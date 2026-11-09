Turquia: 16 mortos na explosão da siderurgia Habaş

A explosão da siderurgia Habaş em Aliağa, província de Izmir, matou 16 pessoas na segunda-feira, 9 de novembro. Recep Tayyip Erdoğan anunciou que treze feridos permaneceram em tratamento, dois deles em estado grave. As autoridades iniciaram investigações judiciais e administrativas. As primeiras constatações referem-se à queda de uma ponte rolante, enquanto a empresa indica que estavam em curso trabalhos de manutenção. Cinco pessoas foram presas, segundo a imprensa turca. Resta ainda estabelecer a responsabilidade.

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A explosão da siderurgia Habaş em Aliağa, no oeste da Turquia, matou 16 pessoas na segunda-feira, 9 de novembro de 2026. O Presidente Recep Tayyip Erdoğan anunciou este resultado após uma reunião do governo. Treze feridos continuam o tratamento, dois deles em estado grave. As investigações judiciais e administrativas devem estabelecer as circunstâncias da tragédia e as possíveis responsabilidades.

O local industrial está localizado na província de Izmir, cerca de 60 quilômetros ao norte da cidade portuária. As vítimas são trabalhadores de fábrica. O balanço aumentou ao longo da investigação e da informação hospitalar durante a tarde.

A explosão da fábrica de aço Habaş e a queda de um guindaste

A província de Izmir está localizada por volta do meio-dia, ou UTC, no distrito de Bozköy. Suas descobertas iniciais sugerem a ruptura de uma ponte rolante, que caiu em um forno de arco durante uma operação de fundição de aço líquido. Esta descrição continua a ser a das primeiras observações oficiais, antes das conclusões dos investigadores.

O governador Süleyman Elban então descreveu uma queda de equipamentos durante uma operação para substituir equipamentos. Um incêndio seguiu a explosão. O socorro mobilizou bombeiros, equipes médicas e serviços de gestão de desastres turcos.

O prefeito de Izmir, Cemil Tugay, disse que as equipes estavam trabalhando para limpar uma plataforma em colapso. Os feridos chegaram a vários hospitais na área. Anúncios iniciais de pessoas presas nos escombros precederam a revisão presidencial da noite.

Habaş evoca trabalhos de manutenção

Em uma declaração transmitida por uma agência turca, Habaş apresenta o acidente como tendo ocorrido durante o trabalho de manutenção planejado. A empresa afirma que este trabalho dizia respeito a um dos fornos de arco eléctrico no seu local em Aliağa.

A gerência confirma mortos e feridos entre seus funcionários. Ela afirma que suas equipes de emergência intervieram e que os feridos foram hospitalizados. Ela também afirma trabalhar com as autoridades competentes para determinar as causas do acidente. Estas declarações não constituem as conclusões do inquérito.

Cinco pessoas presas, segundo a imprensa turca

O Ministério Público de Menemen abriu a investigação judicial. Cinco pessoas foram presas neste contexto, de acordo com relatórios de agências turcas retomadas por vários meios de comunicação locais. Os investigadores procuram possíveis negligências ou responsabilidades. Um inquérito não prejudica a culpa dos interessados.

Recep Tayyip Erdoğan enviou o Ministro da Energia e dos Recursos Naturais, Alparslan Bayraktar, e o Ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vedat Işıkhan, a Izmir. A Presidência confirmou o seu movimento e a abertura de ambas as investigações.

O Presidente solicitou que o acidente fosse estabelecido, suas causas e possíveis falhas. Por seu lado, o partido da oposição DEM apelou a uma investigação e a um processo transparentes dos responsáveis, caso houvessem deficiências.

A perícia ainda precisa especificar a sequência técnica da explosão e as condições de segurança na oficina. O tratamento dos 13 feridos continua.

Foto da ilustração: Recep Tayyip Erdoğan numa conferência de imprensa em Haia, em 25 de junho de 2025. Este arquivo não mostra o acidente de Aliğa ou seu anúncio de 9 de novembro de 2026. Phil Nijhuis / Ministério das Relações Exteriores holandês, via Wikimedia Commons. Foto inteira, redimensionada proporcionalmente e cercada por uma roupa Libnanews.Foto original e créditos. Foto e adaptação visual soblicença CC BY-SA 4.0.

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