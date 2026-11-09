Mitsui Chemicals assina aquisição da JSR

A Mitsui Chemicals assinou um acordo em 9 de novembro para assumir o controle da JSR, especialista em materiais semicondutores japoneses. O montante prometido é de 1.840 bilhões de ienes, incluindo dívida e outros itens. A DBJ participará no financiamento, enquanto a Mitsui prevê um crédito de retransmissão e uma possível emissão de ações. A aproximação envolveria várias famílias de materiais utilizados na fabricação de chips. Continua sujeita às autoridades reguladoras, com uma realização prevista entre outubro de 2027 e março de 2028.

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A Mitsui Chemicals assinou um acordo na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, para assumir o controle da JSR, fornecedora japonesa de materiais essenciais para a fabricação de semicondutores. A operação atingiu 1.840 bilhões de ienes, incluindo dívida e outros itens, ou cerca de $11.6 bilhões. O Banco de Desenvolvimento do Japão (DBJ) participará do financiamento. A reconciliação continua sujeita às autoridades reguladoras.

Mitsui Chemicals visa materiais de chip

A JSR confirma que os fundos geridos pela JIC Capital celebraram um contrato que abrange todas as suas acções comuns. Após fazer e converter títulos DBJ em ações preferenciais sem direito de voto, a Mitsui Chemicals terá todos os direitos de voto. A JSR será uma subsidiária consolidada do grupo.

O fabricante pretende continuar sua estratégia focada em materiais eletrônicos, telas e aplicações ópticas. Apresenta uma aproximação como meio de reforçar a investigação, o desenvolvimento de produtos e as capacidades globais de abastecimento.

Seu papel está a montante dos processadores acabados. Resinas fotossensíveis, ou fotorresistentes, são usados para transferir motivos de circuito para placas de silício. A exposição à luz altera o seu comportamento químico localmente. O desenvolvimento permite então manter o desenho procurado antes das etapas de gravação. JSR oferece produtos adequados para litografia ultravioleta extrema, usado para chips avançados.

Mitsui Chemicals quer associar essas resinas com seus próprios materiais. Seu portfólio inclui as membranas protetoras de máscaras de litografia e fitas utilizadas no processamento de placas. Desta forma, o grupo procura expandir sua oferta em várias etapas de fabricação, ao invés de se tornar um designer de processadores.

Um preço que inclui a dívida

Os 1.840 mil milhões de ienes anunciados não são apenas o preço das acções. A criação distingue 1.392.1 mil milhões em capital próprio e 447,9 mil milhões em dívida com juros e outras rubricas. DBJ vai trazer 200 mil milhões de ienes. O montante final será ajustado no encerramento.

Para financiar o conjunto, a Mitsui está planejando um empréstimo relé de 1.640 bilhões de ienes, complementado pelo investimento da DBJ. O grupo considerou então empréstimos bancários, obrigações e instrumentos de financiamento intermédios. Ele registrou um programa para levantar até 150 bilhões de ienes em ações comuns. O calendário e as modalidades de tal levantamento ainda não foram acordados.

Ganhos industriais ainda por realizar

Na sua apresentação aos investidores, a Mitsui Chemicals fixa um objectivo de cerca de 40 mil milhões de ienes de ganhos anuais adicionais durante o exercício de 2035. Estes ganhos esperados baseiam-se no desenvolvimento comercial e na poupança da reconciliação. Não são alcançados.

O financiamento irá primeiro pesar no balanço. Prevê-se que o rácio entre a dívida líquida e o EBITDA exceda temporariamente quatro vezes. O grupo visa a redução da dívida ao longo de três anos e quer manter a força financeira consistente com uma notação da categoria A. Os accionistas terão também de avaliar a diluição relacionada com potenciais emissões.

O mercado saudou o anúncio com cautela: a ação Mitsui Chemicals perdeu cerca de 8,5% segunda-feira em Tóquio, de acordo com uma agência de notícias. O preço e o uso da dívida estão entre as questões levantadas sobre esta transformação industrial.

A JSR adverte que as autorizações de concorrência e de controlo do investimento estrangeiro podem alterar o calendário ou mesmo impedir a transacção. A Mitsui Chemicals visa uma produção entre outubro de 2027 e março de 2028. Por conseguinte, a assinatura de Novembro ainda não corresponde à transferência efectiva do controlo.

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