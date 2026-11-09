IA: O que propõe o Pacto de Antália

Na COP31, o pacto de Antalya propõe compromissos voluntários para reduzir a pegada da inteligência artificial. Trata-se de electricidade, água, equipamento e transparência. Seu lançamento está previsto para 16 de novembro. Os participantes escolherão as suas metas e prazos, num quadro já criticado pela fragilidade das suas garantias.

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A COP31 abre em 9 de novembro em Antalya com uma proposta de pegada ambiental da IA. A Presidência turca pretende aproximar as ambições digitais das restrições da electricidade e da água. O compromisso de Antalya já foi tornado público e será lançado em 16 de novembro. Baseia-se em contribuições voluntárias de Estados e organizações. O seu âmbito dependerá dos objectivos escolhidos e dos dados de acompanhamento da sua aplicação.

A questão é uma das dificuldades práticas: desenvolver capacidades de computação, controlando a pressão sobre os recursos. Os data centers utilizam energia não só para servidores, mas também para equipamentos que lhes permitem funcionar. Seu resfriamento pode mobilizar água no local. A produção de electricidade e a produção de equipamentos acrescentam necessidades adicionais, por vezes afastadas do edifício em causa.

A iniciativa preparada com a União Internacional das Telecomunicações procura tornar estes efeitos mensuráveis. Diz respeito à concepção, compra, alimentação e utilização de sistemas. A reunião de 16 de Novembro reunirá os líderes climáticos, energéticos e digitais em torno desta implementação.

A pegada ambiental da IA está incluída nos compromissos

O texto de Antalya combina quatro áreas: infraestrutura, gestão de materiais ao longo da vida, medição ambiental e suporte para aplicações climáticas. Incentiva uma alimentação de energia com baixa emissão ou sem emissões, um arrefecimento mais eficiente e uma melhor integração nas redes eléctricas. Trata igualmente da repartição dos custos das infra-estruturas pelos centros de dados.

Os anexos especificam o funcionamento voluntário do dispositivo. Para os intervenientes não estatais, várias caixas permitem seleccionar compromissos adicionais. Ao escolher o compromisso correspondente, os participantes indicam uma quota de energia de baixa emissão e um prazo. Outros compromissos dizem respeito à publicação de avaliações ambientais ou aos critérios de aquisição de equipamento. Devem ser fornecidas percentagens e datas: não são limiares globais já fixados.

No entanto, a publicação de autorizações não é automática. O formulário da ITU pergunta aos participantes se permitem sua comunicação pública, com uma escolha « sim » ou « não ». Esta opção distingue o registo de uma contribuição para a visibilidade pública.

Esta arquitetura permite a participação de atores muito diferentes. Também deixa em aberto uma questão essencial: que compromissos irão todos realmente escolher? Duas empresas poderão apoiar a mesma iniciativa com objectivos diferentes. Assim, a assinatura não será suficiente para compará-los. As instalações abrangidas, os indicadores seleccionados e o calendário anunciado determinarão o âmbito de cada contribuição.

485 horas de terawatt para centros de dados

A estimativa da Agência Internacional de Energia publicada em 16 de abril de 2026 coloca o consumo global de data center em 485 horas terawatts em 2025. A projeção central atingiu cerca de 950 horas de terawatt em 2030, ou quase 3% da demanda global de eletricidade.

Estes valores abrangem todos os centros de dados, com o seu equipamento informático e as suas necessidades acessórias. Eles não medem a única inteligência artificial. As instalações também hospedam armazenamento, aplicações empresariais e muitos serviços digitais.

Essa projeção depende do equipamento instalado, do seu uso e da eficiência da infraestrutura. A disponibilidade de atuais, componentes e financiamentos pode alterar a trajetória. O horizonte de 2030 indica uma necessidade de antecipação, não um consumo já adquirido.

A electricidade descarbonada deve satisfazer as necessidades reais

Um compromisso de compra renovável ao longo do ano pode apoiar a produção limpa. Mas esta equivalência anual não demonstra que a instalação tenha essa eletricidade a cada hora de operação. Os tempos de produção, a localização do equipamento e as possibilidades de rede também devem ser considerados.

Estas questões estão precisamente na agenda de um encontro organizado em Antalya em 16 de novembro pela Agência Internacional de Energias Renováveis. As discussões deverão centrar-se na correspondência temporal e geográfica da oferta, na sua rastreabilidade e nas novas capacidades que permite financiar. Incluem também a prevenção da dupla contagem de benefícios reclamados.

O armazenamento, o movimento de certas tarefas e a escolha de locais podem contribuir para esse ajuste. A sua relevância depende do serviço prestado e do sistema eléctrico em causa. Um compromisso credível deve, portanto, explicar como acompanha a rede, para além de uma percentagem colocada. O desafio consiste em conciliar o aumento do cálculo da produção realmente disponível e verificável.

Organizações exigem salvaguardas mais fortes

O anúncio já levantou reservas públicas. O Instituto Mundial de Recursos acolheu favoravelmente o princípio da cooperação, criticando a inadequação dos mecanismos de responsabilização. Na sua reacção de 27 de Outubro, a organização apelou a uma maior transparência na energia, na água e nos efeitos nas redes. Insiste também na participação das comunidades nas decisões de assentamento.

O Conselho de Defesa dos Recursos Naturais expressou uma posição próxima no mesmo dia. Considera que o texto deixa uma margem importante para as empresas definirem os seus compromissos. Solicita a aplicação e uma melhor protecção dos recursos hídricos, da qualidade do ar e das populações em causa.

O debate contrasta assim diferentes níveis de acção. Uma iniciativa internacional voluntária pode reunir métodos e incentivar contribuições. As licenças de utilização do solo, as regras de acesso à água e as condições de ligação são objecto de decisões públicas concretas. A participação numa iniciativa climática não substitui estas decisões, nem substitui os efeitos locais de um projecto.

A Europa já dispõe de um quadro de relatórios

A distinção com uma obrigação jurídica já existe na União Europeia. Um regulamento adoptado em 2024 organizou a comunicação de informações sobre os centros de dados em causa a uma base de dados europeia. Os indicadores incluem energia, uso de água, energias renováveis e recuperação de calor. O dispositivo fornece dados separados para instalações em diferentes locais.

Esta obrigação de comunicação não significa que qualquer informação individual se torne pública sem restrições. O regulamento organiza igualmente a divulgação de dados agregados e a protecção de informações confidenciais. Por conseguinte, a transparência depende dos pormenores efectivamente acessíveis, bem como da existência de uma declaração administrativa.

A Comissão está também a preparar propostas sobre o desempenho mínimo dos centros de dados. A consulta aberta em Setembro deverá prosseguir até 14 de Dezembro de 2026. Esta fase continua a ser uma preparação legislativa. Não permite que os limiares ainda previstos sejam apresentados como obrigações já aplicáveis em toda a União.

A próxima reunião centra-se em compromissos concretos

Por fim, o aspecto climático da IA requer medir os benefícios prometidos com a mesma precisão que os custos. Melhorar a previsão ou otimizar o equipamento pode evitar o consumo. No entanto, o resultado deve ser comparado com uma linha de base relevante e os recursos necessários devem ser incluídos no serviço digital. A utilidade de um pedido por si só não fornece o seu balanço líquido.

É a este nível que os compromissos anunciados terão de ser verificados: âmbito coberto, objectivo quantificado, prazo e método de medição. Os governos, empresas e outros participantes são convidados a apresentar as suas contribuições na mesa-redonda de 16 de Novembro. A conferência deverá então identificar quem se compromete, os resultados que pretende e as informações que aceita disponibilizar.

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