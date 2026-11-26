Kiev recebeu 450 milhões de dólares através de dois programas do Banco Mundial. Metade apoia a gestão do investimento público e do sector privado. O Japão garante 415 milhões de empréstimos.

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O Ministério das Finanças da Ucrânia anunciou na quinta-feira 26 de novembro que recebeu US $ 450 milhões do orçamento do Estado sob dois programas do Banco Mundial. O governo japonês garante US$ 415 milhões em empréstimos do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Os restantes 35 milhões provêm de um empréstimo da Associação Internacional de Desenvolvimento.

Duas prestações de $225 milhões

O primeiro pagamento é através do programa SURGE, que acompanha a reforma da gestão financeira pública. Faz parte de um adicional $584,25 milhões, dos quais o acordo de empréstimo foi assinado em 29 de junho e entrou em vigor em 13 de julho. Em especial, o programa ajuda as administrações e as comunidades ucranianas a planear e controlar melhor os seus investimentos em reconstrução.

O segundo pagamento é através do programa RISE, destinado a apoiar e facilitar as pequenas e médias empresas. O Ministério afirma que o Banco Mundial auditou vários resultados antes de pagar os fundos: 20.000 empresas ou empreiteiros obtiveram financiamento ou serviços sob esquemas públicos modernizados; 100.000 pedidos foram arquivados no portal de aproximaçãoeDozvilRepresentantes de 500 empresas receberam formação sobre normas de produtos harmonizadas com as da União Europeia ou normas de sustentabilidade.

Um pagamento já recebido, separado do empréstimo europeu

Em ambos os programas, o pagamento está ligado aos resultados auditados. O Banco Mundial cita o programa de empréstimos ucraniano « 5-7-9 », que cobre parte do custo de empréstimos para empresas elegíveis. O valor anunciado na quinta-feira corresponde aos fundos recebidos pelo orçamento ucraniano, não ao montante pago diretamente às empresas.

Este montante está separado dos 45 mil milhões de euros em empréstimos adicionais propostos pela Comissão Europeia para 2027. Os dirigentes europeus debatem esta proposta em Bruxelas, em 26 e 27 de Novembro; Kiev já recebeu os 450 milhões anunciados pelo seu Ministério das Finanças.

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