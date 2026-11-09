Cabo CADMOS-2 no Líbano: instalação antes do comissionamento

O navio Sophie Germain chegou ao Líbano para pousar o CADMOS-2, uma nova ligação submarina com Chipre. O cabo deve substituir o CADMOS-1, activo desde 1995. Ogero aguarda a conclusão do trabalho e testes antes da abertura. Nesta fase específica, não foram anunciadas novas taxas ou taxas de débito garantidas para os indivíduos.

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A instalação do cabo CADMOS-2 no Líbano deu um passo concreto. O navio-cabo Sophie Germain, operado pela Orange Marine, chegou no domingo 8 de novembro à saída de Nahr Ibrahim-Aqaybeh. Ogero anunciou o início dos trabalhos sobre a nova ligação submarina com Chipre. Sua abertura permanece condicionada após a conclusão da instalação e teste.

O site deve substituir o CADMOS-1, que entrou em serviço em 1995. Ogero apresenta esta operação como a chegada do primeiro novo cabo internacional no Líbano desde a IMEWE em 2010. O objectivo anunciado é garantir a fiabilidade das ligações e a sua ligação às redes europeias. Este anúncio não inclui novas taxas de subscrição ou taxas de débito garantidas para os particulares.

Cabo CADMOS-2 no Líbano: trabalho de pré-abertura

O sistema ligará o Líbano a Chipre, com dois pontos de chegada na costa libanesa, segundo Ogero. Sophie Germain está em frente de Nahr Ibrahim-Aqaybeh. A construção precede a ativação do link para o tráfego comercial.

A Ogero distingue expressamente o trabalho no mar dos testes necessários antes do comissionamento. Este último passo irá verificar o funcionamento do link concluído. A operadora não dá uma data de abertura no seu anúncio de 8 de novembro. Também não indica qual capacidade será ativada na inicialização.

A distinção conta para os usuários. Um cabo submarino faz parte do canal que conecta um assinante a um serviço hospedado no exterior. As redes terrestres devem também transmitir dados entre a estação costeira, o equipamento de operador e as ligações locais. A conclusão do estaleiro não descreve, portanto, o serviço disponível em cada habitação.

Um projeto iniciado com Chipre em dezembro de 2022

O CADMOS-2 faz parte de uma cooperação anterior entre o Ministério das Telecomunicações libanês e o operador Cyta. Em 12 de dezembro de 2022, ambas as partes assinaram um acordo em Beirute sobre a construção e manutenção do link. A Cyta apresentou o novo sistema como complemento, seguido de uma substituição do cabo que liga os dois países desde 1995.

O calendário inicial previa a entrada em serviço em 2024. O local de construção anunciado em novembro de 2026, portanto, vem após este prazo. Ogero não especifica as causas deste atraso ou o novo calendário de abertura.

No seu relatório anual de 2024, Cyta ainda descreveu o CADMOS-2 como um sistema numa fase avançada de implementação. O operador incluiu este projecto no desenvolvimento das ligações internacionais de Chipre.

Ligação adicional preparada do lado libanês

O projecto também tem uma componente documentada nos contratos públicos libaneses. Uma ficha informativa publicada em 4 de dezembro de 2023 pela Autoridade de Contratos Públicos diz respeito a uma ligação de resgate adicional associada ao CADMOS-2. A Direção Geral de Construção e Equipamentos do Ministério das Telecomunicações prevê um acordo voluntário com a Ogero.

A ligação de emergência faz parte do equipamento complementar ao sistema internacional. O documento de contrato não especifica as datas de entrega ou de aceitação final.

O anúncio de 8 de Novembro sublinha tanto as chegadas costeiras como a flexibilidade da rede. A Ogero apresenta a substituição do CADMOS-1 como meio de aumentar sua confiabilidade. No entanto, os detalhes das proteções, as capacidades de resgate e o modo de deslocamento do tráfego não são publicados neste comunicado de imprensa.

O que o projeto ainda não diz sobre assinaturas

A renovação de uma ligação internacional pode melhorar as possibilidades de transporte. Não define automaticamente a velocidade de uma linha local. Depende também da tecnologia de acesso, do equipamento, da disponibilidade e do fornecimento subscrito. Nenhum programa de substituição específico para linhas privadas é anunciado com a chegada do navio.

O mesmo se aplica aos preços. O comunicado de imprensa não contém um novo calendário de taxas ou compromisso para reduzir as facturas. As condições comerciais permanecem inalteradas enquanto se aguardam eventuais decisões pautais.

Para empresas e indivíduos, o próximo marco será um aviso de início após os testes. A informação esperada diz respeito à data real, à capacidade ativada e aos serviços que utilizarão o link. Em 9 de novembro, Ogero anunciou a chegada do cabo e das obras, sem ainda anunciar sua recepção ou comissionamento comercial.

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