Na quarta-feira, a Comissão Europeia renovou o seu apelo a Israel para que reabrisse os pontos de passagem de Gaza. As Nações Unidas relataram mais de 150 mil tendas em espera fora do território. Bruxelas tem mais de 217 milhões de euros em ajuda humanitária à Palestina em 2026.

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A Comissão Europeia convidou mais uma vez Israel, na quarta-feira, 25 de Novembro, a reabrir todas as passagens em Gaza e a permitir o acesso sem entraves à ajuda humanitária. Um dia antes, em frente ao Parlamento Europeu, em Estrasburgo, o Comissário para a Gestão de Crises, Hadja Lahbib, tinha alertado para o fosso entre as unidades populacionais disponíveis e a ajuda às famílias deslocadas.

Tendas compradas, mas ainda fora de Gaza

Em seu relatório de 18 de novembro, o gabinete de coordenação humanitária das Nações Unidas lembrou que mais de 150 mil tendas compradas por organizações humanitárias e Estados aguardavam a entrada. A maioria foi armazenada em Al-Arich, Egito. Este número, baseado numa constatação de 13 de Novembro, descreve um stock em espera: não dá o número de tendas ainda imobilizadas em 25 de Novembro.

Em Estrasburgo, Hadja Lahbib disse que alguns materiais essenciais só podiam entrar um dia por semana porque eram classificados como bens de dupla utilização. Esta categoria inclui bens que as autoridades atribuem ao uso civil e possível uso militar. Solicitou critérios claros e previsíveis e o levantamento das restrições ao abastecimento essencial. Na quarta-feira, a Comissão reiterou o seu apelo ao acesso sem entraves e à continuação da sua distribuição em Gaza.

Chuva também afetou escolas e saneamento

Em seu relatório de 18 de novembro, as Nações Unidas relataram que o clima afetou 201 dos 633 espaços temporários de aprendizagem em serviço. As equipes humanitárias também relataram requisitos para bombas, tubos, geradores e equipamentos de abrigo. Perto de áreas onde o acesso era restrito, as equipes não podiam realizar os trabalhos necessários de drenagem e proteção contra inundações em toda parte.

217 milhões de euros para a ajuda humanitária europeia

O Comissário confirmou, para 2026, mais de 217 milhões de euros de ajuda humanitária europeia à Palestina. Este montante não é a única despesa de alojamento em Gaza. Lahbib indicou que a missão europeia em Rafa estava pronta para facilitar o acesso ao alívio, se solicitado; não anunciou uma nova abertura da passagem. A conferência de imprensa de quarta-feira também não estabeleceu um calendário para a reabertura.

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