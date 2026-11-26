Gregor Smith anuncia sua partida por razões de saúde. O governo escocês encomendou uma revisão independente da resposta ao fígado, pâncreas e cirurgia do trajeto biliar em Aberdeen.

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Gregor Smith anuncia sua partida por razões de saúde. O governo escocês encomendou uma revisão independente da resposta ao fígado, pâncreas e cirurgia do trajeto biliar em Aberdeen.

Gregor Smith anunciou na quinta-feira 26 novembro que ele estava saindo como Oficial Médico Chefe da Escócia. Referiu-se às razões sanitárias numa declaração após a sua audição perante o Comité de Saúde do Parlamento escocês. O chefe de governo, John Swinney, disse que respeitava sua decisão. Smith atuava desde abril de 2020, antes de ser nomeado em dezembro do mesmo ano.

Investigação de alertas e seu tratamento

A controvérsia diz respeito às operações do fígado, pâncreas e vias biliares na Enfermaria Real de Aberdeen, uma instalação Grampian da NHS. Em 21 de Novembro, o Governo escocês anunciou uma revisão independente do tratamento dos alertas. Esta revisão incluirá um relatório de óbito pós-intervenção de 2022. Deve voltar a 2012, quando o governo se referiu pela primeira vez ao Parlamento.

Em 24 de novembro, a Ministra da Saúde escocesa Angela Constance disse que um advogado sêniorConselho dos Reisindependente do governo e do serviço de saúde, foi realizada a revisão e finalização de seu mandato. O trabalho deve estabelecer o que o serviço hospitalar e as autoridades sabiam, quando e se as decisões tomadas respondiam aos alertas. Também abordará os restantes riscos para os doentes.

A demissão não prejudica as conclusões

Smith afirmou que esperava que a revisão mostrasse que seu conselho sobre o arquivo tinha sido consistente com seu papel como médico-chefe. Esta função aconselha os ministros escoceses sobre questões de saúde pública. O anúncio de partida não permite concluir o tratamento das indicações ou atribuir responsabilidades. O Governo ainda não tinha tornado público os termos finais de análise da comunicação apresentada ao Parlamento em 24 de Novembro.

Capa: Gregor Smith em setembro de 2024, arquivo de fotos.CMOEvents / Wikimedia Commons,CC0, enquadramento e titulação Libnanews.

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