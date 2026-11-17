Notícias falsas, articulação da legislação penal e investigações: três artigos da Lei da Mídia são objeto de uma revisão proposta.

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A lei libanesa dos meios de comunicação está em vigor, mas três dos seus artigos permanecem no centro de um pedido de revisão: 104, que mantém um delito de falsas notícias, 105, que organiza a articulação com outra legislação penal, e 114, que trata da detenção preventiva. Uma proposta apresentada por dez deputados visa alterar este pacote. Num parecer emitido em 15 de Novembro, a Comissão Nacional dos Direitos do Homem apoiou a orientação da reforma, solicitando ao mesmo tempo vários esclarecimentos.

O assunto é distinto da constituição da Autoridade Nacional de Mídia e da escolha de seus membros. Diz respeito ao que uma publicação ainda pode custar ao seu autor, aos textos contra os quais pode ser mobilizada e às condições em que pode ser questionada.

Artigo 104.o: duas infracções no mesmo processo

A Lei n.o 69, de 27 de Agosto de 2026, publicada no Jornal Oficial em 3 de Setembro, contém disposições de natureza diferente no artigo 104.o Seu primeiro componente pune o incitamento a conflitos religiosos ou violência contra indivíduos ou grupos por causa de sua origem, religião, confissão, cor ou sexo. A pena varia de três meses a três anos de prisão, com uma multa de cinco a quinze vezes o salário mínimo, ou uma dessas duas penalidades.

O texto requer seis elementos de apreciação: contexto social e político, posição do autor, intenção de incitar, conteúdo e forma de fala, disseminação e probabilidade de dano. Por conseguinte, a mera circulação de uma declaração não é equiparada à demonstração automática de uma intenção criminosa.

A segunda parte pune, dentro dos mesmos limites, a fabricação intencional de enganos e a divulgação de notícias falsas e nocivas. É esta formulação que os proponentes da proposta pretendem suprimir. A sua objecção diz respeito ao risco de perseguição com base num conceito insuficientemente definido, em especial contra publicações que envolvam funcionários públicos.

A lei em vigor também prevê o endurecimento do trabalho duro, onde os atos resultam em certas consequências graves, incluindo morte, ferimentos ou destruição grave. A proposta suprime a referência ao trabalho forçado, mas mantém um agravamento em caso de consequências graves. Esta retenção não equivale a fixar uma nova penalidade.

Uma proposta que mantém a repressão do incitamento

O texto dos dez deputados, datado de 21 de Setembro e registado em 1 de Outubro, não propõe suprimir qualquer responsabilidade penal na publicação. Repete o crime de incitação e seus critérios, ao mesmo tempo que remove o parágrafo em notícias falsas. Foi preparado em cooperação com a União de Jornalistas no Líbano.

Os signatários são Ibrahim Mneimneh, Halimé Kaakour, Firas Hamdan, Bilal Abdallah, Osama Saad, Michel Douaihy, Mark Daou, Najat Aoun Saliba, Melhem Khalaf e Yassine Yassin. A sua iniciativa continua a ser uma proposta: o documento consultado e o parecer de 15 de Novembro não permitem que as alterações sejam apresentadas tal como já foram aprovadas.

Artigo 105. o: impedir o regresso do processo por outro meio

O artigo 105.o da Lei dos Meios de Comunicação Social exclui uma série de disposições penais gerais relativas, nomeadamente, à difamação, ao desprezo e a certas publicações. Mantém esses textos para situações que permanecem fora deste campo. Por conseguinte, não é uma revogação geral de todas estas infracções.

A proposta completa as referências excluídas, nomeadamente os artigos 292o e 293o do Código Penal e uma referência explícita ao artigo 157o do Código de Justiça Militar. O objectivo é evitar que uma publicação no âmbito do regime especial seja prosseguida através de uma qualificação geral deixada em aberto por uma omissão.

Esta questão é diferente da do tribunal competente. O artigo 113o da lei em vigor já exclui o tribunal militar das infracções que cobre. Determinar quem julga e determinar qual disposição penal se aplica são duas transações jurídicas distintas.

Artigo 114. o: A detenção já está proibida no âmbito do texto

O artigo 114.o proíbe a detenção preventiva por infracções cometidas pelos meios de comunicação social e pelos meios electrónicos previstos na lei, independentemente da qualidade ou profissão do autor. A proposta mantém esta garantia. Acrescenta que a investigação de um profissional dos meios de comunicação social na acepção da lei seria conduzida exclusivamente pelos juízes competentes do Ministério Público.

Por conseguinte, seria incorrecto apresentar a alteração como sendo a primeira a criar a proibição da detenção preventiva. A questão adicional é a autoridade de interrogatório. A definição jurídica do profissional baseia-se numa actividade de comunicação social principal e regular, da qual provém a maior parte dos seus recursos: não inclui automaticamente ninguém que publique informação.

As reservas da Comissão dos Direitos do Homem

No seu parecer de 15 de Novembro, a Comissão recomenda que se especifique a pena agravada e os critérios de incitação. Solicita igualmente uma distinção clara entre a investigação preliminar e as fases subsequentes do processo, de modo a que a nova redacção não crie ambiguidades quanto aos poderes dos juízes. Ela insiste na proteção geral contra a detenção, sem reduzi-la a jornalistas profissionais.

A Comissão recomenda uma revisão coordenada das diferentes propostas relativas à lei. Este parecer é uma recomendação institucional, não uma decisão que altera a lei aplicável. Até que uma revisão seja aprovada e entre em vigor, as garantias já consagradas na lei, as alterações solicitadas pelos deputados e os aditamentos sugeridos pela Comissão devem ser distinguidos.

Ilustração: Parlamento libanês em Beirute, fotografia de arquivo, data exata não estabelecida. © François el Bacha / Libnanews.

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