembro evoca um palco em Tebinine para o rei belga. Este anúncio diz respeito à sua viagem de Dezembro, não a uma visita já feita. Ad Diyar segue o movimento para Washington do emissário saudita Yazid bin Farhan. Al Sharq relata um aspecto prático da cooperação com a Jordânia: facilitar o trânsito e combater o contrabando. Este não é um anúncio para abrir novas passagens.

Economia: Reservas de Natal, crédito empresarial e tributação bancária

No que diz respeito ao aeroporto de Beirute, a Comissão considera que o aeroporto de Beirute não pode ser considerado como um aeroporto de referência. O funcionário da aviação civil entrevistado relatou no jornal cerca de 165.600 passageiros na chegada e 182.000 partindo para o período do mês em que comentou antes do final de novembro. Ad Diyar relata antecipações favoráveis para as férias e a preparação de medidas de segurança. Os dados de tráfego já observados, reservas e chegadas reais em dezembro são três medidas diferentes. Os números do aeroporto também não são suficientes para estabelecer a taxa de ocupação dos hotéis: incluem residentes, visitantes da família e outros viajantes.

Al Sharq e Nidaa Al Watan, de 28 de Novembro, referem-se ao estudo de um fundo do sector privado por organizações económicas. As edições descrevem um projeto, e não uma facilidade que já fornece acesso a empréstimos. Al Liwaa e Al Sharq retransmitem o cargo de Fadi Khalaf, Secretário-Geral da Associação Bancária Libanesa, sobre a tributação do desempenho contabilístico do banco. Ele argumenta que alguns resultados não são ganhos e que a tributação reduziria a liquidez disponível. Objeção da associação profissional; as mesmas páginas não publicam qualquer estimativa fiscal independente ou resposta administrativa detalhada.

Ad Diyar de 28 de novembro examina um tópico separado: as restrições de correntes e os custos que poderiam induzir iates a escolher portos vizinhos. Al Arabian Al Jadeed está interessado no papel do porto jordaniano de Aqaba quando o tráfego do Golfo é interrompido. Al Sharq Al Awsat lida com o mercado diesel e relata um risco de déficit global no segundo trimestre de 2027. Esta última informação deve-se a uma previsão, não a uma escassez já detectada.

Justiça: dinheiro apreendido, uma decisão sobre o dote e uma rua em Ashrafieh

Nidaa Al Watan de 28 de novembro de 2026 retorna sobre as somas apreendidas em julho de 2022 durante a passagem do arcebispo maronita Moussa al-Hage. O jornal atribui o comissário do governo ao tribunal militar, Claude Ghanem, a decisão de liberar os fundos para permitir que eles sejam entregues aos destinatários. Ele acrescenta que alguns destinatários se recusaram a recebê – los. Esta medida diz respeito ao futuro dos montantes; não é suficiente reconstruir o resultado das outras partes do processo.

Ad Diyar de 28 de novembro lida com uma oferta para pagar um dote diferido calculado em 15.000 libras libanesas por um dólar. O artigo afirma que o depósito a esta taxa foi invalidado no caso em apreço. A moeda do crédito e as condições da oferta são elementos do litígio; Esta decisão não pode ser aplicada a todas as dívidas em moeda estrangeira sem rever os contratos e as decisões. Em outro caso, Al Akhbar questiona uma decisão do governador de Beirute sobre uma rota perto do centro comercial ABC em Ashrafieh. O título do jornal não substitui o decreto do governador nem o plano cadastral.

Sociedade: povo do Sul e solidariedade com os palestinos

Al Sharq Al Awsat, de 28 de novembro de 2026, dedicou um relatório às aldeias cristãs do Líbano do Sul. Descreve as restrições impostas aos moradores que aí permanecem e as acusações de colaboração que os visam. A retenção de famílias nas suas aldeias não permite chegar a uma conclusão sobre a sua relação com as forças israelitas. Num ficheiro separado, o jornal questiona as consequências económicas e sociais da retirada da UNIFIL em comunas onde a missão está presente desde 1978.

Al Sharq, de 28 de Novembro, anuncia uma reunião em Beirute para o Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestiniano. Al Araby Al Jadeed relatou as dificuldades dos jornalistas em Gaza, incluindo o desgaste de seus equipamentos. Ele também lida com as populações de Kordofan Ocidental apanhado entre luta e fome. Nas páginas internacionais de Al Quds Al Arabi, um observatório sudanês acusou as Forças de Apoio Rápido de matar 12 pessoas e queimar cinco aldeias. Os números e a atribuição continuam a ser os deste observatório.

Pressão internacional sobre o Irão, guerra no Iémen e eleições em Espanha

Al Araby Al Jadeed, Al Binaa e Al Sharq Al Awsat, de 28 de novembro de 2026, seguem as ameaças trocadas entre Teerão e Washington, contra o bloqueio dos portos iranianos. Al Araby Al Jadeed e Al Sharq Al Awsat relatam diferenças em Israel na oportunidade de atingir o Irã sem os Estados Unidos. Al Liwaa aborda as ameaças de Teerão e Donald Trump às instalações de Kharg Island. Estas declarações não constituem o anúncio de uma greve executada.

Al Quds Al Arabi e Al Sharq Al Awsat, de 28 de novembro, descrevem a retomada de greves e ataques transfronteiriços entre a coligação liderada por Riade e os Houthis. Al Liwaa e Nidaa Al Watan voltam às discussões da Arábia Saudita, Turquia e Paquistão em Islamabad como parte de seu acordo de defesa. Al Sharq Al Awsat também segue discussões em Bagdá sobre as passagens de petróleo e fronteira do Curdistão. Al Quds Al Arabi afirma que o valor de 100 bilhões de dólares em perdas atribuídas ao contrabando de petróleo no Iraque cobre, de acordo com a fonte citada, o período 2008-2025. Trata-se de uma estimativa apresentada pelos funcionários, não de um montante determinado judicialmente.

Al Quds Al Arabi e Al Sharq Al Awsat, de 28 de Novembro, relatam a declaração do Hamas de que um filho de Khalil al-Hayya sobreviveu a uma greve em Gaza. Eles também cobrem as discussões de Gadi Eisenkot para formar uma coligação em Israel. Na Europa, Al Akhbar analisa as tensões no mercado imobiliário no campo espanhol, quando Al Jumhouriya e Al Sharq Al Awsat questionam o peso que a direita pode ter após as eleições de domingo, 29 de novembro. Estas análises aparecem antes da votação.

Cultura: Georges Khodr, Amin Rihani e trocas musicais com o Brasil

Al Akhbar de 28 de novembro de 2026 dedicou vários artigos ao Metropolitan Georges Khodr, seu trabalho teológico e seu relatório à Palestina. Al Jumhouriya publicou no mesmo dia um retrato de seu lugar no debate intelectual libanês. Al Akhbar também dedica um conjunto de textos ao escritor e editor palestino Samah Idriss. Os dois dossiês nos dão caminhos diferentes: o primeiro através do diálogo das tradições religiosas, o segundo através da literatura e da publicação.

Ad Diyar, em 28 de novembro, relata um simpósio na Universidade do Espírito Santo de Kaslik sobre Amin Rihani, sua obra e suas concepções de Arabismo. Nidaa Al Watan traça as trocas entre músicos brasileiros e libaneses, com o testemunho do adido cultural Pablo Romero. As representações mencionadas neste relatório já tiveram lugar. Al Araby Al Jadeed conta a distinção literária de Abdelrahman ElGendy por seu livro sobre experiência na prisão.

Agenda cultural: Batrun e Saifi

Em Batrun, a iluminação da árvore Batrouniyat é anunciada no sábado 28 de novembro. Programação de Natal é dividido entre o velho mercado e várias praças da cidade. Em Beirute, os organizadores da exposição « O que permanece enterrado » de Shereen Kouwatly anunciam visitas de 2 a 20 de dezembro, das 15h às 19h no NoCK, Edifício Émile Rayes, Youssef Hani Street, Saifi.

Desporto: Líbano recebe China após derrota contra Japão

Nidaa Al Watan, 28 de novembro de 2026, olha para trás a derrota do Líbano contra o Japão, 86–82, em qualificações asiáticas para a 2027 Copa do Mundo de Basquetebol. O Líbano recebe a China no domingo, 29 de novembro, no complexo Nouhad Naufal, em Zuk Mikael. A revista examina as possíveis consequências do resultado e a diferença de pontos, sem apresentar a qualificação como já adquirida ou perdida. Al Sharq também volta à reunião contra o Japão e a maratona de Beirute, para o qual os pilotos estrangeiros são esperados. Al Liwaa lida com a organização da corrida.

Al Jumhouriya, em 28 de novembro, referiu-se à eleição de um novo executivo para o Comitê Olímpico. A nível internacional, Al Araby Al Jadeed cobre a Copa Davis e a eliminação da Alemanha; Al Quds Al Arabi recorda a retirada de Marc Márquez, e Al Sharq Al Awsat sobre o treinamento de jovens nas academias de futebol sauditas.

Tecnologia: interfaces cerebrais, acompanhamento médico e inteligência artificial

Al Arabian Al Jadeed, de 28 de novembro de 2026, explica como os sinais cerebrais são traduzidos para comandos digitais no trabalho de Neuralink. Ele também apresenta pesquisas sobre um robô voando do tamanho de um inseto que poderia ser usado para polinização. O valor desses dois projetos está nas tarefas específicas testadas; seu interesse potencial não demonstra uso clínico generalizado ou uso agrícola atual.

Al Joumhouriya lida no mesmo dia com acompanhamento médico remoto com dispositivos corporais e a integração de inteligência artificial com ferramentas de escritório da Microsoft. Al Quds Al Arabi relata em um fórum de jovens com o sinal « Cedras em movimento », onde a inteligência artificial está entre os tópicos discutidos. Al Akhbar aborda em suas páginas internacionais as questões levantadas pelas intrusões de computadores atribuídas a vários atores nos Estados Unidos. Estes elementos não permitem que todos os incidentes sejam atribuídos a um agente de inteligência artificial.

Personalidades: Bassam Chalita e Joseph Attieh

Al Sharq Al Awsat de 28 de novembro de 2026 publica uma entrevista com o maestro Bassam Chalita no caminho que o levou à direção musical e as escolhas que estruturam seu trabalho. Al Sharq relata o apoio público do cantor Joseph Attieh à Miss Líbano. Nidaa Al Watan lida com Omar Harfouch e Unesco em uma coluna assinada: esta seção não é uma declaração da organização.

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