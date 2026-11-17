A visita de Mike Waltz revive discussões sobre a presença internacional no Sul. O termo do mandato da UNIFIL não exclui a resolução 1701. Declarações públicas, relatórios de imprensa e textos das Nações Unidas lançam luz sobre as diferenças, o calendário de retirada e as garantias que o Líbano agora exige.

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A cessação anunciada do mandato da UNIFIL não significa a revogação da Resolução 1701. Na sequência da visita de Mike Waltz a Beirute, o debate centrou-se nos possíveis acordos de sucesso para os pacificadores, nas funções a preservar e no papel do acordo-quadro trilateral em acordos futuros. As informações referentes a uma vontade americana de excluir 1701 devem ser distinguidas de declarações públicas, propostas ainda em discussão e decisões realmente tomadas pelo Conselho de Segurança.

De onde vem a hipótese de abandono de 1701?

Antes da visita, o diário Ad-Diyar havia relatado, com base em fontes diplomáticas sem nome, uma orientação americana destinada a neutralizar os efeitos da resolução 1701 e fazer do acordo-quadro a referência do próximo arranjo. Este relato, que foi incluído na revisão de imprensa do Ministério da Informação do Líbano em 13 de novembro, incluiu o uso de observadores de tréguas e coordenação mais limitada.

Esta informação pertence ao Ad-Diyar. Sua republicação em um site ministerial não o transforma em uma declaração do governo ou texto americano autenticado. Ela descreve as fontes antecipadas antes das entrevistas. Não prova que um projecto deste tipo tenha sido apresentado ao Líbano, muito menos que tenha sido aprovado.

O que Waltz disse publicamente

O relatório do Parlamento libanês de 16 de Novembro fornece um ponto de comparação directo. Após seu encontro com Nabih Berri, o embaixador dos EUA nas Nações Unidas apresentou 1701 como base da missão e previu sua continuação com modificações e atualizações. Ele não anuncia o cancelamento.

Waltz indica que Washington trabalhará com a França, que é responsável pela elaboração do projeto no Conselho de Segurança, para incorporar elementos do diálogo trilateral. Coloca as negociações nas semanas anteriores ao termo do mandato. Sublinhou a capacidade de rever, incluindo a desminagem, o apoio humanitário e marítimo e a verificação dos compromissos. Ele não anuncia um sucessor já constituído.

No mesmo relatório, Berri apresenta a continuação da ocupação e ataques israelenses como um obstáculo ao destacamento do exército e ao retorno dos habitantes. Esta é a posição expressa pelo Presidente do Parlamento, que se distingue de um acordo entre os interlocutores.

Dois prazos, não uma partida instantânea

O calendário pertinente consta da resolução 2790, aprovada em 28 de Agosto de 2025. Prorrogou o mandato da UNIFIL até 31 de Dezembro de 2026. Prevê então a cessação das operações e uma retirada ordenada e segura no prazo de um ano, em consulta com o Governo libanês e os países contribuintes.

Por conseguinte, 31 de Dezembro não corresponde à partida simultânea de todo o pessoal. A fase de retirada tem suas próprias funções autorizadas, dentro dos limites das capacidades disponíveis: proteção do pessoal e instalações das Nações Unidas, evacuação e contribuição para a proteção de civis e a prestação segura de assistência humanitária.

Acima de tudo, o no 2 de 2790 apela à plena implementação de 1701. O n.o 10 exige que se considerem as opções para uma nova aplicação após a retirada. O texto que organiza o encerramento da missão não elimina, portanto, o quadro político e de segurança que deve contribuir para a execução.

O que a referência 1701 protege

A resolução de 2006 não se limita à criação de uma força internacional. Liga a cessação das hostilidades, a retirada israelita, o destacamento das forças libanesas e o alargamento da autoridade estatal. O no 8 da resolução incluía o respeito pela Linha Azul e a ausência de armas e de pessoal armado não autorizado entre a Linha e os Litani, com excepção das forças do Governo libanês e da UNIFIL.

O texto refere-se também ao desarmamento dos grupos armados, à ausência de forças estrangeiras sem o consentimento do governo e ao controlo do fornecimento de armas. Reduzir 1701 a uma obrigação apenas em relação ao Hezbollah ou apenas Israel removeria parte de sua arquitetura.

Portanto, a escolha da referência legal não é um detalhe do vocabulário. Uma nova missão pode ter menos pessoal ou funções diferentes sem que as obrigações políticas das partes sejam idênticas ao seu mandato operacional. Por outro lado, manter o número de uma resolução num preâmbulo não seria suficiente para demonstrar que todas as suas exigências ainda têm os mesmos meios de seguimento.

Exigência libanesa: presença internacional e reciprocidade

O comunicado oficial do Grande Sérail de 16 de novembro especifica a posição de Nawaf Salam. O Primeiro-Ministro apela à continuação de uma presença internacional sob o mandato do Conselho de Segurança, com funções de observação, comunicação, coordenação, ligação e apoio ao exército. Mantém 1701 como uma referência essencial dos acordos no Sul.

Quanto ao acordo-quadro trilateral, Salam apelou a um calendário claro para uma progressão paralela da retirada completa de Israel e para o alargamento da autoridade estatal, com as armas sob o seu controlo. Solicita igualmente um mecanismo fiável para verificar os compromissos de ambas as partes.

A posição publicada não é, portanto, a recusa de qualquer nova fórmula. Condiciona a transição para um quadro internacional, funções concretas e reciprocidade. Apresentar o debate como uma oposição entre uma proposta americana totalmente finalizada e uma rejeição global libanesa iria além do que esses documentos estabelecem.

O vácuo de segurança é medido em funções perdidas

Uma força de observação, apoio militar e uma missão com capacidades de proteção não são intercambiáveis. Encontrar uma violação requer acesso ao terreno, pessoal e procedimentos de notificação. A desminagem envolve especialistas e equipamentos. Garantir a segurança de uma equipa requer mais meios. Um acordo sobre o princípio da presença internacional deixa estas questões operacionais em aberto.

A fim de avaliar uma possível sucessão, será necessário examinar o seu mandato, cadeia de comando, liberdade de circulação, protecção, financiamento e capacidade de comunicação. A composição nacional ou o número de contingentes não é suficiente para responder a estas perguntas. Uma pequena missão pode realizar uma tarefa definida com precisão; ela não substitui automaticamente todas as funções de uma força mais ampla.

A transição também envolve um risco de atraso: as operações de um dispositivo podem parar antes de seu sucessor ser autorizado, financiado e implantado. Evitar este atraso requer mais do que um anúncio diplomático. A continuidade das responsabilidades deve ser organizada e o que resta fazer durante a retirada.

A partir de 17 de Novembro, os documentos públicos consultados estabelecem um calendário de fim de missão e negociações subsequentes, não uma revogação de 1701 nem a adopção de uma força de substituição. O ponto a ser monitorado será o conteúdo do próximo texto apresentado ao Conselho de Segurança: quais as obrigações que retoma, o que significa que autoriza e como articula a retirada de Israel, a autoridade do Estado libanês e a verificação internacional.

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