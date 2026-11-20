Em Bekaa e Chouf, o orçamento de aquecimento é calculado a partir dos litros realmente consumidos e da cotação entregue. O plano humanitário de inverno publicado em 16 de novembro ilumina as necessidades das zonas de altitude. Não fixa preços de combustível nem montantes de ajuda para cada lareira libanesa em causa.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Um plano interagências publicado em 16 de novembro coloca o aquecimento entre as principais necessidades do inverno 2026-2027 no Líbano. Para as famílias Bekaa e Chouf alturas, o cálculo começa com duas figuras que são mais úteis do que um preço exibido sem precisão: o volume realmente consumido eo preço por litro do combustível entregue.

Em Bekaa, o plano de inverno das agências humanitárias identifica temperaturas abaixo de zero, quedas de neve na altitude, e riscos recorrentes de inundação em assentamentos informais. As respostas previstas vão desde a ajuda ao aquecimento até à protecção do abrigo, drenagem e preposição do equipamento. Em sua seção sobre Beirute e Monte Líbano, o documento também destaca as dificuldades de aquecimento e acesso nas áreas de altitude. Esta categoria abrange o Chouf administrativamente, mas o documento não fornece qualquer estimativa ou taxa específica para este distrito.

Necessidades de medidas de plano de Inverno, não pagamentos

O custo estimado da resposta de inverno em todo o país é de US $ 43,64 milhões. A assistência monetária sazonal apenas para famílias vulneráveis representa 33,59 milhões de dólares nesta estimativa. Aquecimento é uma das despesas que estes suplementos são destinados a ajudar a cobrir. Outros créditos são estimados para abrigo, drenagem ou remoção de neve. Estes montantes não são pagos nem uma escala individual. Portanto, não nos permitem deduzir o que uma família receberá ou quando.

Comparar aspas para o mesmo combustível

A tabela de preços do Ministério da Energia e da Água distingue o diesel para veículos do óleo combustível. Uma quantidade apresentada para outra categoria não é suficiente para estabelecer o preço de um combustível compatível com uma caldeira ou fogão, muito menos o preço final entregue a uma aldeia. Para comparar duas ofertas, pergunte o nome exato do produto, o volume, a data de validade do preço e o montante total entregue. Uma citação por litro e uma por pode se tornar comparável apenas após a conversão para a mesma unidade.

Ao estabelecer o orçamento, o ponto de partida mais robusto é a declaração do tanque ou as últimas faturas da habitação, tendo em conta a duração aquecida. Os litros comprados não correspondem necessariamente aos litros queimados se o nível do tanque tiver mudado. A partir do volume a encomendar, o cálculo é simples: multiplicar os litros pelo preço por litro e adicionar entrega ou manutenção se não estiverem já incluídos. Como exemplo puramente aritmético, numa ordem de 100 litros, uma diferença de 10.000 libras por litro entre duas citações representa um milhão de libras. Isto não é nem um preço nem uma estimativa do consumo.

Adaptar o controle à habitação e ao acesso

A comparação do consumo de um inverno para o outro só faz sentido se se observar também as partes realmente aquecidas e a duração do uso. Em alojamento exposto, a limitação da entrada de ar e o fechamento de peças não utilizadas podem passar antes de uma mudança de aparelho. Isto não significa que a ventilação necessária para o bom funcionamento do equipamento de combustão seja bloqueada. Antes de voltar a entrar no serviço, mande verificar a instalação ou o condutor por um profissional se a sua condição for incerta. Um gerador nunca deve ser usado no interior, mesmo que aberto, devido ao risco de envenenamento por monóxido de carbono.

Nos setores em que as entregas se tornam menos previsíveis em mau tempo, o último cheque é o da próxima visita do fornecedor. Permite distinguir o volume a comprar hoje do volume previsto para todo o Inverno. Para uma casa Bekaa como para uma casa Chouf, é esta combinação de reserva real, acesso à entrega e uso de habitação, em vez de uma média de distrito não publicada, que torna o orçamento útil.

Arquivos fotográficos: paisagem entre a reserva Chouf e a zona tampão Jezzine, janeiro 2024. Habibhelou, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Imagem emoldurada integrada na capa.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews