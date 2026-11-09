Passeio do Egito: um sonar com línguas

Presente no Líbano, a rossette do Egito explora seu ambiente com tapas de língua. Seu feixe de som é precisamente orientado e completa sua visão. A pesquisa, desde o nascimento até as curvas de voo, ilumina este sonar incomum, sem confundir experiências laboratoriais com observações em ambientes naturais libaneses.

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Sabias disso?Um morcego no Líbano tem um sonar cujo transmissor não é a laringe, mas a língua. A rosquinha do Egito,Rousettus aegyptiacus, produz torneiras curtas e escuta seus ecos para explorar seu ambiente. Este comedor de frutas não apenas envia sons na frente dela: ela pode dirigir seu feixe muito precisamente. O sonar da rossette revela um sistema sensorial muito mais elaborado do que um simples detector de obstáculos.

Egito também presente no Líbano

Seu nome atual não deve ser enganoso. A espécie não se limita ao Egito. No Líbano, sua presença é documentada na costa oeste e encostas do Monte Líbano. Uma síntese científica publicada em 2016 por Petr Benda e seus colegas, com a participação de pesquisadores libaneses, identificou pelo menos 41 localidades observacionais conhecidas e descreveu a espécie como difundida no oeste do Líbano.

Este número abrange os sítios de notificação recolhidos num estudo, e não 41 colónias ainda hoje identificadas. Também não é uma estimativa populacional. Essa precaução conta: conhecer a distribuição histórica de um animal e medir sua abundância atual são duas abordagens diferentes. As experiências que explicam seu incrível sonar foram realizadas fora do Líbano. Elas dizem respeito à mesma espécie, sem serem medidas feitas em cavernas libanesas.

O sonar da rosquinha começa em sua boca

O princípio da ecolocalização é o de um retorno sólido. O animal emite um sinal; parte desse sinal encontra uma superfície e retorna aos seus ouvidos. O tempo, a intensidade e as características do eco fornecem informações sobre o que o rodeia. Muitos morcegos produzem seus sinais de ecolocalização na laringe. Na rossette do Egito, os movimentos de linguagem geram os cliques usados para esta exploração acústica.

O fenômeno, portanto, não consiste em provar o ar ou puxar a língua para um alvo. O som produzido na boca se espalha através de sua abertura. Os cliques são extremamente curtos e podem seguir em pares. Sua organização permite ao animal sondar alternadamente direções diferentes, em vez de iluminar acusticamente todo o espaço de forma uniforme.

A imagem de uma lanterna ajuda a entender o problema. Um feixe direcionado para uma área específica destaca o que está nele e limita a importância dos retornos de outros lugares. Mas uma lâmpada comum requer que sua fonte de luz seja girada. A rossette tem outra possibilidade: mudar a direção de sua emissão sonora sem necessariamente acompanhar cada mudança de um movimento visível da cabeça.

Um feixe orientado sem girar toda a cabeça

Um estudo de Wu-Jung Lee e seus colegas, publicado em dezembro de 2017 emBiologia PLOS, examinou esta capacidade a partir do registro de galos em voo e um modelo físico. Os pesquisadores mensuraram as emissões alternadamente à esquerda e à direita, com uma estrutura acústica que varia de acordo com a frequência.

Sua explicação envolve a posição da linguagem em relação à abertura da boca. O som não atinge exatamente ao mesmo tempo os diferentes pontos desta abertura. As ondas que saem dela reforçam em algumas direções e mitigam em outras. Movendo a fonte dentro da boca pode assim mover o feixe externo.

Essa física lembra a rede de antenas de fase controlada usada em certas tecnologias de detecção. A analogia descreve um resultado, não um equipamento eletrônico escondido no animal. Os pesquisadores registraram as vigas e propuseram um mecanismo capaz de explicá-las; não filmaram cada movimento de linguagem dentro da boca durante o voo. Esta distinção entre medição e modelo evita transformar uma explicação científica em certeza excessiva.

Olhos úteis, mesmo com um sonar

Ter ecolocalização não significa ser cego. Em experimentos publicados em junho de 2019 emAvanços da Ciência, as rossettes combinaram visão e informação acústica, dando-lhes importância diferente dependendo da tarefa.

Para alguns aprenderem sobre a forma de um objeto, a visão dominava quando ambos os sentidos estavam disponíveis. Durante a navegação, pesava mais na escolha inicial de uma direção. À medida que um obstáculo se aproximava, a ecolocalização ganhava mais peso. Os animais também podiam distinguir objetos através de ecos em condições experimentais adequadas.

Não faz sentido que seja sempre o « verdadeiro » piloto e o outro um simples resgate. A distância ao obstáculo e a questão colocada ao animal alteram a respectiva contribuição. O sonar completa uma percepção visual, em vez de substituí-la permanentemente.

Clique desde o nascimento, antes do primeiro voo

Outro resultado surpreendente é o desenvolvimento dos jovens. Um estudo publicado em outubro de 2021 emProcedimentos da Sociedade Real Bacompanharam suas produções sonoras desde o nascimento e examinaram suas respostas auditivas. Os recém-nascidos já emitiram cliques muito curtos característicos da espécie e responderam aos sons da principal faixa auditiva adulta.

Sua emissão também mostrou uma organização emparelhada e orientação do feixe. Uma parte essencial desse equipamento sensorial foi, portanto, operacional bem antes dos primeiros voos, observados em torno de sete a oito semanas no estudo. Isso não significa que um recém-nascido tenha todas as performances de um adulto: o ritmo de cliques e outras características ainda estavam evoluindo durante o desenvolvimento.

A linguagem também mobiliza uma organização cerebral especializada. Em 2022, uma equipe mapeou os movimentos desencadeados pela estimulação do córtex motor russet. Identificou importante representação da língua, com sub-regiões associadas a diferentes movimentos. O resultado é consistente com o controle fino necessário para este sonar. Não mede uma inteligência geral ou superioridade do animal sobre outras espécies.

O som precede a curva

Uma experiência publicada em julho de 2026Jornal de Fisiologia Comparativa Aestudou doze ruivos do Egito e oito morcegos frugívoros de outra espécie,Carollia perspicillata, num corredor arranjado. Os cientistas registraram suas trajetórias e emissões durante as voltas.

Em ambas as espécies, o feixe acústico poderia ser direcionado para a continuação do curso antes do corpo tomar essa direção. Os animais também estavam desacelerando para negociar turnos. Este « olhar acústico » à frente do movimento mostra uma coordenação entre exploração sensorial e controle de voo, apesar de diferentes mecanismos de produção sonora.

O dispositivo continua a ser um corredor de laboratório, não uma reconstrução da vegetação do Monte Líbano. Ajuda a isolar um problema específico: como preparar uma mudança de direção no voo. Entre os cliques de um recém-nascido, os ajustes de linguagem e este exame de som antes de um giro, a roça oferece aos pesquisadores várias escalas para estudar a mesma questão: como um animal faz eco em movimento.

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