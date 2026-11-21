O Reino Unido anuncia novos acordos industriais com a Ucrânia depois que Wes Streeting visitou Kiev. Os 500 milhões de libras mencionados já faziam parte do orçamento britânico anunciado em Outubro.

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O Ministério da Defesa britânico anunciou no sábado, 21 de novembro, a assinatura de novos acordos industriais com a Ucrânia por ocasião de uma visita do seu ministro da Defesa, Wes Streeting, a Kiev. Londres afirma que estas leis permitirão à Ucrânia produzir equipamento de defesa no Reino Unido. Ele não anunciou um novo envelope após as entrevistas.

Wes Streeting conheceu o presidente Volodymyr Zelensky e depois o seu homólogo ucraniano, de acordo com o ministério britânico. A Presidência ucraniana confirma que a cooperação industrial fez parte do debate. O Reino Unido apresenta os acordos como meio de acrescentar oportunidades de produção fora da Ucrânia. O comunicado britânico não dá o valor dos acordos nem a data em que tal produção poderia começar.

Os 500 milhões de libras já tinham sido orçamentados

Os 500 milhões de libras cotados por Volodymyr Zelensky em Kiev correspondem ao apoio militar anunciado no orçamento britânico de Outubro. Londres detalhou a sua distribuição esta semana: 240 milhões de libras esterlinas foram anunciados em 17 de Novembro em Bruxelas para a defesa aérea, depois 260 milhões de libras esterlinas na reunião da Coligação de Voluntários em Berlim. Estes anúncios orçamentais não constituem um balanço das entregas.

Kiev insiste em serviços essenciais antes do inverno

A Presidência ucraniana afirma que Volodymyr Zelensky defendeu uma maior protecção das redes de abastecimento de energia e água. Ambas as equipas devem continuar as suas discussões antes da próxima reunião entre o Presidente ucraniano e o Primeiro-Ministro britânico Andy Burnham. O relatório de Kiev não especifica a data.

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