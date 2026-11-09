Eisenkot: o que mudaria no Médio Oriente

Gadi Eisenkot poderia mudar o método israelense no Oriente Médio sem abandonar os objetivos militares anunciados. Os seus compromissos com o Irão, Gaza, a violência na Cisjordânia e os acordos regionais estabelecem uma procura de coordenação americana. Para o Líbano, o calendário de retirada da UNIFIL torna as garantias territoriais particularmente importantes. Essa análise distingue possíveis mudanças diplomáticas, continuidade de segurança e decisões concretas que possibilitariam julgar um possível governo além da personalidade de seu líder.

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Gadi Eisenkot não propõe renunciar ao poder militar israelita. Sua chegada ao chefe de um governo preferiria mudar a forma como ele é usado: mais coordenação com Washington, uma busca por acordos regionais, e uma disposição para reduzir os conflitos com parceiros ocidentais. Para o Líbano, os Palestinianos e o Irão, uma alternância israelita poderia, portanto, mudar interlocutores e certos mecanismos de tomada de decisões sem eliminar restrições militares.

Presidente Isaac Herzogentregue o mandato de treinamento do governo a Eisenkot em 8 de novembro de 2026Em 9 de novembro, esta nomeação abriu uma negociação política, sem qualquer coalizão investida ou transferência de poder. Benyamin Netanyahu permaneceu primeiro-ministro até que um novo executivo foi criado. Entretanto, as posições de campanha de Eisenkot identificam os arquivos sobre os quais uma alternância poderia produzir efeitos, bem como as limitações dessas mudanças.

Irã: Outra maneira de criar pressão · Vozes globais

O caso iraniano mostra claramente a continuidade dos objetivos e a diferença de método. Eisenkot considera o Irão a principal ameaça externa. Na sua6 de outubro entrevista no Times of IsraelDefendeu uma acção conjunta com os Estados Unidos contra as capacidades nucleares e um regime de controlo intrusivo. Este não é o programa de uma retirada israelita do conflito estratégico com Teerão.

A diferença aparece em como ligar ameaça à decisão militar. Em umadeclaração de 31 de outubro, Eisenkot estabeleceu um limite para a transição: só apoiaria uma operação contra um perigo directo, imediato e impossível de atrasar. Esta formulação desafia uma guerra preventiva lançada simplesmente porque uma rivalidade a longo prazo permanece. Não exclui uma operação considerada indispensável.

Para o Irão, isso significaria um adversário que está sempre determinado a impedir uma capacidade nuclear militar, mas que está mais preocupado em colocar este confronto numa estratégia americana comum. Uma coordenação mais forte poderia incentivar a negociação com controlos. Também poderia tornar a pressão militar mais organizada. A confusão da coordenação diplomática e a moderação automática conduziriam, portanto, a uma alteração de interpretação errada.

O critério determinante seria a definição do objectivo: obter compromissos controláveis, neutralizar uma capacidade precisa ou procurar uma transformação do regime iraniano. Estes objectivos não implicam os mesmos meios ou riscos. As decisões de um eventual governo terão de ser avaliadas nesta base, e não no único contraste de personalidade com Netanyahu.

Gaza: O fim do poder do Hamas continua a ser o objetivo

Eisenkot aprometido em 15 de outubroo Hamas deixaria de governar Gaza nos 18 meses seguintes à sua entrada no poder. Ele apresentou duas maneiras: a aplicação da estrutura de Donald Trump ou o uso de capacidades militares. Ele também anunciou que queria preparar esta estratégia com os funcionários da defesa e apresentá-la à comissão parlamentar competente.

Esta promessa não é um resultado adquirido nem uma garantia de tempo. Mostra, no entanto, que uma mudança de primeiro-ministro não implicaria a aceitação do domínio continuado do Hamas. A questão avançaria em direção à combinação de desarmamento, administração civil e reconstrução, bem como à identificação de atores capazes de fazer esses dispositivos funcionarem.

Para os Gazanos, a mudança útil não seria medida pelo tom dos discursos. Seria medido pelo acesso a bens essenciais, segurança dos civis, condições de movimento e oportunidades de reconstrução. Um programa que condiciona o progresso civil a um resultado militar deve explicar como estas condições serão identificadas e que assumirão responsabilidades administrativas.

É também uma restrição para os Estados árabes solicitados. Participar na estabilização ou reconstrução envolve compromissos financeiros, humanos e políticos. Eles terão de conhecer o mandato, a cadeia de responsabilidade e a perspectiva política. O único desaparecimento de um desacordo pessoal com Netanyahu não fornece essas respostas.

Para os Palestinianos, o obstáculo da soberania permanece

Eisenkot manifestou oposição à criação de um Estado palestiniano, uma posição documentada porReuters 22 de outubroEsta posição limita o âmbito de qualquer apresentação do seu eventual governo, como o regresso automático de um processo de paz. Não vale a pena reconhecer uma preferência por uma administração palestiniana e não pelo Hamas em Gaza.

Na Cisjordânia, os seus compromissossetembro Jerusalém Após a entrevistaNo entanto, o impacto da violência dos extremistas israelitas poderia ser concreto se fossem traduzidos em decisões: protecção dos habitantes, intervenção das forças de segurança, investigações e sanções. Uma mudança na aplicação da lei afeta diretamente a vida diária, mesmo quando não regula o status político dos territórios.

Há, pois, que distinguir dois níveis. A primeira é a limitação da violência e das decisões unilaterais. O segundo é o acesso palestiniano a um futuro político reconhecido. Os primeiros progressos podem reduzir as tensões e melhorar as condições de vida. Eles não resolvem automaticamente o segundo.

Esta distância poderia tornar-se um ponto de atrito com os parceiros ocidentais. Um governo israelita menos conflitante na sua comunicação não receberia necessariamente um acordo sobre a sua recusa em aceitar um Estado palestiniano. As relações podem relaxar sem que as diferenças substantivas desapareçam.

No Líbano, o teste será territorial e de segurança

Para Beirute, a questão prioritária serão as ações relativas ao território, greves e arranjos de segurança. Eisenkot comandou o exército israelense e teve uma experiência diretamente ligada à frente libanesa. Sua imagem alternativa de Netanyahu não deve ser interpretada como a promessa de retirada imediata ou abandono das demandas israelenses para o Hezbollah.

Durante a campanha, ele mencionou a possibilidade de avançar com o Líbano como parte de uma iniciativa regional sob garantia americana. No entanto, só esta abertura política não especifica as condições para um acordo aceitável para Beirute. Uma garantia procurada por Israel pode ser vista no Líbano como uma restrição da soberania se mantiver uma presença duradoura ou liberdade de intervenção estrangeira.

Em 8 de novembro, o partido Yashar anunciou que serianegação de reclamações transmitidas no Canal 14que Eisenkot já está a negociar com interlocutores estrangeiros uma retirada israelita do Líbano. Por conseguinte, estas conversações não podem ser apresentadas como engajadas. A hipótese de uma iniciativa futura deve ser distinguida das negociações em curso.

O calendário internacional torna esta questão particularmente concreta. Aresolução 2790 do Conselho de Segurançaa UNIFIL prorrogou o seu mandato até 31 de Dezembro de 2026, antes da sua retirada em 2027. A possível mudança do governo israelense ocorreria, portanto, em um momento em que surgiu a questão do monitoramento da Linha Azul e do apoio ao destacamento do exército libanês após a missão.

Esta questão não pode ser resolvida com uma simples relação pessoal entre Chefes de Governo. Requer mecanismos de verificação, responsabilidades identificadas e compromissos aplicáveis. Em particular, o texto da ONU recorda o pedido de retirada de Israel do território libanês e o papel do exército libanês. A saída prevista da UNIFIL não elimina as obrigações decorrentes da resolução 1701.

A consequência de uma alternância poderia ser uma negociação mais estruturada com os EUA e os parceiros internacionais. Mas para o Líbano, o resultado será que a sua soberania e a segurança dos seus habitantes são respeitados, não que haja um novo interlocutor israelita que seja considerado mais frequente no estrangeiro.

Síria e Estados Árabes: troca de garantias

Eisenkot referiu a possibilidade de reforçar os acordos de segurança com a Síria com base numa garantia americana. Esta lógica é usar uma posição militar para garantir compromissos políticos e de segurança. Não significa que seja celebrado um acordo ou que as partes já aceitem as mesmas condições.

A vantagem de tal abordagem seria definir o que cada parte obtém em troca de concessões específicas: acordos de retirada, controles, limitação de certas presenças militares ou mecanismos de resolução de incidentes. Sem reciprocidade explícita, um acordo continua a ser uma lista de requisitos unilaterais. A capacidade de Washington para garantir e cumprir compromissos se tornaria então um elemento central.

O mesmo se aplica à aproximação com outros Estados árabes. As garantias de segurança e os benefícios económicos nem sempre são suficientes para apagar o custo político da questão palestiniana. A normalização pode ser buscada por vários governos, permanecendo bloqueados nas condições necessárias para sua legitimidade interna.

Washington continuará a ser a passagem necessária

A coordenação americana anunciada por Eisenkot implica uma dependência concreta: obter garantias, meios militares e uma linha diplomática suficientemente duradoura para apoiar acordos regionais. O Presidente e o Congresso dos EUA intervêm nesta relação de acordo com diferentes jurisdições. Mesmo uma aproximação com a Casa Branca não seria suficiente para garantir todo o financiamento ou entrega de armas. Para os parceiros árabes, a força de uma garantia depende também da sua capacidade de sobreviver a uma crise entre os dois aliados.

Esta restrição externa junta-se a uma restrição interna: as partes que permitiriam que Eisenkot governasse não têm necessariamente a mesma política regional. As recomendações presidenciais não são um programa comum. As carteiras de defesa, finanças e assuntos externos, compromissos escritos de coalizão e tomada de decisões serão tão importantes como o nome do primeiro-ministro.

Eisenkot poderia reabrir canais diplomáticos e tornar a estratégia israelense mais coordenada, sem torná-la uma estratégia pacifista. As alterações mais plausíveis dizem respeito ao método, parceiros e contrapartes procurados. Os desafios mais difíceis continuam a ser a soberania palestiniana, as garantias territoriais no Líbano e na Síria e as condições para um acordo controlável com o Irão. É nestes dossiês, e não no único fim possível da era Netanyahu, que uma alternância terá de produzir resultados.

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