A União Europeia mobiliza 500 geradores de emergência para a Ucrânia. O anúncio de Dublim, de 12 de Novembro, não especifica o seu poder nem os seus destinos. O debate sobre o financiamento ucraniano para 2027 deverá ter lugar em 26 e 27 de Novembro.

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À medida que o Inverno se aproxima, a União Europeia mobiliza 500 geradores da sua reserva para a Ucrânia. Esta medida foi anunciada em 12 de novembro de 2026 por António Costa e Ursula von der Leyen, após o seu encontro com Volodymyr Zelensky em Dublin. Trata-se de uma ajuda de emergência, separada do debate sobre o financiamento ucraniano para 2027.

Uma reserva de emergência, não uma rede de substituição

Segundo a Comissão Europeia, a UE constitui uma reserva estratégica integrada no Mecanismo Europeu de Protecção Civil. Complementa os recursos propostos pelos países participantes quando uma crise exige capacidade adicional. A União financia estas reservas, que não se limitam à energia: incluem também instalações médicas, alojamento e equipamento de transporte.

O painel de energia reúne geradores de diferentes tamanhos. Alguns podem alimentar habitações; outros destinam-se a edifícios públicos ou serviços essenciais, incluindo hospitais e estações de aquecimento. A Comissão indica que milhares de aeronaves já foram implantadas na Ucrânia desde a invasão russa. O pacote anunciado em Dublim faz parte desta assistência de socorro.

No entanto, o comunicado de 12 de Novembro não especifica a potência dos 500 geradores, as suas estações de serviço ou o seu calendário de entrega pormenorizado. Portanto, o número de domicílios não pode ser calculado. O anúncio também não constitui confirmação da recepção de todo o equipamento.

Dois calendários separados

Costa e von der Leyen também anunciam apoio para a entrega de quatro pontes flutuantes norueguesas e 200 ônibus. Para as necessidades financeiras de 2027, referem-se ao Conselho Europeu de 26 e 27 de Novembro, com base numa proposta da Comissão. Ao mesmo tempo, a declaração prevê a apresentação de um pacote de sanções de vinte segundos contra a Rússia, sem anunciar a sua adopção.

Arquivos fotográficos: Kiev, 25 de novembro de 2022. Bektour, Wikimedia Commons,CC BY 4.0Esta imagem não mostra nem a entrega anunciada nem a situação de novembro de 2026.

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