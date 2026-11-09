9 novembre 2026
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Orçamento 2027: O que significa para os serviços públicos?

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O orçamento 2027 prevê 7 mil milhões de dólares, com dotações departamentais mistas e apenas 9,3% do investimento. As autoridades responsáveis pelas despesas ainda não foram traduzidas em pagamentos e serviços operacionais. O debate parlamentar continua aberto sobre as prioridades, os recursos e a sua implementação eficaz.

Budget 2027 : moyens pour les services publics, Parlement libanais en archive.
Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives de François el Bacha pour Libnanews. Date exacte de prise de vue non établie. Habillage par recadrage et typographie, sans régénération de la photographie. © François el Bacha / Libnanews.com, tous droits réservés
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O orçamento libanês para 2027 prevê aproximadamente 7 mil milhões de dólares em despesas. Mas o seu aumento não garante um melhor funcionamento das escolas, administrações ou infra-estruturas. Como o Parlamento se ocupa da análise das dotações, a afectação de recursos e a sua execução tornam-se decisivas para os serviços públicos.

Em uma contribuição publicada em 9 de novembro, Mazen Abboud propõe julgar o orçamento sobre sua capacidade de restaurar o estado. Seu argumento é sobre o uso do dinheiro: melhorar a coleta não é suficiente se os governos permanecerem incapazes de fornecer os benefícios esperados. Solicita investimentos em electricidade, digital, educação e capacidade fiscal.

O calendário parlamentar dá relevância prática a esta questão. Em 4 de Novembro, o Comité das Finanças concluiu a sua análise dos artigos, reservando ao mesmo tempo várias disposições. Seu presidente, Ibrahim Kanaan, anunciou a abertura da revisão de crédito na semana seguinte, começando com o presidente da República. Essa etapa ainda permite a discussão das prioridades de gastos. O projeto de lei não é uma lei financeira final.

Orçamento libanês para 2027: um aumento para leitura detalhada

O projeto do governo traz gastos para 628 868 bilhões de libras, em comparação com 538 415 bilhões de libras no orçamento 2026. O aumento é de cerca de 16,8%. À taxa de conversão de £89.500, o envelope representa cerca de $7,03 bilhões. As receitas previstas são iguais.

Estas comparações abrangem dois envelopes orçamentais. Não medem o aumento das despesas reais. Uma administração pode ter um crédito e não ser capaz de usá-lo. Por outro lado, os pagamentos diferidos podem pesar mais de um ano sem corresponder a novos serviços.

O projecto mantém uma estrutura dominada pelas despesas correntes, em 90,7% do total. O investimento é de 9,3%. Compensações, pensões, prestações sociais e posições associadas representam, em conjunto, 61,4%. A parte disponível para construir ou equipar, portanto, continua a ser uma minoria.

Esta dotação não considera improdutivas as despesas correntes. Uma escola precisa de professores, de uma agência fiscal e de uma rede de manutenção. Antes, exige examinar como os salários, as compras e os equipamentos funcionam em conjunto. Financiamento de um edifício sem pessoal não produz mais serviço do que pagar uma equipa sem equipamento.

A educação avança, as obras públicas declinam

Os envelopes ministeriais seguem trajetórias contrastantes. Os valores abaixo comparam o Orçamento 2026 ao Projeto Governo 2027, antes das arbitragens parlamentares finais.

Ministério 2026 mil milhões de libras Projeto £2027 bilhões Alteração nominal
Educação e ensino superior 54 859 64 949 18,4%
Saúde pública 47 266 55 262 +16,9%
Obras Públicas e Transportes 23,710 19 716 -16,8%
Telecomunicações 20,384 19 612 -3,8 por cento

Estas dotações compreendem vários tipos de despesas. O aumento da educação não pode, portanto, ser visto como um aumento equivalente na construção escolar. O declínio das Obras Públicas por si só não mede o financiamento total das infra-estruturas: outras agências e financiamento podem estar envolvidas.

No entanto, o contraste levanta uma questão específica para os deputados. Que serviços cada envelope irá manter ou melhorar? Uma resposta verificável requer separação de remuneração, manutenção, suprimentos e projetos. Deve também especificar o financiamento externo atribuído aos mesmos objectivos.

A Comissão anunciou que tenciona analisar as dotações de acordo com as prioridades em matéria de saúde, educação, defesa e desenvolvimento. Este controlo será mais útil se aproximar os montantes dos requisitos operacionais. Um serviço não pode justificar o seu orçamento apenas em comparação com o ano anterior.

A inflação reduz o âmbito dos aumentos nominais

Abboud usa um crescimento de 3% e hipótese de inflação de 10% para discutir o projeto. O regresso ao crescimento de cerca de 3% também se reflecte na documentação orçamental. Continua a ser uma previsão, particularmente dependente da situação de segurança e das reformas. Sua suposição de 10 por cento de inflação permanece um cenário, não um resultado registrado.

Como teste, um aumento de 16,8% com os preços subindo em 10% ganharia cerca de 6,2% em volume. O cálculo compara os índices 116,8 e 110, não as duas taxas de aumento. Não mede o poder de compra real do orçamento, uma vez que nem todos os custos públicos seguem o índice das famílias.

Medicamentos, equipamentos importados, trabalho e remuneração estão sujeitos a diferentes mecanismos. Uma média nacional não permite deduzir o número de salários ou quilómetros de estradas financiadas. As comparações devem abranger os preços e as quantidades específicas de cada programa.

O mesmo raciocínio se aplica às receitas. O seu crescimento pode reflectir uma melhor recolha, mas também preços mais elevados ou prazos de mudança. Não demonstra automaticamente uma expansão da produção. Abboud salientou precisamente o risco de um esforço fiscal que enfraqueceria a actividade de que dependem as receitas futuras.

Saldo deixa várias cargas fora de campo

O défice zero apresentado no projecto não cobre todas as transacções públicas. Em especial, a documentação orçamental estabelece que os adiantamentos e outras operações do Fundo de Receitas Consolidadas permanecem fora deste cálculo. Os juros sobre as euro-obrigações também não estão incluídos nos montantes anunciados.

Por conseguinte, deve ser feita uma distinção entre o equilíbrio da área orçamental e todas as obrigações financeiras do Estado. O primeiro é uma restrição de gestão. Não prova que estejam a ser cumpridos antigos compromissos ou que todas as necessidades de reconstrução estão a ser financiadas.

Este limite explica a importância do quadro financeiro plurianual. Durante a sua missão de Setembro, o FMI apelou a uma melhor integração das necessidades de investimento e protecção social. Ele também pediu para rastrear despesas financiadas externamente. O objectivo é tornar os orçamentos anuais compatíveis com as futuras autorizações.

Os documentos de encerramento da contabilidade são igualmente importantes. Em 4 de novembro, Kanaan indicou que a conta final de 2025 ainda não havia sido transmitida. Sem reconciliação entre previsões e realizações, o debate pode comparar as sucessivas autorizações sem medir o que realmente produziram.

Serviços são jogados entre crédito e pagamento

Abboud concentra-se nas administrações que apoiam a atividade. Ele citou serviços fiscais e aduaneiros, digitalização de procedimentos e contratos públicos. O desafio consiste em reduzir os custos administrativos e melhorar os controlos, associando simultaneamente as despesas a resultados mensuráveis.

A discussão de 4 de novembro deu um exemplo imediato do problema. Kanaan denunciou as interrupções dos serviços relacionados com a eletricidade não paga dos organismos públicos. Ele salientou, no entanto, que os fundos tinham sido incluídos em seus orçamentos. Portanto, uma autorização de despesa pode coexistir com uma fatura pendente e um serviço interrompido.

Entre o voto de um crédito e o funcionamento do serviço, o fluxo de caixa e a liquidação efetiva das faturas podem bloquear a execução. Assim, um aumento do envelope não resolve apenas atrasos no pagamento.

A arbitragem parlamentar continua por concluir. Vários artigos sobre royalties permanecem em discussão com as administrações envolvidas, enquanto a revisão dos créditos começa. Os montantes do projecto terão de ser reconciliados com as alterações seleccionadas, depois com os pagamentos e serviços efectivamente prestados em 2027.

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