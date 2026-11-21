Hugues Moutouh, prefeito de Loiret e região do Centro-Val de Loire, disse no sábado 21 de novembro que havia pedido para ser dispensado de suas funções. Nenhum ato oficial que termina sua missão foi publicado no sábado à noite. O oficial sênior contesta qualquer falha na questão das alegadas fugas para o Rally Nacional.
Um pedido, ainda não um fim de funções
A prefeitura divulgou no sábado a declaração em que Hugues Moutouh anuncia sua aproximação. Ele também desafiou, em entrevista realizada antes da liberação desse comunicado, qualquer viés no desempenho de suas funções. O seu pedido não é, por si só, uma decisão de partida.
O decreto de 22 de abril de 2026 nomeou prefeito da região Centro-Val de Loire e prefeito de Loiret a partir de 18 de maio. Ele tem ambas as funções sob o mesmo ato. Nenhuma data de partida ou nomeação de um sucessor foi anunciada no sábado à noite.
Informações judiciais distintas da abordagem administrativa
O pedido vem após a divulgação de informações judiciais em Paris sobre supostas transmissões de informações confidenciais à Assembleia Nacional. Na quinta-feira, 19 de novembro, o Ministério Público de Paris informou que nenhuma acusação tinha ocorrido naquela data. Ele não identificou publicamente os vazamentos nesta declaração.
Hugues Moutouh desafiou as acusações de que interveio a favor de um partido. A abordagem que anunciou ao governo não prejudica as conclusões da investigação. Uma eventual decisão de cessação do seu mandato será objecto de um acto separado.
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