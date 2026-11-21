Hotel Chocolat recorda algumas caixas de Natal compradas no Reino Unido de 2 a 8 de outubro de 2026, devido ao risco de salmonela ligada a um ingrediente à base de pistache. Estes são os lotes em causa.
A Agência de Normas Alimentares (FSA) publicou o aviso de convocação em 21 de novembro. Tem como alvo quatro formatos na gamaCaixa de chocolate clássico de Natal, mas apenas para os lotes e datas listados abaixo. Hotel Chocolat afirma que nenhuma salmonela foi detectada em seus produtos acabados e que o recall segue um relatório de pistaches crus usados em sua cadeia de suprimentos.
Os lotes a verificar na embalagem
O anúncio diz respeito às caixas compradas a2-8 de outubro de 2026 inclusive. Para determinar se uma caixa é recolhida, verifique em conjunto o formato, o código do lote e a data mínima de durabilidade indicada pelas palavras « Melhor antes »:
- 9 peças (105 g), março 2027:lote 26233.
- 18 peças (210 g), março 2027:lotes 26230, 26231, 26232, 26233, 26250, 26251, 26252 e 26253.
- 18 peças (210 g), maio de 2027:lotes 26260 e 26261.
- 24 peças (315 g), março 2027:lotes 26239 e 26240.
- 24 peças (315 g), abril de 2027:lotes 26258, 26259 e 26260.
- 48 peças (630 g), março 2027:lote 26244.
O código 26260 aparece em dois formatos, mas não corresponde à mesma data. Por conseguinte, a verificação do código por si só não é suficiente. Segundo a FSA, o risco diz respeito aos chocolates de pistache contidos nas embalagens em causa, e não aos outros produtos da marca.
E se a caixa estiver em causa?
A FSA recomenda não consumir um produto recarregado e devolvê-lo à loja onde foi comprado para uma troca ou reembolso. A marca indica que também pode ser reportada em qualquer uma das suas boutiques Hotel Chocolate, com prova de compra. A referência no parecer do Reino Unido éFSA-PRIN-54-2026.
Este é um lembrete de precaução no Reino Unido. O parecer britânico não relata qualquer doença associada a estas caixas e não vale a pena anunciar uma retirada em França ou no Líbano.
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