Domingo, 29 de Novembro, Don Antoine Drouineau começará os 42.195 km em Beirute. A coleção que ele carrega com Pax Orienti deve financiar acampamentos e atividades para os jovens da paróquia Mar Domit Maronita em Bourj Hammoud.

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Domingo, 29 de Novembro, Don Antoine Drouineau começará os 42.195 km em Beirute. A coleção que ele carrega com Pax Orienti deve financiar acampamentos e atividades para os jovens da paróquia Mar Domit Maronita em Bourj Hammoud.

Às 6:30 da manhã de domingo, quando os maratonistas saíram da Praça dos Mártires, Don Antoine Drouineau correu para uma paróquia nos subúrbios orientais de Beirute. O padre francês, membro da Comunidade de São Martinho, participa da maratona da capital libanesa com o objetivo de angariar fundos para as atividades dos jovens de Mar Doumit, no distrito de Nabaa, em Bourj Hammoud.

Acampamentos para financiar em Bourj Hammoud

A coleção é realizada por Pax Orienti, uma associação francesa presidida pelo padre. Ela dará doações à paróquia, que organiza estadias com seus líderes, escoteiros e a comunidade Fé e Luz. A campanha anuncia 210 crianças, adolescentes e jovens afetados pelos campos. Ele também apoia sete unidades de escoteiros e uma comunidade de 45 membros de Fé e Luz que reúne pessoas com deficiência, seus entes queridos e jovens.

A campanha dá exemplos de despesas: 65 euros para uma estadia de quatro dias para um jovem, e 220 euros para a eletricidade gerada por geradores em três campos. As doações são separadas das taxas de inscrição da maratona e podem ser pagas sem participar na corrida.

Uma missão de dois anos na diocese de Antélias

Chegou em setembro, Antoine Drouineau foi destacado por dois anos na diocese maronita de Antelias. Em Mar Doumit, ele ajudou o padre e aprendeu o rito maronita. A coleção diz respeito às atividades já organizadas pela paróquia: em Nabaa, o acompanhamento de crianças inclui atividades de escoteiro e grupo.

Domingo, 29 de Novembro, a maratona e a semi-maratona estão programadas para partir às 6h30, hora de Beirute. O programa de corrida e a coleção de Pax Orienti são acessíveis separadamente.

Informações práticas

Foto:ShahenWasAqui / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0(redimensionado, sem cultivo).

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