O ativista iraniano Mehdi Mahmoudian, colaborador no cenário de um simples acidente de Jafar Panahi, foi preso na quarta-feira em sua casa em Teerã, segundo organizações de direitos humanos. No dia anterior, ele alertou o destino de dois prisioneiros do corredor da morte. A razão da sua detenção permanece desconhecida.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Autoridades de segurança iranianas prenderam Mehdi Mahmoudian em sua casa em Teerão na quarta-feira 25 de novembro e apreenderam seu equipamento eletrônico, de acordo com a organização de direitos humanos Hengaw. O ativista havia alertado no dia anterior sobre o risco de execução de dois homens condenados à morte em um caso relacionado às manifestações de 2022. As autoridades iranianas não anunciaram a razão da detenção.

Um alerta sobre o destino de dois prisioneiros do corredor da morte

Em 24 de novembro, Mahmoudian retransmitiu em seu canal Telegram um documento apresentado como um aviso de execução sobre Milad Armoun e Navid Najaran. Mai Sato, Relator Especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos no Irã, também expressou preocupação. No dia seguinte, informações transmitidas pelo ativista indicaram que as execuções não haviam ocorrido na época anunciada. Os tribunais iranianos contestaram as informações sobre o calendário de execução e indicaram que as sentenças não tinham sido anuladas.

Os dois homens foram condenados no arquivo Ekbatan, um complexo residencial em Teerã, onde um membro da milícia Basidj foi morto em outubro de 2022, durante manifestações após a morte de Mahsa Amini. Já em dezembro de 2024, uma missão das Nações Unidas tinha expressado preocupação com as seis sentenças de morte proferidas no caso.

Colaborador de Jafar Panahi preso em janeiro

Mahmoudian foi preso em 31 de janeiro e solto sob fiança em 17 de fevereiro, de acordo com Hengaw. Ele foi um dos signatários de uma declaração denunciando a repressão dos protestos de janeiro. As provas tornadas públicas não estabelecem se este procedimento ou o seu trabalho em sentenças de morte motivou a sua nova detenção.

Além de sua atividade militante, Mahmoudian colaborou no cenário deUm simples acidente, dirigido por Jafar Panahi e recompensado por Palme d’or em Cannes em maio de 2025. A Academia de Oscars atribui-lhe créditos ao lado de Nader Saivar e Shadmehr Rastin como colaborador no roteiro Panahi, nomeado na categoria do melhor cenário original em 2026.

Na quinta-feira, nenhum anúncio público das autoridades iranianas especificou quaisquer acusações contra Mahmoudian ou onde foi detido.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews