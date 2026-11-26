Dois técnicos italianos de Rheinmetall Italia morreram na quinta-feira 26 de novembro após um ataque de drones no Kuwait, confirmou o Ministério italiano dos Negócios Estrangeiros. O Ministério da Defesa do Kuwait atribui o ataque ao Irão. Dois outros, um cidadão do Kuwait e um paquistanês, ficaram feridos e hospitalizados.
Dois dos quatro inicialmente notificados feridos
A Defesa do Kuwait anunciou pela primeira vez quatro ferimentos após a queda dos destroços. Ambos os cidadãos italianos foram incluídos nesta primeira avaliação. Morreram de seus ferimentos, e posteriormente confirmaram o ministério do Kuwait. Trabalhavam num local onde realizavam operações de manutenção, de acordo com o Ministério italiano. O comunicado de Roma não especifica a identidade das vítimas nem o local exato.
O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, expressou as suas condolências às famílias. A Embaixada da Itália está em contacto com as autoridades do Kuwait para acompanhar o caso e informar os familiares, de acordo com Roma.
Um novo ataque atribuído ao Irão pelo Kuwait
A Defesa do Kuwait informa que as suas forças detectaram e interceptaram drones no espaço aéreo do país. Refere-se a danos materiais, sem especificar sua extensão. Numa declaração datada de 23 de Novembro, o Governo do Kuwait já tinha condenado um incidente anterior em 18 de Novembro, também atribuído ao Irão.
O registro humano de quinta-feira é baseado nos anúncios de Roma e Kuwait. A atribuição do ataque ao Irão é a das autoridades do Kuwait.
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