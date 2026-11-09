9 novembre 2026
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Cabo CADMOS-2 no Líbano: instalação antes do comissionamento

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O navio Sophie Germain chegou ao Líbano para pousar o CADMOS-2, uma nova ligação submarina com Chipre. O cabo deve substituir o CADMOS-1, activo desde 1995. Ogero aguarda a conclusão do trabalho e testes antes da abertura. Nesta fase específica, não foram anunciadas novas taxas ou taxas de débito garantidas para os indivíduos.

CADMOS-2 : la pose commence. Archive du site Ogero de Bir Hassan, sans représentation du chantier maritime.
Site Ogero de Bir Hassan, photographie d’archives Libnanews, date de prise de vue non précisée. Habillage éditorial par recadrage et typographie, sans régénération photographique. © Libnanews.com, tous droits réservés
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A instalação do cabo CADMOS-2 no Líbano deu um passo concreto. O navio-cabo Sophie Germain, operado pela Orange Marine, chegou no domingo 8 de novembro à saída de Nahr Ibrahim-Aqaybeh. Ogero anunciou o início dos trabalhos sobre a nova ligação submarina com Chipre. Sua abertura permanece condicionada após a conclusão da instalação e teste.

O site deve substituir o CADMOS-1, que entrou em serviço em 1995. Ogero apresenta esta operação como a chegada do primeiro novo cabo internacional no Líbano desde a IMEWE em 2010. O objectivo anunciado é garantir a fiabilidade das ligações e a sua ligação às redes europeias. Este anúncio não inclui novas taxas de subscrição ou taxas de débito garantidas para os particulares.

Cabo CADMOS-2 no Líbano: trabalho de pré-abertura

O sistema ligará o Líbano a Chipre, com dois pontos de chegada na costa libanesa, segundo Ogero. Sophie Germain está em frente de Nahr Ibrahim-Aqaybeh. A construção precede a ativação do link para o tráfego comercial.

A Ogero distingue expressamente o trabalho no mar dos testes necessários antes do comissionamento. Este último passo irá verificar o funcionamento do link concluído. A operadora não dá uma data de abertura no seu anúncio de 8 de novembro. Também não indica qual capacidade será ativada na inicialização.

A distinção conta para os usuários. Um cabo submarino faz parte do canal que conecta um assinante a um serviço hospedado no exterior. As redes terrestres devem também transmitir dados entre a estação costeira, o equipamento de operador e as ligações locais. A conclusão do estaleiro não descreve, portanto, o serviço disponível em cada habitação.

Um projeto iniciado com Chipre em dezembro de 2022

O CADMOS-2 faz parte de uma cooperação anterior entre o Ministério das Telecomunicações libanês e o operador Cyta. Em 12 de dezembro de 2022, ambas as partes assinaram um acordo em Beirute sobre a construção e manutenção do link. A Cyta apresentou o novo sistema como complemento, seguido de uma substituição do cabo que liga os dois países desde 1995.

O calendário inicial previa a entrada em serviço em 2024. O local de construção anunciado em novembro de 2026, portanto, vem após este prazo. Ogero não especifica as causas deste atraso ou o novo calendário de abertura.

No seu relatório anual de 2024, Cyta ainda descreveu o CADMOS-2 como um sistema numa fase avançada de implementação. O operador incluiu este projecto no desenvolvimento das ligações internacionais de Chipre.

Ligação adicional preparada do lado libanês

O projecto também tem uma componente documentada nos contratos públicos libaneses. Uma ficha informativa publicada em 4 de dezembro de 2023 pela Autoridade de Contratos Públicos diz respeito a uma ligação de resgate adicional associada ao CADMOS-2. A Direção Geral de Construção e Equipamentos do Ministério das Telecomunicações prevê um acordo voluntário com a Ogero.

A ligação de emergência faz parte do equipamento complementar ao sistema internacional. O documento de contrato não especifica as datas de entrega ou de aceitação final.

O anúncio de 8 de Novembro sublinha tanto as chegadas costeiras como a flexibilidade da rede. A Ogero apresenta a substituição do CADMOS-1 como meio de aumentar sua confiabilidade. No entanto, os detalhes das proteções, as capacidades de resgate e o modo de deslocamento do tráfego não são publicados neste comunicado de imprensa.

O que o projeto ainda não diz sobre assinaturas

A renovação de uma ligação internacional pode melhorar as possibilidades de transporte. Não define automaticamente a velocidade de uma linha local. Depende também da tecnologia de acesso, do equipamento, da disponibilidade e do fornecimento subscrito. Nenhum programa de substituição específico para linhas privadas é anunciado com a chegada do navio.

O mesmo se aplica aos preços. O comunicado de imprensa não contém um novo calendário de taxas ou compromisso para reduzir as facturas. As condições comerciais permanecem inalteradas enquanto se aguardam eventuais decisões pautais.

Para empresas e indivíduos, o próximo marco será um aviso de início após os testes. A informação esperada diz respeito à data real, à capacidade ativada e aos serviços que utilizarão o link. Em 9 de novembro, Ogero anunciou a chegada do cabo e das obras, sem ainda anunciar sua recepção ou comissionamento comercial.

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