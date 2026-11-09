10 novembre 2026
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Supremo Tribunal desbloqueia trabalho em Big Bend

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O Supremo Tribunal dos EUA suspende a injunção na segunda-feira, 9 de novembro, bloqueando o trabalho de fronteira na área Big Bend do Texas. A administração Trump pode assim retomar a construção durante o procedimento. O litígio diz respeito a derrogações às leis ambientais e à competência do tribunal que tinha encerrado o processo. Os opositores denunciam riscos duradouros para paisagens e património. O juiz Ketanji Brown Jackson supostamente recusou o pedido do governo. O litígio não está definitivamente encerrado.

Couverture : Big Bend, les travaux peuvent reprendre. Photo réelle d’archive du canyon de Santa Elena, distincte du chantier frontalier.
Canyon de Santa Elena, parc national de Big Bend. Photo d’archive NPS / Ann Wildermuth, horodatée du 18 septembre 2012, domaine public. Photo entière conservée sans retouche ; habillage Libnanews. Cette image ne représente pas le chantier frontalier. © NPS / Ann Wildermuth, domaine public. Habillage Libnanews.
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Na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, a Suprema Corte Americana permitiu a retomada do trabalho em Big Bend, Texas. Suspende a injunção federal que bloqueia as barreiras de fronteira e as estradas exigidas pela administração Trump. A decisão ocorre durante o litígio sobre derrogações à legislação ambiental. Não encerra este procedimento.

A ordem diz respeito à área fronteiriça de Big Bend, no oeste do Texas, na fronteira com o México. Esta área inclui o Parque Nacional com o mesmo nome. O juiz Ketanji Brown Jackson afirma que ela recusou a suspensão solicitada pelo governo.

Trabalho em Big Bend bloqueado desde 2 de outubro

Um Tribunal Federal no Distrito Oeste do Texas suspendeu as derrogações administrativas e prendeu o trabalho associado em 2 de outubro. A administração então recorreu ao Supremo Tribunal para a remoção deste obstáculo.

Em particular, o Departamento de Segurança Interna se opõe aos Amigos da Igreja Ruidosa, ao Centro de Diversidade Biológica e a um guia fluvial. Estes requerentes contestam as isenções às regras concedidas para acelerar o estaleiro fronteiriço.

O Secretário da Segurança Interna invocou uma Lei de Imigração de 1996. O artigo 102.o permite a construção de barreiras e estradas para impedir a passagem irregular nas áreas em causa. Também elimina os requisitos legais para acelerar este trabalho.

Competência do juiz no centro da decisão

Na sua decisão de cinco páginas, o Tribunal salientou os limites impostos aos recursos contra essas derrogações. A lei reserva o controle dos tribunais às queixas constitucionais. Exclui sua jurisdição sobre outros desafios.

Os queixosos invocaram a chamada doutrina « questões principais ». Requer uma autorização clara do Congresso quando o executivo reivindica certos poderes gerais. O Tribunal Federal tinha afirmado que este argumento poderia estar dentro da separação constitucional dos poderes.

O Supremo Tribunal rejeita esta leitura nesta fase. Segundo ela, acusar o secretário de exceder seus poderes sob uma lei continua sendo um desafio legislativo. A invocação da doutrina das grandes questões não a transforma em uma queixa constitucional.

Os juízes, portanto, consideram muito provável que o governo vai ganhar sobre a falta de jurisdição do tribunal. Esta avaliação justifica a suspensão da liminar, sem constituir o encerramento final do processo.

Custos de construção e riscos de paisagem

O Tribunal considera igualmente as consequências financeiras do acórdão. Cita a declaração de um agente aduaneiro e de protecção das fronteiras. O governo estima os custos irrecuperáveis incorridos pelo governo em quase US $ 500 mil por dia.

Os opositores alertam sobre danos duradouros às paisagens, atividades locais e patrimônio. Em suas memórias de 29 de outubro, incluem canyons, o corredor Rio Grande e a igreja histórica de Ruidosa. Argumentam que uma recuperação poderia causar destruição antes de a disputa ser resolvida.

No entanto, o Tribunal considera que o Congresso, ao permitir estas derrogações, tem favorecido a rápida construção de infra-estruturas fronteiriças. Considera que esta arbitragem pesa mais neste processo de urgência do que os alegados danos ambientais e recreativos.

A suspensão continua ligada às próximas medidas judiciais. O Governo deve solicitar uma revisão do caso pelo Supremo Tribunal a tempo. Se recusar, a suspensão termina automaticamente. Se concordar, a medida permanecerá em vigor até ser transmitida a sua decisão.

Foto da ilustração: Santa Elena Canyon, Parque Nacional Big Bend. National Park Service Image Bank Archive, 18 de setembro de 2012. Foto: NPS / Ann Wildermuth, domínio público. Toda a foto preservada sem retoque; Libnanews vestir. Esta imagem não mostra o pátio da fronteira.Foto original, créditos e taxas.

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