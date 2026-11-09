Gaza: Mais de 6.000 abrigos destruídos pela chuva

As chuvas de fim de semana destruíram mais de 6.000 abrigos familiares em Gaza e danificaram aproximadamente 17.400 outros. Mais de 26 mil lares solicitaram ajuda, de acordo com a situação humanitária relatada pelas Nações Unidas em 9 de novembro. O acompanhamento fornece uma atualização sobre danos, alívio limitado e suprimentos ainda fora do território. Distingue os cinco mortos enterrados em Deir al-Balah dos riscos de exposição ao frio.

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As chuvas em Gaza destruíram mais de 6.000 abrigos familiares e danificaram cerca de 17.400 outros, de acordo com uma primeira avaliação humanitária das Nações Unidas na segunda-feira, 9 de novembro. Mais de 26 mil famílias pediram ajuda após a tempestade de fim de semana. Os estoques disponíveis no enclave estão esgotados, enquanto os suprimentos ainda estão esperando lá fora.

Esta avaliação detalha a extensão dos danos após as primeiras inundações relatadas no sábado e o colapso fatal em Deir el-Balah no domingo. O relatório especial do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, OCHA, abrange a situação em 8 de Novembro. As equipas prosseguem as suas avaliações: os números permanecem provisórios e não cobrem todos os locais afectados.

Chuvas em Gaza causam mais deslocamento

Cerca de 600 casas deveriam ter deixado suas casas novamente. Os relatórios também incluem mais de 3.900 domicílios sem moradia. A emergência diz respeito à substituição de tendas, mas também roupa de cama, roupas e materiais para tornar as instalações habitáveis.

As fortes chuvas começaram na noite de sexta-feira, 6 de novembro. Eles afetaram as cinco províncias de um território onde cerca de 1,4 milhão de pessoas vivem em tendas ou abrigos improvisados. Para essas famílias, os bens molhados ou tomados muitas vezes representam o que resta após várias viagens.

O sistema de localização dá uma indicação dos limites da contagem. Sua primeira pesquisa abrange 268 alertas, dos quais 264 relacionados com chuvas e inundações. Eles vêm de 261 locais de deslocamento. Apenas os incidentes transmitidos pelos parceiros presentes no local alimentam esta base.

O grupo de gestão do site afirma que seus parceiros estão presentes em apenas 40% dos aproximadamente 1.700 locais ativos. Por conseguinte, considera que as necessidades reais provavelmente excedem os relatórios disponíveis. Este inquérito não pode ser considerado um recenseamento abrangente das famílias afectadas em Gaza.

Cinco mortos no colapso de uma encosta

A tempestade também teve consequências mortais. Domingo, 8 de novembro, três crianças e duas mulheres morreram quando uma massa de areia caiu em tendas em Dayr al-Balah. A Defesa Civil Palestiniana confirmou esta avaliação, que foi incluída no relatório humanitário.

Estas vítimas foram enterradas. As informações disponíveis não permitem apresentá-las como mortas de hipotermia. Chuva, instabilidade terrestre e exposição ao frio são riscos distintos, mesmo que ameacem as mesmas famílias sem habitação segura.

Os ajudantes pediram aos moradores para manter suas tendas longe das encostas e encostas arenosas. No entanto, isso requer encontrar um local acessível e menos perigoso. As organizações humanitárias salientam que as restrições ao acesso a grandes partes do território reduzem as possibilidades de realojamento.

Redução limitada apesar de 2.166 chamadas

A Defesa Civil informou receber 2.166 chamadas de socorro durante este episódio. Juntamente com municípios e outras partes interessadas, suas equipes foram capazes de responder a 218 solicitações em campo. A maioria das outras recorrentes foi instruída devido à falta de recursos para implantar o alívio.

A falta de bombas e equipamentos aumenta os danos aos sistemas de evacuação. As equipes precisam de óleo de motor, peças sobressalentes e mangueiras para manter seus veículos e equipamentos funcionando. Uma escassez de consumíveis pode, assim, imobilizar equipamentos já presentes.

Antes do tempo, o relatório humanitário de 5 de novembro sinalizava falhas nos sistemas de bombeamento de águas residuais e tempestades. Descreveu igualmente a impossibilidade de estabelecer existências suficientes. Em 1 de novembro, os parceiros tinham aproximadamente 2.800 tendas para necessidades estimadas em 121.000 unidades.

Estes dados pré-tempestade não medem a destruição dos fins-de-semana. No entanto, mostram a fraqueza das reservas à medida que novas famílias perdem abrigo. As distribuições de emergência devem responder simultaneamente às necessidades antigas e aos danos recentes.

Tendas e cobertores esperando fora de Gaza

Mais de 150 mil tendas, 300.000 lonas e 500.000 cobertores estão localizados fora do território, prontos para entrega. OCHA informou que os preparativos foram dificultados por restrições israelenses sobre suprimentos e equipamentos, bem como falhas de financiamento.

Estes obstáculos não são permutáveis. A compra de um artigo, a autorização de sua entrada e seu transporte para as famílias são etapas diferentes. Por conseguinte, a presença de mercadorias fora de Gaza não significa que cada lote esteja sujeito à mesma recusa administrativa.

As autoridades israelitas também estão a relatar as suas acções. Numa comunicação de 6 de Novembro, o exército e a COGAT, responsáveis pela coordenação dos assuntos civis nos territórios palestinianos, alegaram ter facilitado a entrada de mais de 85 000 tendas desde o início do seu programa de Inverno.

Eles também anunciam mais de 820 pedidos aprovados para suprimentos de inverno. De acordo com a sua versão, cerca de metade destes pedidos ainda não resultaram em resultados, especialmente por razões logísticas e orçamentais. Estes números israelitas dizem respeito a licenças e entradas acumuladas, não reservas ainda disponíveis após a distribuição.

O relatório de 5 de novembro já descreveu um déficit de US $ 186.5 milhões para as necessidades de inverno então estimado em US $ 267,9 milhões. Ele advertiu que algumas ordens só poderiam chegar na segunda metade do inverno devido ao atraso de compras, financiamento e autorizações.

O frio aumenta os riscos para as crianças

Em uma chamada de 8 de novembro, Save the Children estima que mais de 560 mil crianças vivem em condições de habitação críticas ou catastróficas. Este número resulta de uma estimativa demográfica aplicada à avaliação dos abrigos. Não corresponde ao número de crianças diretamente afetadas pela última tempestade.

A organização relata que 84% das famílias pesquisadas na avaliação citada não possuem meios efetivos de aquecimento de seu abrigo. Quase metade queima plástico, pneus, resíduos ou papelão para cozinhar. Essas práticas expõem os ocupantes à fumaça, queimaduras e incêndios.

A ONG apela à entrada de materiais e equipamentos de proteção, bem como ao aumento do financiamento. No solo, as equipes continuam a drenagem, fortalecimento do solo e proteção do acampamento. A pesquisa do site permanece aberta para identificar famílias ainda em situação de rua e organizar futuras distribuições.

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