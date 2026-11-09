Crescimento económico em França: recuperação esperada

O Banco de França prevê um aumento moderado do PIB no quarto trimestre de 2026, sem anunciar taxas precisas. Sua investigação descreve um reinício industrial esperado em novembro, mas mantém uma forte reserva diante das incertezas. As últimas contas do INSEE mostram uma diminuição de 0,1% no terceiro trimestre, apesar do aumento do consumo doméstico. Os investimentos e as exportações diminuíram. Uma recuperação no final do ano evitaria dois trimestres consecutivos de contracção, sem assegurar uma melhoria uniforme nos sectores.

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O crescimento económico em França retomaria moderadamente no quarto trimestre de 2026, de acordo com o Banco de França no seu inquérito publicado na segunda-feira, 9 de Novembro. Este cenário descartaria um segundo trimestre consecutivo de contração. No entanto, a instituição não fornece taxas precisas e destaca a elevada incerteza em torno desta previsão.

Crescimento económico em França: um início desigual

As empresas antecipam uma aceleração industrial em novembro, crescimento mais lento dos serviços e quase estabilidade do edifício. Em Outubro, as actividades de aeronáutica e defesa e de centros de dados apoiaram a produção. O automóvel continua em dificuldade.

As respostas também indicam pressões de liquidez. As incertezas políticas, orçamentais e sociais, bem como os combustíveis mais caros, atrasam determinados projectos e decisões.

O inquérito baseia-se em cerca de 8.500 empresas ou estabelecimentos pesquisados entre 28 de outubro e 4 de novembro. Distingue a sua avaliação do mês anterior das suas expectativas para o mês seguinte.

Estas respostas não constituem um inquérito abrangente sobre a produção interna. Os balanços do parecer medem o equilíbrio entre avaliações favoráveis e desfavoráveis e estão sujeitos a pesos e ajustamentos sazonais. Assim, um aumento desses indicadores não corresponde diretamente a uma porcentagem do crescimento do PIB.

Uma recuperação esperada após a queda no terceiro trimestre

O ponto de partida permanece frágil. Segundo a primeira estimativa do INSEE, publicada em 30 de outubro, o PIB caiu 0,1% entre julho e setembro. Ele estagnou no segundo trimestre, após um declínio de 0,2% no primeiro.

Indicador no terceiro trimestre de 2026 Variação trimestral PIB -0,1 % Consumo doméstico +0,4 % Investimento total -0.6% Exportações -1,7%

Estes dados do INSEE são corrigidos sazonalmente e dia útil. O consumo aumentou, mas o investimento diminuiu ainda mais. O comércio externo retirou 0,6 pontos percentuais do crescimento trimestral.

O conceito habitual de recessão técnica refere-se a dois trimestres sucessivos de declínio do PIB. O crescimento positivo no final do ano evitaria esta sucessão após o declínio do verão. Permanece, nesta fase, uma previsão e não um resultado observado.

O Banco de França combina o seu inquérito com outros indicadores para estimar a actividade trimestral. Os próximos resultados serão utilizados para determinar se o reinício industrial esperado está a ocorrer e compensa a fraqueza de outros sectores.

Imagem da ilustração: Edifício Bank of France, rue Croix-des-Petits-Champs em Paris, 21 de abril de 2024. Boubloub Archive, via Wikimedia Commons, emCC0 1.0. Foto inteira, proporcionalmente redimensionada, com Libnanews vestir.Foto original e créditos.

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