A ópera de Túnis cancelou o concerto de Chimène Badi marcado para 5 de dezembro no Cité de la Culture. Os titulares de bilhetes poderão solicitar um reembolso a partir de 1 de Dezembro.

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A ópera de Túnis cancelou o concerto de Chimène Badi marcado para 5 de dezembro no Cité de la Culture. Os titulares de bilhetes poderão solicitar um reembolso a partir de 1 de Dezembro.

O cantor francês iria se apresentar com a Orquestra Sinfônica Tunisiana no Salão de Ópera da Cidade da Cultura Chedli-Klibi. O Teatro da Ópera anunciou o cancelamento na sexta-feira 27 de novembro sem indicar qualquer motivo ou propor uma nova data.

Os recursos para o boicote precederam a decisão

Ativistas pró-palestinianos pediram o boicote ao concerto recordando a declaração da cantora em janeiro de 2019. Candidata à seleção francesa para a Eurovisão, defendeu o concurso em Israel, apesar dos apelos ao boicote. Ela finalmente não representou a França em Tel Aviv. A Opéra não indicou se essa controvérsia motivou sua decisão.

Passos a partir de terça-feira 1 dezembro

O estabelecimento convida os espectadores que já adquiriram um assento para comparecer na sua administração a partir de terça-feira 1 dezembro. Prevê igualmente um pedido de reembolso por transferência. Os titulares de bilhetes podem verificar os detalhes com a Ópera antes de apresentar as provas solicitadas. A liberação não fornece um prazo para o pagamento.

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