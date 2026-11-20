O ministério pede uma revisão do preço da eletricidade de todas as usinas de energia, não apenas do diesel. Nenhuma nova escala é publicada. O efeito sobre as famílias dependerá da proteção das primeiras cem horas de quilowatt e do custo da eletricidade adicional adquirida a um gerador privado.

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O Líbano está a considerar uma nova fórmula para calcular a tarifa de electricidade do Líbano. O Ministério da Energia solicitou que o cálculo não se limitasse às centrais a diesel e térmicas já em funcionamento. A empresa apresentou um projecto revisto para apreciação. Em 13 de Novembro, o Conselho de Ministros aprovou um plano geral para a electricidade, mas as suas decisões publicadas não fixam um novo preço por quilowatt hora.

A carta de eletricidade do Líbano ao Ministério distingue a fórmula para calcular a decisão tarifária. A Comissária apresentou um relatório sobre as observações do Ministro e solicitou que o projecto revisto fosse transmitido ao Conselho de Estado para parecer. Ela menciona mesas em anexo. Os quadros não estão incluídos na cópia disponível da carta. Por conseguinte, um montante aplicável a uma factura não pode ser deduzido nem pode ser confirmado um limite de aumento ou uma data de aplicação.

Um cálculo para cobrir mais plantas

O Ministério pede para considerar todas as plantas que produzem durante o período. Refere-se a instalações hidráulicas e unidades térmicas que podem entrar em serviço. A observação visa um primeiro método que se baseava principalmente no preço do diesel e das centrais térmicas então ativas. O custo de um litro de combustível não é suficiente para medir o custo médio da rede se parte da electricidade for produzida de outra forma.

O preço de compra do combustível pode subir enquanto uma maior parte da produção vem da hidráulica. Por outro lado, o combustível mais barato não conduz necessariamente a uma redução equivalente do custo médio se a empresa tiver de produzir mais com as suas unidades menos eficientes. O lugar de cada fonte no cálculo conta, portanto, tanto quanto o preço de referência utilizado para o petróleo.

O Departamento também solicita que o cálculo seja comparado com a versão mais recente do plano de recuperação de custos. Em sua adenda publicada em dezembro de 2025, a Electricidade do Líbano diz que o fim do acordo de troca com o Iraque exige que ele mesmo financie o custo do combustível. A adenda também atualiza os pressupostos relativos às centrais eléctricas, às facturas efectivamente pagas e à recuperação dos atrasos. É um plano financeiro da empresa, não a fórmula pautal final apresentada ao governo.

Quem pagaria mais depende da parcela modificada

Num comunicado publicado em 2026, a Electricity of Lebanon lembrou a escala de referência: 10 centavos de dólares por hora de quilowatt para as primeiras 100 horas de quilowatt, depois 27 centavos além. A 100 quilowatts horas, a quota de energia é de 10 dólares. A 200 quilowatts horas, representa 37 dólares. Estes exemplos excluem acções e quotizações fixas. Eles não descrevem uma conta completa.

Esta diferença de preço permite que você situe o problema sem atribuir uma porcentagem ao projeto. Se apenas a faixa superior fosse elevada, um assinante que permanecesse abaixo do limiar de 100 quilowatts horas não veria a sua quota de aumento de energia por esta razão. Se, pelo contrário, a primeira fracção fosse aumentada, o efeito afectaria igualmente os pequenos consumidores. E se cem dólares fossem adicionados a ambos os preços, representaria 10 por cento de aumento no primeiro preço e cerca de 3,7 por cento no segundo. Este cálculo é uma ilustração, não um cenário escolhido pela Electricidade do Líbano.

É também necessário distinguir a conta pública do que uma casa gasta para iluminar. Uma casa que compra energia de um gerador privado pode ver uma posição crescente, enquanto a outra permanece inalterada. Uma melhoria do serviço público poderia reduzir a necessidade de poder privado, mas nem a carta nem as decisões publicadas quantificam esse efeito para os assinantes. Só a tarifa proposta não garante uma série de horas de energia.

Pagamentos públicos não pagos seguem outro procedimento

Em 12 de Novembro, o Parlamento aprovou uma dotação de 8 950 mil milhões de libras para pagar uma parte das facturas acumuladas das administrações e organismos públicos. Este crédito é para uma dívida já constituída. Não é um aumento do preço das famílias e não prova que o dinheiro já foi descontado. O próprio plano de recuperação de electricidade do Líbano distingue entre os montantes facturados e as receitas recebidas: um preço revisto não resolve o problema das facturas não cobradas.

O documento que mediria o efeito sobre as famílias é a fórmula finalmente aprovada, com base e tratamento de cada parcela, as regras de revisão ascendente e descendente e os períodos de consumo aos quais será aplicável. Estes elementos não derivam da aprovação do plano geral ou do pedido de parecer dirigido ao Conselho de Estado.

Deir Ammar Central no norte do Líbano. Foto de arquivo publicada na biblioteca de mídia em fevereiro de 2019, data exata do tiroteio não estabelecido. Não mostra o estado atual da instalação. Foto François el Bacha / Libnanews.

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