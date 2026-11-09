Líbano: preparação para a recepção e protecção dos civis

Quando as famílias fogem dos bombardeios, a primeira emergência é encontrar um telhado. Muito rapidamente vêm água, medicamentos, transporte e informações sobre a ajuda disponível. No Líbano, estes serviços baseiam-se numa cadeia que liga a coordenação nacional aos municípios, aos trabalhadores humanitários e às associações. Sua operação depende tanto de meios materiais quanto do fluxo de dados sobre as necessidades.
As experiências de Saida, Damour e várias comunas em Bekaa ou Akkar mostram como esta preparação é organizada. Revelam também fortes diferenças locais: neste caso, os veículos municipais podem ser postos em serviço; noutros locais, as pessoas procuram primeiro formação em primeiros socorros por falta de serviços de defesa civil.
Proteção de civis começa com coordenação
No Grand Sérail, a Sala Nacional de Operações de Emergência foi ativada em 2 de março de 2026. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento descreveu o seu funcionamento em curso num relatório de 19 de Março. Baseia-se na Unidade de Gestão do Risco de Desastres criada em 2010 sob a Presidência do Conselho de Ministros.
Os Ministérios da Saúde, Assuntos Sociais, Educação e Interior trabalham com a Defesa Civil, a Cruz Vermelha Libanesa, o Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Parceiros de Ajuda. Informações sobre viagens e hospitalidade são usadas para definir prioridades. As unidades de governo e municípios fornecem o relé local.
Esta organização fornece um ponto focal comum. Em seguida, depende dos veículos, edifícios, equipamentos e pessoal disponíveis em cada território. Identificar a saturação não cria lugares adicionais; No entanto, o sinal permite orientar os recursos antes que a situação se deteriore ainda mais.
Em Saida, os dados levam ao fornecimento de água
Em Saida, o observatório urbano identificou capacidade insuficiente de armazenamento de água em centros coletivos. O município consertou e transferiu veículos de combate a incêndios para entregar aproximadamente 300.000 litros por semana, de acordo com uma revisão publicada pelo PNUD em 25 de setembro.
A estimativa do número de pessoas deslocadas internamente na cidade durante o período relatado foi de 30.000. O observatório tinha cerca de 11.500 pessoas em 25 centros coletivos. Estes números são os desta sequência, não uma contagem atualizada como em 9 de novembro.
O sistema centraliza as necessidades de alimentos, água, higiene e medicamentos. Também integra incapacidade e doenças crônicas. Isso permite que as equipes orientem a assistência especializada, em especial às gestantes ou mães jovens, sem exigir que as famílias se cadastrem repetidamente com cada participante.
Diferentes respostas dos municípios
Em outro programa, o PNUD ajudou 38 comunidades com treinamento, exercícios e trabalho na divisão de responsabilidades. O relatório publicado em 31 de Julho menciona mais de 440 actores locais envolvidos.
Os participantes de Maghdouché focaram na identificação de vulnerabilidades e recursos. Em Maqneh, Bekaa, a falta de serviços de defesa civil dirigiu discussões para primeiros socorros e combate a incêndios. Em Damour, o município e as organizações locais elaboraram um plano de resposta, baseado nas dificuldades encontradas em 2024.
Na união dos municípios de Joumeh, o processo reuniu escolas, líderes religiosos, associações e jovens. Preparar contatos, esclarecer papéis e compartilhar informações reduz o risco de que várias equipes cubram a mesma necessidade, enquanto outra equipe permanecerá sem resposta. Essa preparação deve preceder a chegada das famílias, quando os serviços municipais já não têm o mesmo tempo para organizar.
Habitação e cura, dois laços inseparáveis
Um centro coletivo oferece alojamento e serviços; Não é necessariamente concebido para resistir ao bombardeio. A recepção de pessoas deslocadas internamente e a sua protecção física colocam, portanto, problemas distintos. A capacidade de um edifício para receber famílias não é suficiente para estabelecer sua resistência estrutural ou segurança de acesso.
A continuidade do cuidado é outra necessidade imediata. O plano operacional da Organização Mundial de Saúde para março a agosto de 2026 combina coordenação, vigilância epidêmica, serviços essenciais e preparação para o afluxo de vítimas. Ela previa estoques, equipes móveis e circuitos de referência para estruturas capazes de receber pacientes.
Uma pessoa deslocada pode necessitar de continuar a diálise, acompanhamento da gravidez ou tratamento da diabetes. A interrupção ou ausência de um medicamento transforma uma evacuação num risco adicional para a saúde. Preparação para recepção também significa saber qual instituição pode fornecer o relé e como o paciente pode alcançá-lo.
Os recursos envolvidos nestes programas não cobrem uniformemente o território. No entanto, sua contribuição é concreta: uma demanda de água identificada, um veículo mobilizado, um tratamento continuado, uma pessoa contatável. Neste nível local, a coordenação nacional torna-se um serviço para as famílias.
Comentários