Escolas pré-termo, universidades, famílias e intercâmbios: por que o francês permanece presente no Líbano sem ser a sua língua oficial.

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O francês está presente no Líbano porque é transmitido por escolas, universidades, famílias e intercâmbios culturais, muito antes e muito depois do mandato francês. Mantém um lugar importante, mas o árabe é a língua oficial e nem todos os libaneses falam francês.

Ouvir francês numa rua em Beirute, numa sala de aula ou ao telefone não significa que o Líbano seja um país de língua francesa da mesma forma que a França. A língua ocupa um lugar especial numa sociedade plurilíngue. Para compreender essa presença, é preciso distinguir sua história, seu papel escolar e os usos reais dos habitantes.

Uma presença pré-francesa

O mandato francês reforçou o lugar do francês, mas ele não o apresentou a um território onde ninguém o conhecia. Redes educativas religiosas e intercâmbios com a Europa já haviam estabelecido seu uso no século XIX, quando a região ainda pertencia ao Império Otomano.

A Universidade de São José de Beirute fornece uma referência precisa. Fundada em 1875 pela Companhia de Jesus, precede o mandato por várias décadas. Suas instituições têm treinado gerações de estudantes em diferentes disciplinas. Assim, o francês foi disseminado não só como uma língua de conversa, mas também como uma língua de estudo e acesso às profissões.

Esta história escolar conta mais do que apenas uma explicação reduzida a uma ligação sentimental com a França. Uma língua é mantida quando é usada para aprender, trabalhar e transmitir conhecimento. A passagem pelas instituições de ensino deu usos sustentáveis ao francês, que então fluiu para famílias e círculos profissionais.

O que o mandato mudou

Após a Primeira Guerra Mundial, a tutela francesa deu a esta língua peso político e administrativo adicional. Na Constituição de 1926, o francês tinha um estatuto oficial ao lado do árabe. A língua é então incluída nas instituições do novo Estado, bem como nas redes educacionais já presentes.

Este período deve distinguir-se da actual situação jurídica. O fim da tutela não remove habilidades linguísticas, escolas ou bibliotecas. Mas altera o quadro nacional em que são utilizados. A prática francesa continua num Líbano independente; Não é o alargamento de uma soberania francesa sobre o país.

O francês ainda é uma língua oficial?

Não. O artigo 11.o da Constituição atual designa o árabe como língua oficial nacional e refere-se a uma lei que determina os casos de uso do francês. Esta disposição específica não coloca ambas as línguas no mesmo plano. A Organização Internacional da Francofonia também classifica o árabe como língua oficial do Líbano e o francês como língua estrangeira.

A confusão muitas vezes vem do uso da palavra « Francophone ». Ele pode designar uma pessoa que fala francês, uma instituição que a usa para ensinar, ou um país que é um membro de La Francophonie. Não significa necessariamente que o francês tenha um estatuto oficial. O Líbano é membro da organização desde 1973, sem renunciar à sua língua oficial árabe.

A escola continua a ser um condutor essencial

Em parte das instituições libanesas, o francês não se limita a um assunto ensinado algumas horas por semana. Também é usado para aprender matemática ou ciência. O Instituto Francês descreve um sistema educacional estruturalmente bilíngue no qual esses assuntos são ensinados em francês ou inglês de acordo com as instituições.

Esta organização ajuda a entender porque um estudante pode adquirir um vocabulário científico francês enquanto fala principalmente árabe em casa. Ela também explica que dois libaneses da mesma idade têm habilidades muito diferentes em francês: sua formação educacional e oportunidades de prática não são idênticas.

Francês como uma escola não só pertence a escolas privadas. A cooperação educativa diz igualmente respeito ao sector público, à formação de professores e às instituições de ensino libanesas. Seria, portanto, incorrecto assimilar automaticamente a francófonia, a escola privada e a pertença ao mesmo meio social.

Estudos e ligações profissionais

As universidades continuam esta prática. O U.S.J. apresenta-se hoje como uma instituição de língua e cultura francófona, enquanto destaca francês, inglês e árabe. Esta combinação mostra que a Francofonia não implica a exclusão de outras línguas.

As parcerias entre instituições libanesas e francesas, os diplomas comuns e os intercâmbios de investigadores conferem igualmente um valor prático à França. Pode facilitar o currículo, a mobilidade ou a colaboração. No entanto, o ensino superior libanês não forma um conjunto linguístico uniforme: escolher uma universidade ou especialidade pode levar a usos muito diferentes.

Todos os libaneses falam francês?

Não. A ficha OIF baseada em seu relatório de 2022 estimou Francophones em 38% da população. Este índice de referência datado não constitui um censo linguístico de 2026 e não significa que todas estas pessoas utilizem o francês diariamente no mesmo nível. Compreender uma conversa, ler um artigo e escrever um texto profissional são habilidades distintas.

A linguagem que ouvimos depende fortemente do lugar e dos interlocutores. Uma reunião numa universidade franco-americana não descreve as práticas de todo o país. Do mesmo modo, o uso do francês em uma família não implica que seus membros abandonaram o árabe libanês em suas trocas diárias.

Uma língua entre vários

Árabe libanês, francês e inglês podem coexistir nas viagens da mesma pessoa. A escolha varia com a pessoa de contato, o trabalho, os estudos ou o sujeito. Passar de uma língua para outra não é uma ausência de uma língua nacional: é uma prática plurilingue, possibilitada por diferentes aprendizagens e hábitos.

A vida cultural ajuda a manter o francês além da sala de aula. O Instituto Francês do Líbano organiza actividades linguísticas e artísticas através de uma rede estabelecida em várias regiões. As trocas com autores, artistas e instituições permitem que a linguagem permaneça uma prática cultural, e não uma mera memória escolar.

Se se fala francês no Líbano, é, portanto, porque vários relés seguiram e continuam a existir: educação antes do mandato, as instituições deste período, e depois as escolhas educacionais, profissionais e culturais de um país independente. Esta história explica uma forte presença, sem fazer do francês a língua de todos os libaneses ou apagar a praça central do árabe.

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