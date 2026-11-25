Os Estados Unidos decidiram incluir sete empresas da Malásia, Singapura e Tailândia na sua lista de controlo das exportações. O Gabinete da Indústria e Segurança alega o risco de desvio de equipamentos avançados de tecnologias da informação. A medida visa os intermediários designados: não proíbe qualquer venda de fichas a estes três países e não cancela automaticamente os contratos dos seus clientes.
O texto dos EUA abrange três entidades listadas na Malásia (MSFusion, PT Megaspeed International e Speedmatrix), três na Singapura (Apex Enterprise Solutions, Megaspeed International e Swiftdata) e uma na Tailândia (Megaspeed Thailand). Washington diz que tem razões para acreditar que o equipamento avançado de computação foi ou pode ser desviado para usos não autorizados ou usuários. O registo é uma medida de controlo comercial, não uma condenação criminal.
O fabricante nem sempre é o vendedor do centro de dados
Um chip de IA pode passar por vários negócios antes de ser explorado. O fabricante fornece um acelerador; um integrador às vezes se integra em um servidor; um distribuidor toma ou executa a ordem; um data center instala ou opera as máquinas para seus clientes. Estes papéis podem ser combinados, mas o nome na fatura do cliente final não diz ao cliente final que está envolvido na entrega do equipamento.
É aí que o registo muda o acordo. O U.S. Bureau requer uma licença para exportação, reexportação ou transferência para o mesmo país de itens regulamentares dos EUA quando uma das empresas designadas está envolvida na transação. Os pedidos são considerados com presunção de recusa. O escopo abrange bens, software ou tecnologia sujeitos a essas regras, não apenas os aceleradores que motivaram a decisão. No entanto, não se estende a nenhum produto vendido nos três países.
Efeitos diferentes dependendo do que o cliente compra
Para um cliente que aguarda entrega de servidores a um intermediário designado, prazos e compromissos de instalação podem ser diretamente contestados. Para um centro de dados já equipado, o registo não significa o desmantelamento de máquinas existentes; No entanto, pode afetar novas compras ou o fornecimento de equipamento de substituição, dependendo das partes na transação. Um cliente que aluga horas de cálculo não necessariamente compra o equipamento: seu primeiro risco comercial pode ser um atraso de capacidade, em vez da proibição imediata de seu serviço. O texto não decreta um corte geral dos serviços de computação.
O documento do Bureau não publica quaisquer declarações de inventário ou listas de clientes afetados. Por conseguinte, não permite estimar atrasos, cancelamentos ou custos crescentes. O escopo econômico será medido no lugar das empresas listadas nas ordens atuais reais, e a dependência dos compradores em entregas já prometidas ou capacidades de computação.
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