Domingo, 22 de Novembro de 2026, meia-noite em Beirute. O Líbano celebra o 83o aniversário da sua independência. Na véspera da festa, Joseph Aoun pediu o retorno dos deslocados do Sul. Dois despachos relataram um ataque perto de Baraachit na noite de sábado e fogo de artilharia na planície de Marjayoun. Na Europa, Zaventem planeja cancelar a maioria dos voos de segunda-feira e a neutralidade irlandesa mobilizou manifestantes em Dublin.
Independência: a bandeira levantada em Nahr al-Kalb após o discurso de Aoun
A Presidência confirma que a bandeira libanesa foi hasteada no sábado, durante o hino nacional, sobre o túnel Nahr el-Kalb. Joseph Aoun tinha acabado de falar em frente à estela, que recorda a partida das últimas tropas estrangeiras em 1946. A cerimônia aconteceu na véspera do feriado nacional de 22 de novembro, que se refere à libertação dos líderes presos em Rachaya em 1943.
O Chefe de Estado solicitou que as pessoas deslocadas do Sul pudessem regressar às suas aldeias. Apelou à retirada de Israel, ao fim dos ataques e ao regresso dos detidos libaneses. Ele também pediu a entrega de armas que escapam do Estado, sem estabelecer um calendário. Estas declarações não anunciam o regresso organizado de pessoas deslocadas internamente ou o prazo para o desarmamento.
A data do feriado nacional e a data do encerramento administrativo não coincidem este ano. Numa nota de 5 de Novembro, o Presidente do Conselho, Nawaf Salam, fixou segunda-feira, 23 de Novembro, o encerramento das administrações, das instituições públicas e dos municípios. A comemoração mantém sua data no domingo 22.
Sul do Líbano: ataque de Baraachit relatado, fogo simples de Marjayoun
Em um despacho emitido no sábado às 2128 hora de Beirute, a Agência de Inteligência Nacional Libanesa relatou um ataque aéreo israelense na periferia de Barahhit, distrito de Bint Jbeil. Ela não relatou nem o momento da greve nem seu balanço.
Às 2218 horas, a Agência informou que três projéteis de artilharia tinham alvejado a planície de Marjayun. Diz que não era a cidade de Khiam, ao contrário de outros relatos. A expedição não especificou a origem do tiroteio e não relatou quaisquer resultados. Estes horários são de publicações, não de incidentes.
Em Dublin, manifestantes defendem o mandato da ONU
Os manifestantes se reuniram no sábado para defender a « travagem tripla » que executa algumas missões irlandesas no exterior: o acordo do governo, o acordo Dáil, a casa baixa e um mandato da ONU. O governo quer remover esta última condição para certas operações internacionais. A aprovação do Governo continuará a ser necessária, assim como a aprovação do Dáil, quando necessária. No entanto, o projecto alarga a excepção parlamentar aplicável a certas pequenas quotas.
O Dáil enviou o projecto de novo à comissão em 21 de Outubro; Isto não é uma adopção final. O debate irlandês não altera o mandato da UNIFIL. A resolução 2790 do Conselho de Segurança termina em 31 de Dezembro de 2026 e prevê uma retirada gradual. O texto de Dublim não anuncia a retirada ou participação irlandesas num regime de substituição.
Bruxelas-Zaventem: A maioria dos voos na segunda-feira deve ser cancelada
O Aeroporto de Bruxelas tenciona cancelar a maioria das suas partidas e chegadas na segunda-feira, 23 de Novembro. Esta previsão segue o anúncio da participação de parte dos controladores de tráfego aéreo na greve nacional belga. As empresas devem contactar os seus passageiros; a tabela do aeroporto mostra um cancelamento apenas após o seu check-in. Você deve verificar sua reserva com a empresa antes de sair. Este anúncio não nos permite deduzir o estado de um voo para Charleroi.
Em Bruxelas, o STIB publicará uma estimativa inicial das linhas de metro, eléctrico e autocarro no domingo à noite. Pretende confirmar as linhas realizadas pouco antes das 6 da manhã de segunda-feira, hora belga. De Lijn também anuncia menos ônibus e bondes na Flandres e convida você a verificar sua viagem novamente no mesmo dia.
Rohingyas: Paris anuncia uma abordagem ao Conselho de Segurança
A França anunciou no sábado que solicitaria uma reunião do Conselho de Segurança sobre Mianmar. O Quai d’Orsay respondeu ao acórdão de 19 de Novembro do Tribunal Internacional de Justiça no processo entre a Gâmbia e Myanmar relativo à Rohingya. Paris recordou que o acórdão é vinculativo para as partes. O departamento não anunciou qualquer data de reunião ou ação tomada pelo Conselho de Administração.
Ucrânia: Cortes rotativos marcados para domingo
A operadora Ukrenergo anuncia cortes de giro domingo 22 de novembro em determinadas regiões. O tamanho varia por área e nicho; Não é um desligamento contínuo 24 horas para cada lareira. A operadora disse que os reparos estavam continuando e que a situação permaneceu difícil nas regiões de Odessa e Rivne.
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