Os investimentos de Donald Trump em Nvidia colocaram a separação entre bens presidenciais e decisões públicas na vanguarda. O inquérito da CNBC publicado em 16 de novembro de 2026 levanta uma questão de aparente conflito de interesses. Não é possível apresentar uma infracção interna tal como estabelecida. A primeira distinção essencial é que o montante de até $1 milhão é uma venda declarada, não todas as ações detidas.
Uma venda documentada, um montante por parcela
O relatório de transação financeira presidencial publicado pela Casa Branca em junho de 2026 permite verificar diretamente a transação. Na página 28, a linha 873 refere – se a uma venda de títulos NVIDIA CORP em 18 de maio de 2026, na faixa de US $ 500.001 a US $ 1.000.000.
Por conseguinte, este documento não dá um preço de venda exacto de um milhão. Também não especifica, nesta linha, o número de ações vendidas, seu preço de compra ou qualquer lucro realizado. Uma receita de vendas não é uma mais-valia: para calcular esta última, seria preciso saber o custo dos títulos transferidos. Apresentar esta fatia como enriquecimento líquido seria impreciso.
O que a investigação da CNBC relata
De acordo com a análise de Luke Fountain para a CNBC, as contas de Trump fizeram pelo menos 103 compras ou vendas de títulos da Nvidia desde seu retorno à presidência, por um montante acumulado entre US$ 27 milhões e US$ 97,5 milhões. Este total soma transações; não mede um lucro líquido ou riqueza.
A CNBC está se aproximando da venda de 18 de maio das notícias do New York Times que Marco Rubio tinha, cinco dias antes, informado Trump sobre a relação de Jensen Huang com uma mulher suspeita de espionagem para a China. Trump negou em 16 de novembro que tinha recebido esta informação. Este briefing permanece aqui uma revelação atribuída ao NYT, relatado pela CNBC, não um fato verificado independentemente pela Libnanews.
A Casa Branca respondeu à CNBC que conselheiros independentes gerenciavam os investimentos sem a intervenção do Presidente. A cadeia afirma que não encontrou nos depoimentos de evidências que ordenou essas transações ou que os gestores tiveram acesso a informações classificadas. Também inclui compras menores em torno da venda.
Por que as decisões sobre pulgas importam
A ligação entre o poder público e a actividade da Nvidia é documentada pelas autoridades dos EUA. O Bureau de Indústria e Segurança, anexado ao Departamento de Comércio, anunciou em 13 de janeiro de 2026 uma revisão do regime de exportação para a China. Os pedidos de certificados para Nvidia H200, MI325X AMD e produtos comparáveis podem ser considerados caso a caso em condições de segurança. O comunicado de imprensa liga este desenvolvimento ao anúncio presidencial de 8 de dezembro de 2025.
O dispositivo não é uma autorização geral e sem controlo. Em especial, os requerentes devem demonstrar que as exportações não reduzem a capacidade de produção disponível para os clientes dos EUA. Os compradores chineses devem ter procedimentos de conformidade, e os produtos devem ser submetidos a testes independentes nos Estados Unidos.
Economicamente, estas decisões podem alterar o acesso do fabricante ao mercado, as perspectivas de venda e as expectativas dos investidores. Esse mecanismo explica a importância do controle público quando o tomador de decisão também tem interesse financeiro. Não demonstra que essa autorização tenha sido concebida para promover a sua carteira. Deve ser feita uma distinção entre o possível efeito de uma política industrial e a intenção pessoal dada à pessoa que a decide.
O Presidente não está sujeito a todas as regras comuns
A lei americana tem uma característica importante. A secção 208 do título 18 do Código dos Estados Unidos proíbe, sob reserva das excepções previstas, a participação pessoal e substancial de um agente executivo em certos casos em que tenha um interesse financeiro conhecido. No entanto, a alínea c) do ponto 202 exclui expressamente o presidente e o vice-presidente das definições aplicáveis a várias disposições, incluindo a presente secção 208.
Seria, portanto, enganoso dizer que a mera detenção das ações da Nvidia é suficiente para estabelecer uma violação desta regra por Trump. Por outro lado, esta exclusão específica não constitui uma autorização geral de qualquer prática financeira e não isenta a consideração de quaisquer outras regras pertinentes.
A questão de uma ofensa interna é distinta. O quadro da Comissão de Valores Mobiliários e Intercâmbios inclui transações baseadas em informações importantes e não públicas, em violação de um dever de confiança ou confidencialidade. A proximidade entre duas datas não é suficiente para estabelecer esses elementos. As informações efectivamente detidas, a sua circulação, as pessoas que decidiram ordenar e as condições para a sua execução devem ser examinadas.
Gestão independente e separação de interesses não são sinônimos
Confiar em investimentos para um gerente pode separar o proprietário da decisão diária de compra ou venda. Isto, por si só, não elimina o seu interesse económico em activos. É igualmente adequado não utilizar automaticamente o termo confiança cega para qualificar a gestão delegada.
O Gabinete de Ética do Governo explica que uma confiança qualificada, cega ou diversificada está sujeita a um procedimento específico e que só ela tem a autoridade de certificação. As provas referidas no presente artigo não permitem que tal certificação seja concedida ao acordo invocado neste caso.
Por conseguinte, a questão pública não é reduzida ao montante de uma transacção ou a uma acusação penal. Abrange a possibilidade de verificar a separação entre decisões governamentais, informações confidenciais e interesses privados. Os registos financeiros devem estabelecer as operações comunicadas; Eles mesmos não reestabelecem a cadeia de decisões que os produziu. É esta diferença entre transparência patrimonial e evidência de comportamento que deve orientar a leitura do registro.
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