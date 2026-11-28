Em Baabda, Joseph Aoun pediu a retirada das forças israelenses do sul do Líbano. Sua comitiva diz Washington mais receptivo a esta prioridade, sem compromisso público americano.

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Em Baabda, Joseph Aoun pediu a retirada das forças israelenses do sul do Líbano. Sua comitiva diz Washington mais receptivo a esta prioridade, sem compromisso público americano.

O Presidente Joseph Aoun afirmou na sexta-feira, 27 de Novembro, que o Líbano permaneceu empenhado no acordo-quadro negociado com Israel sob mediação americana, mas que Israel não o tinha implementado até agora. Ele falou em Baabda antes de uma delegação da Região da Île-de-France liderada por Valérie Pécresse. O presidente libanês disse que estava esperando a formação do próximo governo israelense para saber sua posição.

A retirada e o regresso dos habitantes ao coração das exigências libanesas

Joseph Aoun listou seis objetivos: a retirada das forças israelenses do Sul, o destacamento do exército libanês, o retorno das pessoas deslocadas, a libertação dos detidos libaneses, o monopólio estatal das armas e o fim do estado de hostilidade com Israel. Na sua opinião, acabar com este estado de hostilidade aceleraria a passagem de armas sob a autoridade do Estado. A sua declaração estabelece um objectivo de negociação, sem anunciar um acordo de paz ou um calendário de retirada.

Em Washington, uma abertura relatada, não um compromisso

Fontes desconhecidas no Palácio de Baabda afirmam que a administração americana escuta mais o argumento de Joseph Aoun sobre a ordem dos palcos. Segundo esses interlocutores, a retirada de Israel, o apoio ao exército libanês e o início da reconstrução devem preceder as discussões sobre o desarmamento do Hezbollah. Acreditam que Washington compreende o risco de que o desarmamento à força conduza à estabilidade interna do Líbano. Esta avaliação emana da comitiva do Presidente. Nenhum comunicado de imprensa dos EUA foi consultado para confirmar a aceitação de Washington desta ligação.

O litígio diz respeito, nomeadamente, ao momento em que cada parte deve agir. Israel liga sua retirada ao desarmamento do Hezbollah. Nawaf Salam disse na sexta-feira que as negociações formais estavam suspensas devido às eleições israelenses e incerteza sobre a composição do próximo governo. O primeiro-ministro também excluiu de buscar confronto com Hezbollah, enquanto afirmava que seu governo não cederia ao que ele descreveu como intimidação do movimento.

Após FINUL permanece um arquivo separado

Joseph Aoun elogiou as abordagens francesas para o período pós-FINUL. A manutenção temporária de determinadas tarefas dos agentes de manutenção da paz durante a sua retirada, referida por Nawaf Salam, é uma questão do Conselho de Segurança. Não especifica a data em que as forças israelitas deixariam as posições que ocupam no Líbano. Nesta fase, nenhuma nova data de negociação ou calendário de retirada aceito pelas partes foi tornado público.

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