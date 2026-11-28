Ataques relatados em Kfar Tebnit, restrições da maratona de Beirute, 15 feridos em Sanaa de acordo com os Houthis, passagens fechadas no Iraque e eleições em Taiwan.

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As greves foram relatadas sábado de manhã em Kfar Tebnit. Beirute está se preparando para fechar as ruas da maratona de domingo. No Iémen, as autoridades de Sana’a informaram 15 feridos. No Iraque, Bagdade fechou duas passagens, uma na fronteira iraniana e outra na fronteira síria.

Sábado 28 de novembro de 2026, edição do meio-dia, Beirute horário.

Sul do Líbano: Ataques relatados em Kfar Tebnit

As greves israelenses foram relatadas na manhã de sábado em Kfar Tebnit no distrito de Nabatiyah. As informações locais são consistentes com o município afetado, mas o tempo exato das greves e suas consequências não são estabelecidos. Nenhum resultado humano confirmado estava disponível no final da manhã. Este é um novo episódio após os tiroteios relatados na sexta-feira perto da localidade. As greves relatadas nas alturas de Ain al-Tinah no oeste Bekaa voltar para quinta-feira à noite.

As restrições da maratona começam esta noite

As Forças de Segurança Interna anunciaram a proibição de estacionar na rota das 21h deste sábado e fechar às 22h da área da Praça dos Mártires em frente ao edifício An-Nahar. As restrições de trânsito na rota devem ter efeito no domingo às 4:30 da manhã. A janela de lançamento solicitada pelos organizadores começa mais cedo do que a proibição policial: eles convidam os motoristas para não deixar seu veículo na rota tão cedo quanto sábado de manhã.

Para domingo, o serviço meteorológico libanês prevê uma diminuição gradual das temperaturas e dos chuveiros à medida que a perturbação se aproxima. O boletim não permite definir a hora de um primeiro chuveiro na rota.

Iémen: 15 feridos em Sanaa, segundo autoridades huthis

O Ministério da Saúde de Houthis anuncia 15 civis feridos, incluindo duas mulheres, no bairro Bir Abu Shamla de Sana’a. Ele atribuiu a greve à Arábia Saudita. A coligação não confirmou esta operação nas declarações disponíveis. Os Houthis também relataram um incêndio em uma central elétrica na cidade portuária de Mokha, sem anunciar quaisquer resultados humanos ou quantificar os cortes.

A coalizão anunciou separadamente que sua defesa aérea havia interceptado um míssil de cruzeiro lançado pelos Houthis em direção à região de Riade. O porta-voz dele não fez uma verificação. Os anúncios não permitem estabelecer uma ligação entre a intercepção e a greve relatada em Sanaa.

Iraque: duas passagens fechadas sem decisão geral sobre a fronteira iraniana

O comando da guarda de fronteira anunciou o encerramento de Bashta na província de Halabja e de Al-Walid, ao norte de Rabia. A primeira passagem olha para o Irão, a segunda para a Síria. O ministro dos Negócios Estrangeiros Fouad Hussein revelou em 7 de Novembro que Washington estava a pedir para manter apenas dois pontos de passagem com o Irão. Em 13 de Novembro, a Comissão tinha considerado essa aplicação impossível. Os dois encerramentos de 26 de Novembro não provam que Bagdade aceitou o pedido americano.

Taiwan: votação local e referendo nuclear encerrado

Os eleitores de Taiwan votaram sábado para prefeitos, chefes do condado e outros representantes locais. Em Taipei, o prefeito cessante Chiang Wan-an de Kuomintang, teve como seu oponente Puma Shen do Partido Democrata Progressivo. Em votação separada, os eleitores votaram no abandono da política de um país sem energia nuclear. O referendo foi aberto a partir dos 18 anos, em comparação com 20 anos para as eleições locais. Os escritórios fecharam às 16h em Taiwan, ou às 10h em Beirute, e a contagem continua.

França: Convenção de cidadania ouve o Tesouro

As 150 pessoas sorteadas para a convenção sobre finanças públicas começaram seu trabalho na sexta-feira no Palais d’Iéna. O Economista-Chefe do Tesouro, Dorothée Rouzet, está programado para ser ouvido sábado às 14h30, horário de Paris. A Convenção examina as contas do Estado, das comunidades e da Segurança Social. Suas propostas estão previstas em março de 2027; Não substituirão a votação do Parlamento sobre o orçamento.

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