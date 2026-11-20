Uma reavaliação em libras pode inflar um montante contábil sem contribuir com um dólar adicional. Mas esta diferença entre escrita e dinheiro não determina em si o tratamento fiscal. Para compreender o desacordo bancário, é também necessário distinguir a taxa de câmbio, o valor dos títulos e as provisões já deduzidas.

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Uma reavaliação em libras pode inflar um montante contábil sem contribuir com um dólar adicional. Mas esta diferença entre escrita e dinheiro não determina em si o tratamento fiscal. Para compreender o desacordo bancário, é também necessário distinguir a taxa de câmbio, o valor dos títulos e as provisões já deduzidas.

Um banco pode mostrar um aumento no valor de um ativo em suas contas sem descontar uma nova receita. Esta é uma das distinções invocadas pela Associação Bancária Libanesa no seu desafio fiscal de 16 de novembro de 2026. Contudo, não significa que qualquer aumento contabilístico seja fictício, nem que qualquer montante não cobrado seja automaticamente excluído do imposto.

O problema é a coexistência de várias medidas. Registos de dinheiro disponíveis. O balanço descreve os activos e passivos. A conta de resultados deve conter rendimentos e despesas de acordo com as regras contabilísticas aplicáveis. Por último, o resultado fiscal deriva da lei fiscal e dos ajustamentos que impõe. Estas medidas respondem a diferentes perguntas.

O mesmo bem, mais livros

Tomemos uma ilustração inteiramente hipotética, que não reproduz as contas de nenhuma instituição. Um crédito monetário de $100 é expresso em contas de moeda local a uma taxa de 10 unidades por dólar. Seu valor é de 1.000 unidades. Se a taxa relevante aumenta para 20, este valor torna-se 2.000 unidades, enquanto o ativo permanece 100 dólares.

As taxas de 10 e 20 são escolhidas apenas para explicar o cálculo. Estes não são nem preços históricos ou atuais libaneses, nem uma estimativa do poder de compra do livro, nem a taxa obtida em uma transação real.

O aumento de 1.000 unidades não é um pagamento recebido de um cliente. Ela reflete uma mudança na conversão aqui. Também não permite o cálculo do ganho líquido da empresa. Se ele tem uma dívida de US $ 100 sujeito à mesma conversão, sua dívida também aumenta em 1.000 unidades neste exemplo. Ler o activo sozinho mascararia a contraparte.

A IAS 21 trata especificamente das transacções em moeda estrangeira e da conversão de demonstrações financeiras. Distingue em especial entre a moeda funcional da empresa e a moeda de apresentação. Por conseguinte, é necessário conhecer o quadro escolhido antes de descrever uma variação: alterar a moeda em que uma conta é apresentada não equivale a vender o activo que contém.

O preço de um título é outra variável

Uma obrigação pode também alterar o seu valor na sua própria moeda. Este movimento não é em si um ganho em troca. Um item comprado em $100, reduzido em uma ilustração simplificada para $20 e então reavaliado em $35, recuperado $15 em valor do ponto baixo. No entanto, permanece US $ 65 menor do que o preço de compra.

Se não for vendido, o aumento de US $ 15 não é o produto de uma designação. Se é vendido 35 dólares, ocorre um fluxo de caixa, mas sua análise ainda depende do valor em que apareceu nas contas antes da venda. Seria errado acrescentar sem precaução uma recuperação já registada e o preço cobrado como se fossem dois lucros independentes.

A IFRS 9 distingue várias formas de classificação e valorização dos activos financeiros, em função do modelo de gestão e dos fluxos contratuais. Alguns referem-se ao custo amortizado, outros ao valor justo, com diferentes efeitos na apresentação de mudanças. A fórmula « o título foi montado » não é, portanto, suficiente para reconstruir o resultado publicado.

Uma provisão contabilística não é uma dedução garantida

A terceira questão é a fiscalidade. As despesas podem ser contabilizadas sem dedução da matéria colectável. Por outro lado, uma mudança de valor pode exigir um tratamento fiscal que não seja confundido com sua apresentação contábil. A IAS 12 reconhece esta distinção ao tratar, em especial, das diferenças entre o valor contabilístico de um activo ou passivo e a sua matéria colectável.

Na sua resposta de 16 de novembro de 2026, o Ministério das Finanças baseia-se no parecer jurídico n.o 11/2025, de 14 de janeiro de 2025, relativo às disposições sobre obrigações soberanas em euros. Este parecer consultivo não define o imposto a pagar por cada instituição. A ABL defende sua inclusão e também desafia as consequências fiscais das diferenças cambiais. Estas duas componentes não devem ser fundidas numa só transacção: uma disposição relativa ao risco de uma obrigação e uma diferença de conversão não se referem à mesma entrada.

O controlo deve também analisar o que foi feito antes. Será que uma perda contabilística realmente reduziu um resultado fiscal? Uma recuperação subsequente diz respeito à mesma perda? O título ainda está sob custódia? Sem esta cronologia, pode-se comparar um ganho de um ano com uma perda cujo tratamento fiscal foi diferente.

O resultado não diz tudo sobre liquidez

Para um requerente, a distinção é concreta. Uma melhoria do resultado publicado por si só não prova um aumento equivalente dos fundos imediatamente disponíveis para levantamentos. Por outro lado, a ausência de cobrança não demonstra a ausência de qualquer obrigação fiscal.

Para avaliar um balanço bancário, é, por conseguinte, necessário ler em conjunto os resultados, os fluxos de caixa, as regras de avaliação e os anexos. É esta combinação, em vez de uma figura isolada de ganho ou perda, que nos permite compreender o que mudou nas contas e o que realmente entrou no fundo.

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Ilustração institucional: Banco do Líbano, fotografia de arquivo © François el Bacha / Libnanews, data de disparo desconhecido. Vestido editorial. Os exemplos não descrevem as contas de nenhuma instituição.

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