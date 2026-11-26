O Tribunal de Recurso de Paris confirmou a demissão dos alegados atos de 7 de agosto de 2018 e rejeitou os de 13 de agosto. O ator contesta a acusação; A defesa dele está a considerar um recurso.

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O Tribunal de Recurso de Paris confirmou a demissão dos alegados atos de 7 de agosto de 2018 e rejeitou os de 13 de agosto. O ator contesta a acusação; A defesa dele está a considerar um recurso.

A câmara de exame do Tribunal de Apelação de Paris decidiu na quinta-feira 26 de novembro que Gérard Depardieu seria devolvido ao tribunal criminal departamental por alegada violação da atriz Charlotte Arnould em 7 de agosto de 2018. Os magistrados não confirmaram toda a ordem de acusação: demitiram o segundo episódio da acusação, datado de 13 de agosto de 2018. Nenhuma audiência foi anunciada nesta fase.

O que o tribunal detinha

A ordem de agosto de 2025 dizia respeito a dois fatos que Charlotte Arnould alegava ter sofrido na casa parisiense do ator. O tribunal só mantém a remoção para o primeiro. A decisão não resolve a culpa de Gérard Depardieu, que goza da presunção de inocência neste caso. As razões da demissão do segundo episódio não foram divulgadas no momento das reações iniciais.

A atriz apresentou queixa em 2018. O Ministério Público de Paris encerrou a investigação preliminar em junho de 2019. Ela então apresentou uma nova queixa, o que levou à abertura de um inquérito judicial. Gérard Depardieu foi acusado em dezembro de 2020 e, em seguida, desafiou sua demissão em 2025. A Comissão de Inquérito examinou o recurso em 17 de setembro de 2026.

Defesa em matéria de recurso

Gérard Depardieu contesta a acusação e afirma que as relações foram acordadas. Seu advogado, David-Olivier Kaminski, indicou que a defesa consideraria a possibilidade de um recurso em cassação depois de ter recebido o julgamento. Nesta fase, referiu-se à possibilidade de recurso, sem anunciar o seu depósito.

Carine Durrieu Diebolt, advogada de Charlotte Arnould, disse que seu cliente aliviado que um julgamento poderia ser realizado, apesar da demissão do segundo episódio. Este procedimento é distinto do de Persianas verdes, que dizia respeito a agressões sexuais cometidas em 2021 durante uma filmagem e em que o ator renunciou em novembro para contestar sua convicção de primeira instância.

Capa: Gérard Depardieu no Festival de Cannes em 2015, foto-arquivo. Georges Biard / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, enquadramento e titulação Libnanews sob a mesma licença.

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