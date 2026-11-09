Aeroporto de Beirute e voo MEA
De Bir Hassan a Khaldé, a história do aeroporto de Beirute e MEA em seis documentos reais e datados. O novo aeroporto foi inaugurado em abril de 1954. Após a guerra civil, sua reconstrução começou em 1994. Ele se tornou Rafic Hariri em 2005, então o MEA entrou para a SkyTeam em 2012.
Arquivos e créditos:
• Mapa publicado em 1948, companhias aéreas em 1947: CIA / Biblioteca do Congresso, domínio público americano. https://www.loc.gov/item/2013593021/
• Beirute, 1958, terminal e militar C-124: Força Aérea dos EUA, domínio público dos EUA. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dafb-63dtcw-c124-lebanon-1958.jpg
• Terminal, 1982: James Case / CapCase. https://www.flickr.com/photos/7467877@N07/12053648495/
• Boeing MEA em Stansted, 1985: Steve Knight / kitmasterblake. https://www.flickr.com/photos/58415659@N00/15588768017/
• Duas vistas em Beirute, 8 de novembro de 2013: abdallah. https://www.flickr.com/photos/husseinabdallah/112642256/ e https://www.flickr.com/photos/husseinabdallah/11264299033/
Fotos Case, Knight and abdallahh: CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licensas/by/2.0/; redimensionamento e edição. Nenhuma imagem gerada. Fotos de 1958 e 2013 não representam as cerimônias de 1954, 2005 ou 2012.
Fontes: DGAC Líbano, Plano de Ação do Estado 2023 (ICAO); KLM / SkyTeam, 28 de junho de 2012: https://news.klm.com/middle-leste-aerolinhas-joins-skyteam/
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