Pela sua primeira visita à Ucrânia como Primeiro-Ministro húngaro, Péter Magyar discutiu com Volodymyr Zelensky entregas de energia, ligações transfronteiriças e direitos das minorias húngaras. Budapeste mantém as suas reservas sobre o financiamento europeu de Kiev.

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O Primeiro-Ministro húngaro Péter Magyar encontrou-se com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Transcarpatia na terça-feira, 24 de Novembro, durante a sua primeira visita à Ucrânia desde a sua chegada ao chefe de governo. Os dois líderes anunciaram que iriam continuar vários projetos de transporte e energia juntos. Budapeste apela também à aceleração das garantias escolares prometidas à minoria húngara na Ucrânia.

Os dois homens começaram sua viagem a Oujhorod, onde prestaram homenagem aos soldados que haviam morrido na guerra, e então realizaram uma conferência de imprensa em Berehove, uma cidade chamada Beregszász, em húngaro. Eles visitaram Kossuth Lajos High School e um hospital cujo novo edifício abriu em outubro. De acordo com Budapeste, a renovação da instalação foi apoiada por ambos os estados.

Gás e caminhos-de-ferro: projectos a executar

A Presidência ucraniana cita entre as discussões sobre as entregas de gás e gasóleo à Ucrânia, bem como o aumento da utilização de instalações de armazenamento de gás ucranianas por empresas húngaras. Trata-se de dois aspectos distintos: um diz respeito aos fornecimentos ucranianos e o outro a um serviço de armazenagem que poderia beneficiar os operadores húngaros. Budapeste pretende envolver a indústria na preparação desta cooperação. Os comunicados de imprensa não especificam volumes ou preços.

Os líderes também discutiram a reabilitação das fronteiras, a abertura de novos pontos de passagem e a criação de ligações ferroviárias diretas em novas rotas. Kyiv afirma que as equipes de ambos os países foram instruídas para preparar a implementação. No final da reunião não foi tornado público nenhum calendário de abertura ou itinerário detalhado.

Budapeste quer acelerar as garantias escolares

O Governo húngaro recorda o acordo de dez pontos alcançado no início do ano sobre os direitos da minoria húngara na Ucrânia. Péter Magyar solicitou que os compromissos em matéria de uso da linguagem e educação fossem implementados mais rapidamente. De acordo com o relatório húngaro, Kiev está a estudar a possibilidade de tornar efectivas, até 30 de Junho de 2027, certas garantias relativas ao ensino na língua materna. Este é um objectivo mencionado durante a visita, não uma medida já em vigor.

Budapeste também distingue as doações já feitas, estimadas pelo governo em cerca de mil milhões de forints, incluindo equipamentos médicos, medicamentos e geradores, de um novo programa também equipado com mil milhões de forints para a saúde, educação e cultura da comunidade húngara na Transcarpatia.

Continua a haver desacordo quanto ao orçamento europeu

Péter Magyar condenou a agressão russa e disse que estava pronto para prestar ajuda humanitária nos campos médico e energético. No entanto, rejeitou a ideia de ligar o próximo orçamento da UE de sete anos ao financiamento da Ucrânia. Considerou igualmente que Kiev deveria seguir as mesmas etapas da adesão que os outros países candidatos. Por conseguinte, a visita fixa projectos bilaterais precisos, sem anunciar uma mudança de posição da Hungria sobre estes dois dossiers europeus.

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