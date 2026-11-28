Catorze pessoas morreram durante uma travessia para as Ilhas Canárias. Seus corpos foram desembarcados sexta-feira 27 de novembro no porto de La Restinga, na ilha de El Hierro, depois de rebocar seu barco. A delegação do Governo espanhol confirmou a avaliação após o recenseamento dos terrenos.
Um veleiro avistou o caiaco à deriva cerca de 72 quilômetros ao sul-sudoeste de La Restinga e alertou o resgate espanhol. Seis pessoas gravemente doentes foram evacuadas de helicóptero. Outros passageiros foram transferidos para um bote salva-vidas e examinados na doca. A Cruz Vermelha relatou casos de desidratação e hipotermia.
Os sobreviventes dizem que deixaram a Gâmbia
Os sobreviventes disseram à equipa de resgate que tinham deixado Banjul dez dias antes. As circunstâncias em que o navio foi considerado à deriva não foram estabelecidas. As primeiras revisões lançadas durante a intervenção foram provisórias. A figura de quatorze corresponde ao censo dos corpos após a chegada em La Restinga.
O serviço de resgate espanhol no mar anunciou apoio psicológico para pessoal mobilizado. A intervenção envolveu equipes de resgate, a Guarda Civil e equipes de saúde implantadas no porto.
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