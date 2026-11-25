O campeonato retornou ao Cité Sportif Camille-Chamoun. Três dias depois, a instituição pública anunciou um leilão para o refeitório. O parecer especifica quem gerencia essa concessão, enquanto o Orçamento 2026 identifica um envelope de manutenção. Estas duas peças lançam luz sobre o que resta para uma reabertura sustentável.

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Três dias após o regresso do campeonato ao Cité sportif Camille-Chamoun, a instituição pública que gere o complexo anunciou um leilão para explorar o refeitório. O estádio de Beirute encontra jogos e está à procura de um revendedor para um dos seus serviços. Resta saber quem pagará pela manutenção e em que condições o público poderá visitar o local entre as reuniões.

O campeonato retornou em 21 de novembro, com a vitória de Nejmeh sobre Shabab Al-Ghazieh (1-0). A reunião marcou o retorno do futebol ao gramado, não o retorno ao serviço de todo o complexo. Um horário de jogo diz quando a terra está reservada. Ele não diz quais áreas estarão abertas aos espectadores em cada reunião, ou quais instalações serão acessíveis fora dos dias de jogo.

Um contrato para o refeitório, não para o estádio

O parecer publicado em 24 de Novembro pela Autoridade de Contratos Públicos diz respeito ao funcionamento de uma cafetaria. O estabelecimento público de instalações desportivas, de observação e de juventude é identificado como a entidade adjudicante. O prazo de apresentação das propostas termina em 17 de Dezembro. Nesta fase, o anúncio não significa que o contrato tenha sido adjudicado ou que um operador privado assuma a fase. Nem o procedimento, por si só, estabelece as condições para a entrada pública no complexo.

Uma concessão de restauração pode trazer receitas e serviço para os espectadores. Seu interesse também depende da frequência previsível, horário de funcionamento e dias em que o revendedor terá acesso às instalações. Se os acontecimentos permanecerem intermitentes, não há nada para assimilar essa receita potencial ao financiamento de toda a operação.

Cinco bilhões de libras registradas para manutenção

No orçamento de 2026, está incluído um orçamento de 5 mil milhões de libras para o Cité sportif Camille-Chamoun, incluindo a limpeza, na contribuição para as despesas de funcionamento da instituição pública. Trata-se de uma dotação orçamental, não de uma declaração do que foi efectivamente pago, e não de um número do trabalho necessário para abrir todos os fóruns. Os requisitos para instalações elétricas, acesso, segurança ou reparo pesado não são deduzidos desta única linha.

O controle da herança do complexo segue outro circuito. Em 29 de Outubro, a Comissão Parlamentar da Juventude e dos Desportos decidiu instruir um advogado a seguir um relatório perante os tribunais sobre as suspeitas de roubo e desperdício na Cidade do Desporto. Esta abordagem não prejudica as conclusões judiciais nem, por si só, suspende as actividades do estádio.

Quem atende o site, entre duas partidas?

Para o público, é assegurada uma abertura sustentável à informação comum: capacidade de sectores abertos, bilheteria, horas, acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Para o operador, a questão é quais serviços são às suas custas e que remontam ao organizador de uma reunião, desde recepção e limpeza até pré-abertura de cheques. Sem esta alocação, os custos existem em cada jogo, mas as responsabilidades podem permanecer borradas quando o estádio é esvaziado.

A instituição pública pode sediar reuniões antes de reabrir todos os componentes do site. O verdadeiro teste de recuperação, além de um jogo ou cafeteria, será sua capacidade de publicar um calendário de acesso, relatar sobre a entrevista e cumprir esses compromissos ao longo de uma temporada.

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