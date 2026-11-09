Ucrânia: Kushner apela ao diálogo Rússia-Europa

Jared Kushner apela a um diálogo directo entre a Rússia e os europeus sobre os acordos de segurança, antes das negociações de 10 e 11 de Novembro em Abu Dhabi. Ursula von der Leyen afirma que um cessar-fogo na Ucrânia deve preceder qualquer discussão séria sobre a arquitetura de segurança do continente. Os emissários dos EUA incluem consultas com Kiev, instituições europeias, NATO e várias capitais. A Delegação Ucraniana confirma reuniões de coordenação separadas com os seus parceiros europeus. Nenhum acordo conjunto é anunciado.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Jared Kushner apela ao diálogo directo entre a Rússia e os europeus sobre a sua segurança. O emissário dos EUA clarificou esta posição na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, antes das conversações sobre a Ucrânia previstas em Abu Dhabi. Ursula von der Leyen estabelece uma condição: um cessar-fogo deve preceder qualquer discussão substancial sobre a arquitectura europeia de segurança.

Foram feitas declarações na véspera de dois dias de negociações, em 10 e 11 de Novembro. As Delegações Russa, Ucraniana e Americana deverão retomar os seus intercâmbios na capital do Emirati. Consultas separadas envolverão parceiros europeus.

Kushner apela ao diálogo sobre a segurança europeia

Para o negociador norte-americano, uma paz duradoura exigirá um compromisso directo entre Moscovo e as capitais europeias. Ele esperava que as discussões se concentrassem nos arranjos de segurança que os afetavam. Esta proposta alarga o âmbito dos debates para além das garantias destinadas à Ucrânia.

Kushner anuncia quatro prioridades: parar de lutar, definir garantias credíveis pós-guerra, preparar a recuperação econômica da Ucrânia e avançar em questões humanitárias. Apresenta esses objetivos como componentes de um regulamento a ser construído, sem anunciar um compromisso alcançado.

Ele indicou que ele e Steve Witkoff consultariam com representantes ucranianos, europeus e da OTAN antes da reunião trilateral. Ele citou França, Alemanha, Reino Unido e Itália. O objectivo declarado continua a ser aproximar as posições e preparar novas negociações.

Von der Leyen primeiro pede para parar de lutar

Em Bucareste, o Presidente da Comissão Europeia defende uma ordem diferente de discussão. Considera que o cessar-fogo na Ucrânia deve ter lugar antes de qualquer intercâmbio sério sobre a segurança do continente.

Solicita igualmente um quadro adequado, que envolva aliados da NATO e Estados-Membros da UE. A sua declaração não fecha a porta aos contactos diplomáticos de Abu Dhabi. Estabelece uma condição prévia para negociações mais amplas sobre a organização da segurança europeia.

Na sua declaração oficial ao lado do Presidente romeno Nicuşor Dan, von der Leyen apoia as próximas conversações com uma presença europeia. Reitera igualmente o seu apoio ao cessar-fogo no Mar Negro e à restauração da liberdade de navegação.

Consultas europeias separadas

Rustam Umerov, membro da delegação ucraniana, confirma reuniões de coordenação separadas com parceiros europeus em Abu Dhabi. Estas consultas, por si só, não alteram o formato anunciado de comércio entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos.

A presença francesa foi anunciada domingo por Jean-Noël Barrot. As declarações de segunda-feira esclarecem agora a questão em jogo: garantias ucranianas, mas também as condições para um possível diálogo Rússia-Europa. Negociadores são esperados na terça e quarta-feira em Abu Dhabi.

Foto de ilustração: vista costeira de Abu Dhabi, 25 de julho de 2017. Arquivo AdnanDekedek / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Foto inteira preservada sem retoque; Libnanews roupa transmitida sob a mesma licença. Esta imagem não representa o local específico ou os participantes nas negociações.Foto original e créditos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews