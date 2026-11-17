Sabias disso? Parasol pinho mantém seus cones por cerca de três anos antes da maturidade. Na mesma árvore há várias culturas em preparação. Os cabos da cozinha libanesa são sementes deste longo ciclo.

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Sabias disso? Pinhões de parasol não se formam em uma única estação. Os cones dePinus pineamaduro em cerca de três anos. A mesma árvore pode, portanto, transportar simultaneamente cones de primeiro, segundo e terceiro anos: uma colheita pronta para ir e mais dois em preparação.

Um calendário visível nos ramos

A silhueta do guarda-sol é familiar em paisagens mediterrânicas. O tronco tem uma coroa espalhada, enquanto as agulhas são agrupadas por dois. Os Jardins Botânicos Reais de Kew colocam a área natural da espécie do sul da Europa ao Líbano. Eles descrevem cones que persistem por vários anos e amadurecem durante o terceiro.

Seu tamanho, portanto, varia com sua idade. Em sua apresentação de 2012 da indústria libanesa, a FAO descreve um pequeno cone do primeiro ano, seguido de um cone do segundo ano, do tamanho de uma noz, antes do desenvolvimento final. As diferentes dimensões observadas numa árvore não reflectem necessariamente um crescimento pobre: podem corresponder a passos sucessivos.

O gable não é uma noz

O gable é uma semente no sentido botânico. A parte clara consumida na cozinha está dentro de um envelope duro, protegido no cone. É, portanto, necessário abrir o cone, separar as sementes e remover o casco antes de obter os pequenos cabos prontos para cozinhar.

A nota da FAO destaca seu lugar em pratos libaneses, desde preparações de carne ou peixe a legumes e doces. Tem uma parte significativa desta actividade em Metn e na região de Jezzine. O pinheiro-para-sol produz assim um recurso alimentar sem que a árvore tenha de ser cortada para a sua madeira.

A colheita começa vários anos antes da colheita

Este longo ciclo tem uma consequência: a colheita de um ano depende não só das condições dos últimos meses. Um estudo publicado em 2021 emFlorestasdados revistos de 24 sítios nos distritos de Baabda e Jezzine recolhidos entre 2008 e 2017. Os pesquisadores estudaram tanto as condições do ano de maturação quanto as dos anos anteriores.

Seus resultados sugerem uma combinação de fatores climáticos e danos de bugLeptoglossus occidentalisno declínio observado nos rendimentos. Não reduzem este fenómeno a uma única causa. Estes dados históricos não constituem uma avaliação da colheita actual.

A presença de muitos cones, portanto, não garante tantas rodas dentadas consumíveis: algumas sementes podem estar vazias ou danificadas. O longo trabalho da árvore é estendido por aquele de colheitadeiras e oficinas de triagem.

Olhando para um pinheiro guarda-sol, você vê uma única coroa. Mas seus ramos abrigam vários calendários ao mesmo tempo.

Fontes:KewPinus pinea;FAO, 2012 nota, páginas 12-14;estudo de produção libanesa, 2021.

Foto da capa: vista aérea da floresta de pinheiro em Beirute, arquivos. © François el Bacha / Libnanews.

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