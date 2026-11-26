O Ministério italiano das Relações Exteriores confirma a morte de dois técnicos da Rheinmetall Italia após um ataque de drones no Kuwait. As autoridades do Kuwait atribuem o ataque ao Irão e reportam dois outros ferimentos, um nacional do Kuwait e um nacional do Paquistão. A primeira avaliação relatou quatro lesões.

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Dois técnicos italianos de Rheinmetall Italia morreram na quinta-feira 26 de novembro após um ataque de drones no Kuwait, confirmou o Ministério italiano dos Negócios Estrangeiros. O Ministério da Defesa do Kuwait atribui o ataque ao Irão. Dois outros, um cidadão do Kuwait e um paquistanês, ficaram feridos e hospitalizados.

Dois dos quatro inicialmente notificados feridos

A Defesa do Kuwait anunciou pela primeira vez quatro ferimentos após a queda dos destroços. Ambos os cidadãos italianos foram incluídos nesta primeira avaliação. Morreram de seus ferimentos, e posteriormente confirmaram o ministério do Kuwait. Trabalhavam num local onde realizavam operações de manutenção, de acordo com o Ministério italiano. O comunicado de Roma não especifica a identidade das vítimas nem o local exato.

O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, expressou as suas condolências às famílias. A Embaixada da Itália está em contacto com as autoridades do Kuwait para acompanhar o caso e informar os familiares, de acordo com Roma.

Um novo ataque atribuído ao Irão pelo Kuwait

A Defesa do Kuwait informa que as suas forças detectaram e interceptaram drones no espaço aéreo do país. Refere-se a danos materiais, sem especificar sua extensão. Numa declaração datada de 23 de Novembro, o Governo do Kuwait já tinha condenado um incidente anterior em 18 de Novembro, também atribuído ao Irão.

O registro humano de quinta-feira é baseado nos anúncios de Roma e Kuwait. A atribuição do ataque ao Irão é a das autoridades do Kuwait.

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