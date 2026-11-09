Crescimento económico em França: recuperação esperada

O crescimento económico em França retomaria moderadamente no quarto trimestre de 2026, de acordo com o Banco de França no seu inquérito publicado na segunda-feira, 9 de Novembro. Este cenário descartaria um segundo trimestre consecutivo de contração. No entanto, a instituição não fornece taxas precisas e destaca a elevada incerteza em torno desta previsão.
Crescimento económico em França: um início desigual
As empresas antecipam uma aceleração industrial em novembro, crescimento mais lento dos serviços e quase estabilidade do edifício. Em Outubro, as actividades de aeronáutica e defesa e de centros de dados apoiaram a produção. O automóvel continua em dificuldade.
As respostas também indicam pressões de liquidez. As incertezas políticas, orçamentais e sociais, bem como os combustíveis mais caros, atrasam determinados projectos e decisões.
O inquérito baseia-se em cerca de 8.500 empresas ou estabelecimentos pesquisados entre 28 de outubro e 4 de novembro. Distingue a sua avaliação do mês anterior das suas expectativas para o mês seguinte.
Estas respostas não constituem um inquérito abrangente sobre a produção interna. Os balanços do parecer medem o equilíbrio entre avaliações favoráveis e desfavoráveis e estão sujeitos a pesos e ajustamentos sazonais. Assim, um aumento desses indicadores não corresponde diretamente a uma porcentagem do crescimento do PIB.
Uma recuperação esperada após a queda no terceiro trimestre
O ponto de partida permanece frágil. Segundo a primeira estimativa do INSEE, publicada em 30 de outubro, o PIB caiu 0,1% entre julho e setembro. Ele estagnou no segundo trimestre, após um declínio de 0,2% no primeiro.
|Indicador no terceiro trimestre de 2026
|Variação trimestral
|PIB
|-0,1 %
|Consumo doméstico
|+0,4 %
|Investimento total
|-0.6%
|Exportações
|-1,7%
Estes dados do INSEE são corrigidos sazonalmente e dia útil. O consumo aumentou, mas o investimento diminuiu ainda mais. O comércio externo retirou 0,6 pontos percentuais do crescimento trimestral.
O conceito habitual de recessão técnica refere-se a dois trimestres sucessivos de declínio do PIB. O crescimento positivo no final do ano evitaria esta sucessão após o declínio do verão. Permanece, nesta fase, uma previsão e não um resultado observado.
O Banco de França combina o seu inquérito com outros indicadores para estimar a actividade trimestral. Os próximos resultados serão utilizados para determinar se o reinício industrial esperado está a ocorrer e compensa a fraqueza de outros sectores.
Imagem da ilustração: Edifício Bank of France, rue Croix-des-Petits-Champs em Paris, 21 de abril de 2024. Boubloub Archive, via Wikimedia Commons, emCC0 1.0. Foto inteira, proporcionalmente redimensionada, com Libnanews vestir.Foto original e créditos.
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