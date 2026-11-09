Atlético–Barcelona: Fermín assina o duplo decisivo

FC Barcelona venceu Atlético Madrid 2-1 domingo no Metropolitano com um duplo de Fermín López. Rapidamente conduzidos, os catalães derrubaram o jogo e mantiveram a Liga líder antes da trégua internacional. Eles lideram o Real Madrid por três pontos e o Atlético por cinco pontos.

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FC Barcelona venceu o 12o dia da Liga no campo do Atlético Madrid, domingo, 8 de novembro de 2026. Após dez minutos, os catalães ganharam 2-1 graças a um duplo de Fermín López. Este sucesso no Metropolitano permite-lhes manter o primeiro lugar antes da trégua internacional. Eles agora contam três pontos à frente do Real Madrid e cinco pontos à frente do seu adversário da noite.

A reunião opôs-se a dois pretendentes diretos ao título. O Atlético poderia passar Barcelona em caso de vitória. O resultado produziu o efeito oposto: a equipe de Hansi Flick retornou com 33 pontos após 12 partidas, em comparação com 28 para Diego Simeone. No meio, o Real Madrid ficou em segundo lugar com 30 pontos.

Atlético–Barcelona: um choque lançado por Giuliano Simeone

O Atlético aproveitou-se no décimo minuto. Julián Álvarez serviu Giuliano Simeone, que concluiu perto do objetivo de Joan García. Esta abertura do placar recompensou a partida ofensiva de Madrilenes, capaz de rapidamente encontrar espaços na defesa catalã.

As oportunidades já tinham tido lugar antes deste primeiro objectivo. Marc Pubill bateu na cabeça numa esquina no sexto minuto. Pedri havia respondido quase imediatamente por golpear em sua vez a barra oposta. Ambas as equipes haviam, portanto, ameaçado antes que a pontuação mudasse.

Barcelona não equalizou no processo. O Atlético continuou a criar situações, nomeadamente por Álvarez e Lee Kang-in. Joan García rejeitou várias tentativas. Na outra superfície, Jan Oblak também teve que intervir, enquanto os visitantes procuravam restaurar o equilíbrio antes do intervalo.

Fermín López agita o encontro

A legalização chegou finalmente ao final do primeiro período. Fermín encontrou o caminho das redes do pé esquerdo e permitiu que Barcelona voltasse aos vestiários em 1-1. O meio ainda tinha tudo a fazer para transformar este retorno em uma vitória.

Ele marcou o gol decisivo no segundo período, aos 66 minutos na folha oficial da Liga. Lamine Yamal lançado na superfície com uma passagem profunda. Fermín terminou a ação do pé direito contra Oblak. Os dois golos de Barcelona vieram do mesmo jogador, mas com um acabamento em cada pé.

Este duplo acompanhou um marco pessoal: Fermín contestou sua centésima reunião da Liga com o Barça. Seu primeiro jogo no campeonato espanhol foi em 27 de agosto de 2023. Xavi Hernández então levou o 86o minuto em uma vitória de 4-3 em Villarreal.

Após a luta em Madrid, Fermín apresentou seu acordo com Lamine Yamal. Sua combinação no segundo gol foi suficiente para separar as duas equipes. O meio-campista associou este sucesso coletivo com seu centésimo jogo, sem que este título pessoal desviasse a questão principal da noite: os três pontos retirados de um concorrente.

Uma vantagem retida após as alterações

Hansi Flick mudou de equipa desde o início. Frenkie de Jong substituiu Brian Fariñas. Andreas Christensen então voltou ao campo no lugar de João Cancelo, por volta da hora do jogo. Eric Garcia também participou no final da reunião.

Essas entradas deram a Barcelona várias soluções para acompanhar sua subida. Após seu segundo gol, Barça manteve a vantagem até o apito final. O Atlético não encontrou legalização apesar dos ajustes de Diego Simeone e da entrada de Alexander Sørloth.

O resultado terminou uma luta com 69.788 espectadores no Riyadh Air Metropolitano. Javier Alberola Rojas fez este duo duo. Os catalães deixaram Madrid com uma vitória depois de serem liderados, não com uma partida controlada desde o início.

Três pontos à frente do Real, cinco à frente do Atlético

O ranking dá a medição imediata do resultado. Barcelona tem onze vitórias e uma derrota após doze partidas. O Real Madrid tem dez sucessos e duas derrotas. Atlético tem um recorde de nove vitórias, um empate e duas derrotas.

Com 48 gols marcados e 13 concedidos, Barcelona também tem uma diferença +35 em gols. O Real Madrid está em +21, com 31 golos marcados e dez concedidos. Atlético, que também concedeu dez gols, marcou 23. Esses números descrevem a situação após aquele dia; eles não julgam o resultado do campeonato.

O Betis segue este trio com 26 pontos. O Atlético mantém assim dois pontos à frente do quarto lugar, mas vê Barcelona a afastar-se. Para os catalães, o sucesso preserva uma margem de três pontos sobre Real antes da interrupção das competições de clubes.

A janela internacional de Novembro estende-se de 9 a 17 de Novembro. O próximo duelo entre Atlético e Barcelona está no calendário do vigésimo terceiro dia, no fim de semana de 7 de fevereiro de 2027, desta vez no campo catalão.

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