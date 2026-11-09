Tripoli anuncia 18.714 contêineres em outubro

O porto de Trípoli reivindica um novo recorde com 18.714 contêineres em outubro de 2026. A sua administração agradeceu à CMA CGM a sua contribuição para o tráfego, sem especificar a parte do armador ou o precedente máximo. O comunicado de 9 de Novembro também não define a unidade de contagem ou de distribuição dos movimentos. Os serviços marítimos existentes fornecem um quadro concreto para esta actividade, enquanto o futuro centro industrial e logístico da zona económica especial permanece em preparação.

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O porto de Trípoli anunciou que tinha manipulado 18.714 contêineres em outubro de 2026, um volume que apresentou como um novo recorde. Em um comunicado de imprensa emitido na segunda-feira, 9 de novembro, sua administração destaca o desenvolvimento de suas capacidades operacionais e logísticas. No entanto, o valor não é acompanhado do precedente máximo ou da repartição do tráfego.

O porto de Trípoli reivindica um novo recorde mensal

Iskandar Bandali, presidente do conselho de administração do porto, descreve este resultado como um passo no desenvolvimento do site. Atribui-o aos esforços para reforçar a sua competitividade e atrair empresas de navegação internacionais. A administração acredita que o volume de outubro reflete uma crescente confiança dessas empresas no porto do Norte.

Em particular, o gerente agradeceu à CMA CGM por sua contribuição para o aumento da atividade containerizada. Sublinha o papel desta relação no desenvolvimento dos portos de escala e de tráfego. No entanto, o comunicado de imprensa não menciona a parte do armador nos 18.714 contentores anunciados.

O resultado é para outubro como um todo, não só no dia 9 de novembro. O anúncio não inclui aumentos anuais ou mensais. O porto também não especifica o volume de referência anterior que permitiria medir a magnitude do registo alegado.

Unidade e distribuição do tráfego a especificar

O comunicado de imprensa utiliza o termo « contentores ». Não especifica se conta unidades físicas ou equivalentes de vinte pés, a unidade padrão frequentemente usada em estatísticas marítimas. Por conseguinte, seria prematuro apresentar este total como 18.714 TUE.

Também não está prevista a distribuição entre importações, exportações, contentores vazios e transbordo. Esta distinção conta para avaliar os benefícios económicos. Um transporte de contentores não fornece por si só informações sobre o valor das mercadorias, o seu destino final ou as receitas recebidas pelo porto.

As séries estatísticas atualmente disponíveis no site oficial do porto param em 2025. Têm entradas separadas para recipientes completos, vazios e de transbordo. Ainda não apresentam um quadro de Outubro de 2026 que permita conciliar o novo total de séries estritamente comparáveis.

CMA CGM já liga Trípoli a vários mercados

A relação com a CMA CGM é baseada em uma implementação operacional. Em 2021, o grupo anunciou a aquisição de todas as ações da Gulftainer Líbano, operadora do terminal de contêineres Trípoli. Esta operação precede, portanto, o resultado anunciado na segunda-feira por vários anos.

Em sua apresentação atual de seus serviços no Líbano, CMA CGM menciona Phoenician Express, também conhecido como BEX2. Esta linha liga diretamente a Ásia a Beirute e Trípoli, depois serve os portos do Adriático. O serviço EMED2 liga os dois portos libaneses a outros portos do Mediterrâneo oriental.

Estes serviços colocam o porto em trocas regulares com vários mercados. Todavia, os documentos consultados não permitem determinar as respectivas contribuições para o volume de Outubro.

A zona económica vizinha continua a ser um projecto a desenvolver

O número mensal vem depois da visita de Joseph Aoun, em 24 de Outubro, ao local do futuro centro industrial e logístico da zona económica especial de Trípoli. A autoridade desta área apresenta o porto como um dos equipamentos com os quais o projeto deve ser articulado.

Seu comunicado afirma que a pré-qualificação dos operadores internacionais permanece em preparação, antes de um concurso. Ele também ressaltou a necessidade de fechar os aterros próximos, que eram considerados prejudiciais à atratividade do local. Por conseguinte, a actividade portuária anunciada segunda-feira diz respeito a uma infra-estrutura já explorada; o centro industrial e logístico vizinho continua à espera das suas próximas fases de desenvolvimento.

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