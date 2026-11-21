Dois petroleiros foram atingidos no sábado por projéteis não identificados no Estreito de Ormuz. O Centro Britânico de Segurança Marítima não informa uma vítima nem designa uma pessoa responsável.

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Dois petroleiros foram atingidos no sábado por projéteis não identificados no Estreito de Ormuz. O Centro Britânico de Segurança Marítima não informa uma vítima nem designa uma pessoa responsável.

O UKMTO UK Marine Coordination Centre emitiu dois avisos separados para sábado, 21 de novembro, relativos aos petroleiros que saem do Golfo Pérsico através do estreito de Ormuz, em Omã. Segundo relatos das autoridades militares, os dois navios foram afetados de manhã, com 50 minutos de intervalo. Nenhum deles é mencionado nos avisos.

Duas indicações separadas, sem atribuição

O UKMTO não mencionou nenhuma vítima nas suas opiniões iniciais. Nem confirmou qualquer poluição. As autoridades estão a investigar: nesta fase, o centro britânico não identificou os projéteis nem designou uma pessoa responsável nem estabeleceu uma ligação entre os dois incidentes.

Um aviso separado já havia relatado que um petroleiro tinha sido atingido na sexta-feira, 20 de novembro, no Estreito. Neste caso, o agente de segurança da empresa denunciou um incêndio a bordo. O UKMTO não tinha relatado quaisquer baixas ou consequências ambientais. Este episódio é anterior aos dois relatórios de sábado.

Uma passagem sempre emprestada apesar dos ataques

Em seu boletim de 19 de novembro, o Centro Conjunto de Informação Marítima (JMIC) identificou quatro ataques relatados no Estreito durante os quatro dias cobertos pelo seu levantamento. Ele manteve o nível de ameaça para « grave ». Essa avaliação precede o conselho de sábado: descreve o risco já observado no Estreito, não a origem dos tiros recentemente relatados.

No entanto, o tráfego de petróleo havia retomado parte do terreno perdido na primavera. Segundo a Agência de Informação Energética dos EUA, os volumes de petróleo bruto, condensados e produtos petrolíferos que transitam pela Ormuz aumentaram de cerca de 5,1 milhões de barris por dia no segundo trimestre para 9,1 milhões de barris por dia no terceiro. Eles permaneceram bem abaixo do estimado 21,6 milhões de barris por dia no quarto trimestre de 2025. Estas estimativas abrangem os volumes transportados, não o número de navios em serviço.

Ambos os avisos relatam que os petroleiros estavam sendo cruzados no momento dos incidentes. Não reportam tráfego após os incidentes e não reportam qualquer encerramento da travessia. Resta clarificar o estatuto dos dois navios e as possíveis consequências ambientais.

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