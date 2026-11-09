Tributação: Jaber prepara uma lei de regularização

Yassine Jaber anuncia a preparação de um projeto de lei para permitir que os contribuintes regularizem suas obrigações durante as crises libanesas. Durante um intercâmbio no Cairo TIC, o ministro também detalhou o trabalho de modernização dos serviços aduaneiros e eletrônicos. A utilização de dados internacionais sobre os preços deve ajudar a controlar os valores declarados de importação. Nenhum calendário legislativo, âmbito fiscal ou contrato com um fornecedor de dados foi especificado nas declarações emitidas em 9 de Novembro.

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O Ministério das Finanças está preparando um projeto de lei sobre regularização fiscal para contribuintes que acumularam obrigações e atrasos durante as crises no Líbano. Yassine Jaber indicou durante uma troca no Cairo TIC 2026, em declarações transmitidas na segunda-feira 9 de novembro. O ministro também anunciou uma modernização dos controles aduaneiros, com a proposta de utilização de dados de preços internacionais e inteligência artificial.

A discussão reuniu Yassine Jaber e seu homólogo egípcio Ahmed Kouchouk sobre reformas financeiras e desenvolvimento econômico na era da IA. O programa oficial da feira coloca esta reunião no sábado 7 de novembro, das 16h15 às 17h, horário do Cairo. O relatório sobre os anúncios fiscais foi divulgado em 9 de Novembro, na sequência da visita do Ministro libanês.

Regularização fiscal ainda por definir

Yassine Jaber justifica a preparação do texto pelas circunstâncias excepcionais vivenciadas por indivíduos e empresas. Pretende permitir que os contribuintes resolvam a sua situação com o serviço, tendo em conta a acumulação de compromissos e atrasos de pagamento.

O Ministro distingue entre as acções que a administração pode tomar directamente e as que exigem legislação. Segundo ele, essa diferença explica o trabalho legislativo em curso. O anúncio diz respeito à preparação de um projecto, não à entrada em vigor de um novo regime.

As declarações divulgadas ainda não especificam as categorias de impostos em causa, os períodos abrangidos, os procedimentos de liquidação ou quaisquer reduções de sanções. Também não prevêem um calendário para apresentação ou adopção. Nesta fase, por conseguinte, não permitem anunciar qualquer redução fiscal ou novos prazos para os contribuintes.

Comparar os valores comunicados com os preços internacionais

O segundo projecto diz respeito às alfândegas. Yassine Jaber afirma que a modernização do sistema começou, após vários anos de atraso na renovação de software e equipamentos. O objectivo declarado é reforçar a detecção de anomalias nas declarações de mercadorias importadas.

Em particular, o Ministério procura cooperar com uma empresa internacional com dados sobre os preços mundiais. Estas referências permitiriam comparar os valores de importação declarados com as informações externas e a utilização de informações artificiais para facilitar a verificação.

O Ministro não nomeia esta empresa e não anuncia um contrato assinado. Também reconhece que essas ferramentas não garantem precisão completa. O seu interesse na sua apresentação é ajudar a administração a identificar irregularidades e a utilizar melhor as informações disponíveis.

No campo tributário, referiu-se à coleta e análise dos dados contidos nas declarações. Estas funções estão dentro do mesmo objectivo de controlo, mas o relatório não descreve um sistema já generalizado que toma automaticamente decisões sobre os contribuintes.

Alargar as abordagens e os pagamentos à distância

Yassine Jaber liga esses investimentos à qualidade dos serviços. Visa aumentar o número de procedimentos e pagamentos sem viajar para o departamento, reduzir os procedimentos em papel e reduzir os encargos para os funcionários, como os usuários.

Ele indicou que os serviços eletrônicos já haviam sido lançados e deveriam ser ampliados. Mencionou também os orçamentos dedicados à transformação digital do Estado, sem dar os montantes dessa intervenção. O projeto de identidade digital é uma das bases para o desenvolvimento de serviços nos vários ministérios e administrações.

Uma troca de experiências com o Egito

No Cairo, o ministro destacou o valor da implementação gradual, com base na experiência egípcia. Ele acredita que as crises dos últimos seis ou sete anos atrasaram a transição digital do Líbano, apesar dos passos dados antes da crise financeira.

Deseja alargar as visitas entre os dois países através de intercâmbios técnicos, formação e partilha de experiências na administração fiscal. No entanto, o projecto de regularização e a modernização dos controlos continuam a ser duas abordagens distintas: a primeira deve definir procedimentos de liquidação, enquanto a segunda visa melhorar a verificação das declarações e o funcionamento dos serviços.

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